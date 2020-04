El paro sube al 14,4% tras perder 285.600 empleos... a la espera del golpe del Covid

El paro subió al 14,4% en el primer trimestre del año. Así lo refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que todavía no recoge el impacto total de la crisis sanitaria del coronavirus en el mercado laboral. Aun así, son los peores resultados para este periodo del año desde 2013, con 121.000 parados más y 285.600 empleos destruidos entre enero y marzo.

La EPA del primer trimestre del año siempre es la peor de todo el ejercicio, porque es cuando se destruyen todos los empleos temporales procedentes de la campaña de Navidad, lo que produce un repunte del paro, a la espera de que el mercado laboral empiece a calentar con la Semana Santa de cara a la temporada alta de verano. Y este año no ha sido menos, incluso a pesar de que en los resultados trimestrales se han diluido los efectos del confinamiento que afectó al empleo durante la segunda quincena de marzo, tras la declaración del estado de alarma.

Para poder medir el impacto real del Covid-19 en los resultados, el INE hace algunas aclaraciones. Para empezar, el descenso de 285.600 ocupados no incluye a los afectados por ERTE con suspensión de empleo que, según la metodología de la EPA, se consideran ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a tres meses. En cambio, la suspensión o la reducción de jornada de los trabajadores afectados por un ERTE, junto con la influencia de otros tipos de ausencias al trabajo, sí ha tenido reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas, que han disminuido un 4,25% respecto al cuarto trimestre de 2019.

Así, para encontrar a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo habría que acudir a los ocupados que no han trabajado en la semana de referencia y que aumentan en 509.800 personas este trimestre. "El paro parcial por razones técnicas o económicas o la suspensión por expediente de regulación de empleo son las principales razones que explican este incremento", explica el INE. No obstante, esa cantidad es todavía lejana a los más de 4 millones de afectados por ERTE que ya calcula el Gobierno, incluyendo los expedientes tramitados en abril.

Por su parte, el paro ha aumentado en 121.000 personas. No obstante, es probable que muchos trabajadores que hayan perdido su empleo se hayan clasificado como inactivos (su número ha crecido en 257.500 este trimestre) debido a que no han podido cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo que la definición de paro de la EPA determina para que sean considerados parados. Otra señal de que esta encuesta nace 'caducada', pues no mide todavía el efecto real del confinamiento en el colectivo de los parados.

El empleo crecía hasta el 11 de marzo

Hay más señales de que esta podría considerarse la última EPA antes de la crisis sanitaria, y es que el mercado laboral avanzaba relativamente bien hasta el 11 de marzo, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, que mostraron que el desplome se produjo a partir del momento en que los niños dejaron de ir al colegio. Así, hay que tener en cuenta que las estimaciones de la EPA se calculan como media de las entrevistas realizadas durante las 13 semanas del trimestre y los efectos del estado de alarma sobre el empleo son apreciables a partir de la semana 11, por lo que su influencia sobre la totalidad del trimestre queda diluida.

Hechas todas estas aclaraciones, el total de ocupados se situó en el primer trimestre del año en 19.681.300 personas, mientras el número total de parados alcanzó los 3.313.000. La ocupación disminuyó en 5.400 personas en el sector público y en 280.300 en el privado, y se perdieron 286.000 empleos asalariados (30.700 indefinidos y 255.300 temporales) y 2.200 autónomos. El mercado laboral sangró sobre todo por el sector servicios, donde se perdieron 275.900 empleos respecto al trimestre anterior, mientras se destruyeron 9.100 en la agricultura y 6.200 en la construcción; y la industria, por su parte, creó 5.600 puestos de trabajo.

Por el lado del paro, también se incrementó en el trimestre especialmente en el sector de los servicios, uno de los más afectados por esta crisis, con 172.800 parados más, y en industria (15.100). En cambio, bajó en construcción (–9.600) y agricultura (–19.700). Es interesante el desglose por grupos de edad, que refleja que el desempleo aumenta en los grupos por debajo de 55 años. En concreto, entre las personas de 25 a 54 años sube en 99.500 personas y entre los de 20 a 24 años en 21.600. En cambio, entre las personas de 55 y más años el paro disminuye en 2.000 desempleados.

Más hogares con todos en paro

Otro dato, importante a la hora de fijar criterios para la elaboración del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que tiene previsto poner en marcha el Gobierno a partir del mes de mayo: el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro aumentó en 60.700 en el primer trimestre, hasta un total de 1.073.800 hogares de los que 310.800 son unipersonales. Mientras, el número de hogares que cuenta con todos sus miembros ocupados disminuyó en 102.100 entre enero y marzo y se situó en 10.696.400, de los que 2.010.300 son unipersonales.