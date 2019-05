El pueblo de los inmigrantes millonarios, de Villa Obama a feudo de Vox en Málaga

Como el Ejido (Almería), donde también Vox se ha hecho con el primer puesto en las últimas elecciones, en Benahavís (Málaga) igualmente predomina la población inmigrante y ésta supone el 68% de sus 8.000 habitantes. Pero mientras que a la localidad almeriense los inmigrantes, principalmente subsaharianos, llegan con el propósito de trabajar bajo el mar de plástico de sus invernaderos a Benahavís, localidad muy cercana a Marbella, se acercan los ricos, principalmente europeos (británicos, alemanes y rusos), a disfrutar de sus urbanizaciones y sus hoteles y restaurantes de lujo, sus campos de golf y su privilegiado entorno natural, entre la Sierra de las Nieves y el mar Mediterráneo que baña la Costa del Sol.

El Ejido y Benahavís, dos realidades distintas, pero un nexo en común: son las dos únicas localidades andaluzas en las que el partido de extrema derecha ha sido la fuerza más votada en los últimos comicios. En concreto, en la localidad de la Costa del Sol, la formación de Abascal obtuvo el 28-A 364 votos, el 23,4%, por 356, el 22,9%, del PP, y los 354 votos, el 22,8%, de Ciudadanos. Una ajustadísima victoria, pero que contrasta con los apenas 2 sufragios que obtuvo VOX en los comicios de 2016, que ya experimentó una notabilísima subida en Benahavís en las elecciones andaluzas del pasado mes de diciembre.

Benahavís, donde está enclavada una de las más lujosas urbanizaciones de toda Europa, La Zagaleta, es el pueblo donde en 2010 veranearon la entonces primera dama estadounidense, Michelle Obama y su hija Sasha, fue en su día uno de las pocas localidades de la zona que no se entregó al GIL, el partido del ex presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, pero se ha convertido en el primer municipio de Málaga en el que gana el partido de Santiago Abascal, que aspira en estas próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas a hacerse con el bastón de mando de la alcaldía del pueblo más rico de la provincia de Málaga, tradicional feudo del PP, que gobierna ininterrumpidamente en el mismo desde 1995 en una especie de dinastía hereditaria encarnada por el anterior alcalde, Antonio Mena, y su hijo, primer edil desde 2007, José Antonio Mena, que disfruta de una comodísima mayoría absoluta que obtuvo en las municipales del 2015, cuando se hizo con el 60% de los sufragios.

La riqueza es una de las señas que identifican a Benahavís: es el municipio más rico de Málaga, con unos ingresos por habitante de 28.443 euros según Hacienda, lo que le hacen ser el pueblo más rico de la provincia, por delante de El Rincón de la Victoria, Málaga capital, Marbella y Alhaurín de la Torre, el décimo de Andalucía y el 212 de España según este ranking. La localidad, además tiene otra característica, la juventud de su población. La edad media de los 8.000 habitantes de Benahavís (5.000 foráneos y 3.000 españoles) es de 41 años, el 22,8% tiene menos de 20 años y el 15,5% es mayor de 65. Además, roza el pleno empleo con un paro registrado de apenas el 6%.

Entonces, ¿por qué ha calado tanto el discurso de Vox en un pueblo sin problemas económicos y con una inmigración amable? Pues quizás, precisamente por eso. Luis, que no quiere dar su nombre completo, regenta un negocio de hostelería en el pueblo y quizás nos da las claves del motivo que le han llevado a votar a Vox y abandonar su tradicional voto al PP, como han hecho muchos de sus convecinos: "Somos un pueblo mayoritariamente de derechas y liberal. Nos fríen a impuestos, trabajamos para el Estado y eso no puede ser. Además, un cliente venezolano, que ha huido de la dictadura de Maduro, me decía hace poco: aquí maltratáis a vuestra bandera". El presidente de Vox en Málaga, José Enrique Lara, que pretende lograr la alcaldía del pueblo el 26-M con Francisco Roberto Castillo Fernández, hablaba tras los resultados de las elecciones generales sobre el motivo de su éxito en Benahavís: "Es un pueblo que madruga, rico, sobre todo por el sector turístico, lleno de emprendedores que trabajan, que hacen grande España desde Benahavís y comparten nuestro valores".

En agosto del 2010 la entonces primera dama estadounidense, Michelle Obama, y su hija Sasha pasaron allí sus vacaciones ocupando alguna de las más de 5.000 plazas hoteleras de Benahavís. Se alojaron en el exclusivo hotel Villa Padierna Palace, que de hecho llama a una de las villas que oferta a sus huéspedes la 'villa Obama'. "La villa Obama es una emblemática villa que recibe su nombre en honor a la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que se hospedó con nosotros durante su visita a España. Situada junto al Anfiteatro, cuenta con tres plantas, dos dormitorios, dos baños, un espacioso salón con chimenea, una kitchenette (cocina americana), tres terrazas y piscina privada. Con vistas al Anfiteatro Romano, campos de golf y Mar Mediterráneo", cuenta el hotel en su página web. Alquilar la misma para este fin de semana, la noche del sábado, cuesta 2.339,71 euros. Así es el lujo del que disfrutó la esposa de Barack Obama y una de sus hijas hace ya 9 años en el pueblo que ahora se ha convertido en el feudo malagueño de Vox.

Más allá de la visita de Michelle Obama, el lujo en Benahavís no se frena y el grupo germano-holandés Wilma Europe Holding construirá 120 apartamentos de lujo en la localidad en los que tiene previsto invertir 130 millones y cuyas obras se iniciarán en junio. El proyecto cuenta ya con licencia municipal y, con el nombre de Wilma Sierra Blanca, el grupo ha adquirido 50.000 metros cuadrados en Benahavís para levantar The View Marbella. 120 apartamentos de lujo con spa, piscinas, zonas ajardinadas, seguridad 24 horas... Una inversión que generará unos 250 empleos directos en la zona. Las casas, con precios que oscilan entre los 600.000 y los 2,5 millones de euros, serán entregadas a mediados de 2021 y muchas de ellas ya están reservadas clientes centroeuropeos y nórdicos.

Benahavís, el pueblo de los millonarios y de Vox. Una opulencia y una orientación política que contrastan con la realidad que vive el municipio contiguo, Istán, también enclavado en el parque natural de la Sierra de las Nieves. En Istán apenas hay plazas hoteleras, no pasan de las 200, y, por ejemplo, una noche en el Hotel Rural Los Jarales para este fin de semana apenas cuesta 47 euros para dos personas.

Istán, de 1.500 habitantes, no vota a Vox, allí gobierna el PSOE y en las últimas elecciones generales Unidas Podemos se hizo con el 32% de los votos siendo el partido de Abascal el cuarto más votado con el 13%. En este pequeño pueblo blanco de la cara sur de la sierra malagueña, apenas a 15 kilómetros de Marbella y colindante a Benahavís, sus habitantes están orgullosos de mantener el carácter rural y apacible del pueblo y "seguir siendo un pueblo de izquierdas". La renta media disponible de cada habitante de Istán es de 16.988 euros, 12.000 menos que la de sus convecinos de Benahavís, el paro se sitúa en el 16,5% y el 22% de sus habitantes tiene más de 65 años.

El golf, al contrario que en Benahavís, no es la principal actividad de ocio de Istán. En este pueblo, por ejemplo, se celebrará el sábado 18 de mayo el IV Encuentro Intercultural de Istán, en la Plaza de Andalucía, en el que los asistentes podrán degustar platos típicos preparados por las diferentes nacionalidades residentes en el municipio de Istán, donde predominan los ciudadanos magrebíes, subsaharianos o latinoamericanos. Benahavís e Istán, Villa Arriba y Villa Abajo, pueblo rico frente a pueblo pobre, el máximo desarrollismo frente a lo rural, las dos Españas, unos a Vox y otros a Podemos. Benahavís es el feudo de muchos millonarios y el pueblo, el ayuntamiento cuenta con un fondo de tesorería de cerca de 90 millones de euros, hasta se permite el lujo de patrocinar a las dos enseñas deportivas de la provincia, el Málaga C.F y el Unicaja de baloncesto. Los extranjeros que llegan a Benahavís no necesitan ni sanidad pública, hasta el punto de que el centro de salud del pueblo es muy pequeño, mucho menos de lo que necesitaría un municipio de 8.000 habitantes, y prácticamente similar en dimensiones al de Istán. En eso Villa Abajo le gana a Villa Arriba.