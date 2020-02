Los Alcázares, el pueblo de todas las inundaciones, pone el cartel de 'Se vende'

Desde el año 2016, Los Alcázares ha sufrido cinco riadas graves. En los últimos cinco meses, los 16.000 vecinos de la localidad ribereña del Mar Menor han padecido la devastación de la DANA de septiembre, que arrasó el pueblo, otra inundación a principios del mismo mes, y en enero la borrasca Gloria, que terminó por hundir a Los Alcázares entre barro y agua. "Desde 2016 hemos tenido que atravesar más de seis alertas por lluvias torrenciales, en total nuestro municipio ha sufrido cinco inundaciones, de las cuales tres se han producido siendo yo alcalde, y en las que se han visto afectadas numerosas viviendas, garajes, comercios… Una inseguridad que los vecinos manifiestan cada vez que llueve, no por el agua que cae desde el cielo a Los Alcázares, más bien por lo que llueve en las zonas altas. Estamos hartos de que las administraciones responsables nos 'deseen' suerte, pero no ofrezcan soluciones”, explica a La Información el alcalde de la localidad, el socialista Mario Pérez Cervera.

El edil no se anduvo con tapujos tras el paso de Gloria por el Levante y exigía respuestas y acciones a la Comunidad Autónoma y a la Confederación Hidrográfica del Segura, responsabilidad de la Administración Central. El edil, a su vez, pedía tranquilidad a sus convecinos: “Es una situación difícil pero sin duda todos juntos conseguiremos acabar con esta gran batalla hasta que se haga justicia”.

Pero los vecinos de Los Alcázares no aguantan más y han colgado en sus casas el cartel de 'se vende'. A día de hoy, en el pueblo, de apenas 16.000 habitantes, hay 1.150 casas en venta sólo en el portal idealista. Algunas, son auténticos 'chollos'. Como una casa de 61 metros por 37.000 euros. La mayoría, casas bajas que se pueden adquirir por un precio cercano a los 70.000-80.000 euros en la llamada 'zona cero' de las inundaciones. Otros 60 en alquiler, la mayoría por apenas 300-400 euros. Y, además, también se traspasan negocios: media docena de bares y cafeterías, una ludoteca, un gimnasio... hasta una inmobiliaria. Incluso el alcalde reconocía hace unos días su "preocupación" porque muchos vecinos hayan puesto en venta sus casas y negocios. "Conozco varios casos", dice en alcalde, "sobre todo en la zona cero" de las inundaciones.

"Es hasta lógico. La gente tiene miedo de que si caen cuatro gotas el pueblo vuelva a inundarse. Hay miedo y estamos hartos.", dice Santiago Pérez, agricultor de Los Alcázares y presidente de la Plataforma Stop Inundaciones. "Nos estábamos recuperando después de la gran inundación de 2016 y llegó la DANA de septiembre, que arrasó con todo... Y luego han venido las inundaciones, aunque menores que la de septiembre, de diciembre y enero. Y la gente se va, a partir de la 10 de la noche no hay nadie en la calle, es un pueblo fantasma, y sobre todo las personas que tenían aquí su segunda residencia, gente de Madrid, La Mancha, Barcelona... han puesto a la venta sus casas. Por eso medio pueblo está en venta".

Imagen de una calle anegada por las lluvias en Los Alcázares / EUROPA PRESS

"Medio pueblo está empastillado por depresión"

Juan Pedro Cardán regenta desde hace 30 años una peluquería en la calle Meseguer. "La inundación de septiembre arrasó la peluquería, las dos última por fortuna no 'me tocaron'", reconoce. "Medio pueblo está en venta porque la gente tiene miedo y quiere irse. Me cuentan los médicos que medio pueblo está 'empastillao' por depresiones, etcétera. Porque lo que hemos vivido aquí es muy grave. Cada vez que llueve o anuncian un temporal ya estamos asustados", reconoce antes de confesar su pesimismo: "no espero que esto se solucione. Tengo menos confianza en los políticos que nos gobiernan". El peluquero explica que se venden muchas casas por 40.000, 50.000, 60.000 euros... "Pero claro, una cosa es vender una casa y otra regalarla. Hay calles en las que una casa se vende por 100.000 y veinte metros más allá, en la misma calle y la misma casa, o muy parecida, por 50.000".

La dueña de la tienda Regalos Lola ha logrado vender su vivienda a unos inmigrantes que trabajan en la huerta murciana y ahora vive con su marido de alquiler en Torrevieja, a 35 kilómetros, desde donde se desplaza cada día para atender su negocio. Después de la DANA de septiembre "nos entró mucho miedo y decidimos que no volveríamos a nuestra casa", que habitaban desde hace 25 años. "Mi marido y yo estuvimos varias horas subidos a una mesa hasta que nos rescataron los bomberos". Como Lola, varios ciudadanos de Los Alcázares han vendido sus casas a inmigrantes extranjeros, muchos de ellos marroquíes, que trabajan en la huerta, según reconoce el presidente de Stop Inundaciones. Eso sí, nadie habla del precio y las ventas se hacen casi de 'tapadillo' porque la cuestión es no hundir el mercado inmobiliario ante la excesiva oferta y la escasa demanda de viviendas.

El 26 de enero, cerca de 2.000 personas llenaron las calles de Los Alcázares secundando la llamada de la plataforma Stop inundaciones para pedir soluciones y mostrar su "miedo e indignación" porque "otra inundación más sería la muerte definitiva para un pueblo que ya está "muy tocado". Y es que, según los cálculos del Ayuntamiento, los daños causados por las inundaciones desde 2016 ascienden a unos 250 millones de euros. En los últimos días se suceden las reuniones con y entre las administraciones para tratar de solucionar el problema, que requerirá, en todo caso, de tiempo y dinero para adecuar las ramblas, la huerta, reforestar, erigir diques de contención, canalizaciones... Y es que la problemática de Los Alcázares, y en general del Mar Menor es compleja y difícil, pero también "urgente. No podemos perder ni un minuto más". Aquí "durante muchos años se ha hecho un mal uso del agua y la naturaleza sin ningún tipo de control y ahora éstas parece que se están vengando. Es una auténtica desgracia", asegura un vecino.

Yolanda, que regentaba desde hace once años una peluquería, ha tenido que abandonar su negocio tras gastarse 3.000 euros para arreglar lo que arrasó la DANA de septiembre, y trasladarse a otro local alejado de la zona cero. No muy lejos de donde estaba esta peluquería, el taller mecánico Autos Pozuelo sigue adelante, con mucho esfuerzo. "En septiembre, la riada se llevó por delante diez coches que teníamos aquí. Fue trágico, pero aquí seguimos". En este taller aseguran que "aún no hemos cobrado nada del seguro por aquel siniestro". Y es que ese es otro de los problemas del pueblo que sufre una inundación tras otra.

El presidente de Stop Inundaciones, que también es agricultor, denuncia que las indemnizaciones por la riada del 2016 sí que se ha cobrado, pero las de la DANA de septiembre siguen en un limbo. "Estamos cobrando tarde y mal. Además, ya hay seguros agrarios que no cubren los destrozos por inundaciones y agua. En el fondo, creemos que el consorcio de seguros va a ser uno de nuestros grandes aliados para que, de una vez, se solucione el tema de las avenidas de agua en Los Alcázares. Ellos son los primeros interesados en que se arregle de una vez el tema".

Mientras, en la calle Jaén, muy cerca de la llamada 'zona cero' de Los Alcázeres, se anuncia un "bonito apartamento" de 60 m2 "situado a 50 metros del instituto, pabellón de deporte y tan solo 300 metros de la playa. Dispone de un dormitorio, cocina con galería, salón y terraza cerrada acristalada, que en invierno se puede utilizar de otro saloncito, la casa está bien cuidada y se encuentra amueblada". Precio: 45.000 euros. Un 'chollo'... mientras no llegue otra riada. Los vecinos luchan por descolgar los carteles de 'se vende' en el pueblo de todas las inundaciones. Como casi siempre, las administraciones tienen la solución en su mano.