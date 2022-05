El PP ofrece sus votos para aprobar otro decreto 'anticrisis' que deflacte el IRPF

"Lo único que tienen que hacer es ir al buzón y abrir el plan fiscal de Feijóo", dicen fuentes del PP. Un docuemento -de más de 40 páginas- que formulaba tres ejes claros: deflactar el IRPF (es decir, subir los tramos del impuesto para que al contribuyente se le grave un tipo ajustado a la subida de los precios), reducir aún más los impuestos de la electricidad y los carburantes y disminuir el gasto superfluo. Aunque el sentir dentro del PP es que desde Moncloa no cederán, con el fin de evitar una victoria del líder gallego, la realidad económica empuja al Ejecutivo a replantearse esas medidas, que se presentaron sin ningún logo del partido, y que hace ya varios meses a Sánchez le parecieron "susceptibles de estudio", aunque fueron despachadas en diez minutos.

El escenario económico que atraviesa el Ejecutivo antes del verano es muy delicado. El mes de mayo cierra con una inflación del 8,7%, un 0,3% más que en el pasado mes. Una subida de precios que rompe con las previsiones que tenían en el Gobierno, que apuntaban a que esta había tocado techo. Al mismo tiempo, el tope al precio del gas en el 'pool' eléctrico no ha llegado al Congreso, a la espera del visto bueno definitivo de Europa. Una realidad que mantiene el alto precio de la electricidad. A este escenario se le unen las advertencias del Banco de España, que avisa con reducir la previsión de crecimiento del PIB para este año (su última estimación estuvo en el 4,5%).

Hace un mes el Gobierno sacó adelante gracias al apoyo de Bildu su decreto contra los efectos de la guerra. Una medida que contó con el 'no' del PP, tras observar como su plan fiscal -presentado una semana antes de dicha votación- era rechazado por el Ejecutivo, que no consideró ninguna de sus medidas como alternativas o compatibles con su ley. Sin embargo, esta medida fue aprobada en la Cámara Baja como proyecto de ley para permitir aportaciones de otros partidos a través de enmiendas durante las siguientes semanas. Las horas previas a la votación estuvieron cargadas de incertidumbre (ya que el Ejecutivo no contaba con los síes suficientes), por lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, optó por llamar al jefe económico de Génova, Juan Bravo, para que apoyaran el plan. Pero este condicionó su 'sí' a la inclusión de las medidas de Feijóo.

Con 176 votos a favor y 172 en contra, la Mesa del Congreso ordenó su publicación y la apertura del plazo de presentación de enmiendas. El Ejecutivo -por medio de la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico- podrá alargar el plazo hasta que lo considere oportuno. De hecho, esta sigue en tramitación tras varias ampliaciones para presentar enmiendas, la última hasta próximo 1 de junio. Así, el PP tratará con el PSOE durante este tiempo de introducir las medidas del plan Feijóo entre sus enmiendas o de ofrecer sus votos para aprobar otro decreto 'anticrisis' en el que se deflacte la tarifa del IRPF.

El plan de Sánchez aprobado movilizó 16.000 millones para combatir la inflación. Un decreto que se dividió en cuatro puntos: energía (manteniendo la rebaja fiscal del 60% en la factura), transporte (ayudas directas de 450 millones), apoyo a pymes y autónomos (con 10.000 millones en avales además de más de 400 millones para el sector primario) y apoyo a trabajadores y personas vulnerables (20 céntimos de descuento por cada litro de combustible hasta junio o el límite a la subida de los precios de alquiler al 2%).

El PP ofrece sus votos para aprobar otro decreto 'anticrisis' deflactando el IRPF.

Según el informe mensual de recaudación de la Agencia Tributaria en el mes de abril, el conjunto total de los ingresos del Estado -vía impuestos- entre enero y abril de 2022 fue de 85.921 millones de euros. Mientras que los ingresos durante esos mismos meses del año anterior (2021) fue de 72.778 millones. Es decir, este año el Gobierno habría recaudado 13.143 millones más. En concreto, los ingresos por IRPF pasaron de 32.860 millones en 2021 a 37.380 millones. Según se desprende en el documento, este aumento de los ingresos se ha debido a una serie de causas: el crecimiento del empleo, de los salarios y de las pensiones y la mejora del gasto acompañada de los aumentos de precios.

Es sobre esto último -la inflación- de lo que se queja el Partido Popular. El líder gallego aseguró que el ejecutivo de Sánchez "se estaba forrrando" gracias a este fenómeno. Así, según sostuvo el jefe de la oposición, desde Hacienda tenían prevista una recaudación 'extra' con respecto a todo lo recaudado este 2022 de 9.000 millones de euros. Sin embargo, solo en los cuatro primeros meses ya han conseguido 13.000 millones más.