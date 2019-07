El sueño americano sobrevive: los autocines se ponen de moda en España

Miércoles, 10 de julio de 2019. 21.30 horas. Un padre pregunta a sus hijos, de 10 y 12 años, qué quieren. “Palomitas y coca cola”, responden al unísono. Por la megafonía suenan temas de clásicos del cine como ‘Cantando bajo la lluvia’ o de películas icónicas de los años 70 del siglo XX como 'Grease'. El restaurante es pequeño, pero está atestado de gente en busca de nachos, hamburguesas o perritos calientes. Su imagen y estructura se asemeja a la del típico restaurante estadounidense de carretera de los años 50. Un gran letrero luminoso, ‘Diner’, preside el mismo. Fuera, en una gran explanada, decenas de coches van aparcando frente a una enorme pantalla de 250 metros donde en apenas unos minutos de proyectará una película de estreno. En este caso ‘Spiderman lejos de casa’, de la factoría Marvel.

Daría la impresión de que nos encontráramos en un pueblo perdido de Indiana o Wisconsin en el medio oeste americano y que hayamos retrocedido en el tiempo hasta los años 50 del siglo pasado. Pero la inconfundible silueta de cuatro enormes torres nos sacan del error. El ‘skyline’ que se vislumbra al fondo es el de la capital de España. Estamos en Madrid, apenas a cinco minutos del Paseo de la Castellana, y en pleno siglo XXI. Y sí, es un autocine. El icono del ‘American way of life’ sobrevive en España, hay siete de ellos en nuestro país, y, sobre todo en verano, miles de personas acuden cada fin de semana a ellos dispuestos a disfrutar de su pasión, el cine, de una manera distinta. Un ‘negocio’ que parecería del pasado, pero que está disfrutando de un ‘revival’ en nuestro país y que encima “es rentable”, como nos asegura alguno de los ‘románticos’ empresarios que mantienen abiertos los siete autocines que existen en España, uno de ellos, entre los más grandes que existen en Europa.

El Autocine Madrid RACE abrió sus puertas en febrero de 2017 y en poco tiempo se ha convertido “en una de las referencias de ocio” de la capital, como cuenta Tamara Istambul, socia junto a Cristina Porta y Óscar de la única instalación de estas características que existe en Madrid y que fue el último de los autocines en abrir en España. Se sumaba así a Autocine Drive In (Denia, Alicante), Autocine El Sur (Mutxamel, Alicante), Autocine Star (El Saler, Valencia), Autocine Cantabria (Torrelavega, Cantabria), Autocine Gijón (Gijón, Asturias) y Autocine Getxo (Getxo, Vizcaya).

A estos siete lugares singulares acuden cada noche del fin de semana, sobre todo en verano, aunque todos ellos abren todo el año, alrededor de 6.000 personas en más de 2.000 vehículos dispuestos a disfrutar de una forma de ocio "diferente", como reconocen John y Cinthya, un matrimonio inglés que veranea en Denia junto a sus dos hijos de 7 y 9 años y que se muestran “sorprendidos” porque “creíamos que los autocines no existían ya”, pero “encantados” de su experiencia en el Drive In de Denia de la familia Miralles, “parece que estamos en América en los años 60”, pero no. Es Denia, Alicante, y disfrutan del autocine más antiguo de España (1979) apenas a 200 metros del Mediterráneo. Antiguo, pero “moderno a la vez” porque como el resto de autocines que existen en España cuenta con la más moderna tecnología de proyección y el sonido, por ejemplo, se sintoniza en la FM de la radio del vehículo. “Cuando abrimos pensábamos que era una cosa de cuatro meses, solo para el verano, pero aquí seguimos más de 30 años después de manera ininterrumpida y con la vocación de seguir muchos más”, confiesa Carlos Miralles, productor de cine y tv y propietario del Drive In de Denia.

“¿Por qué un autocine? Buscábamos algo exclusivo, original que no existiera en Madrid. Fue difícil encontrar algo que no hubiera en la capital de España y que no fuera la playa… Pero lo encontramos”, explica Tamara Istambul, del Autocine Madrid RACE, que abrió en febrero de 2017 y está considerado el autocine más grande de Europa con 25.000 metros cuadrados más otros 3.000 de su zona gastronómica, capacidad para 350 coches más 200 hamacas en verano y una enorme pantalla de 250 metros. Explica Tamara que “nuestra actividad principal es el cine, ver una película desde la comodidad de tu coche. Reinventar para innovar. No obstante nuestro modelo de negocio tiene varias vertientes derivadas de la principal: un área de restauración con una zona gastronómica de 3.000 m2 con un auténtico 'diner' americano y 'foodtrucks'; publicidad y patrocinios, bien ofreciendo nuestros soportes publicitarios (spot en pantalla, palomiteros, sampling en taquilla) o bien vía 'sponsor' como es el caso de nuestro patrocinador oficial RACE, y eventos privados para empresas. Contamos con un terreno de 25.000 m2, la pantalla exterior más grande de Madrid de 250 m2, zona gastronómica y todo esto a 5 minutos de Plaza Castilla. Es un lugar único y exclusivo para la celebración de todo tipo de eventos privados y de empresas”.

El tópico dice que los autocines están pensados para que las parejas busquen ‘un poco de intimidad’, que también, pero los propietarios nos sacan de dudas: es algo típicamente familiar. “Cuando decidimos emprender este negocio”, explica Tamara Istambul, “lo primero que hicimos fue un exhaustivo estudio de mercado que nos llevó varios meses. Los resultados fueron tan alarmantemente buenos que no nos quedó otra alternativa que ponernos a trabajar en el proyecto. Afortunadamente nuestro modelo de negocio es ‘apto para todos los públicos’ , jóvenes independientes con solvencia económica, familias jóvenes con hijos, personas mayores con disponibilidad de tiempo y en búsqueda de ocio.. Lo único malo de todo esto… Hay un gran riesgo de que se quede gente fuera por ‘aforo completo’”. Es “una forma de ocio familiar”, explica Carlos Miralles, del Drive In de Denia, “por ejemplo, hay niños a los que les hemos ‘criado’ nosotros porque venir a un autocine en el coche y ver una película es una posibilidad de seguir yendo al cine cuando una pareja joven tiene un bebé. Los padres disfrutan de la película y el bebé duerme en su silla en el asiento trasero". "Ahora", continua, "cuando una familia dice que va al cine, lo que hace es ir al centro comercial, 'aparca' hora y media al niño en el cine y los padres se van de compras. En los autocines es toda la familia la que va al cine".

Imagen del Autocine de Madrid. / Iñaki Etxarri

Los responsables del Autocine Madrid RACE reconocen que “conseguir una licencia de funcionamiento sobre una actividad de la que no había precedente en la comunidad de Madrid, sí, ha sido dificilísimo y además, entre inversión inicial y la inversión de acondicionamiento que es necesaria para el correcto funcionamiento llegamos al millón de euros. El solar lo tenemos alquilado con un contrato de larga duración y actualmente tenemos una plantilla de 28 personas, entre personal base, operativo y departamento de contabilidad , marketing, diseño , RRHH y dirección. Desde el primer año hemos obtenido beneficios aunque de momento se destinan a saldar el endeudamiento bancario y proveedores…”.

El propietario del Drive In de Denia explica que “los tres autocines que operamos en la Comunidad Valenciana, que yo sepa, tenemos los terrenos en propiedad y es una actividad cara de mantener, pero hemos solventado la crisis del cine porque, al menos en mi caso, al ser un negocio familiar, pues unas veces ganas más y otras menos y te amoldas, no es como los cines en España, que son propiedad por lo general de multinacionales, que exigen unos objetivos. Aquí te adaptas a lo que hay: unas veces ganas más y otras menos”.

Pese a lo que se pueda pensar, los autocines “no son solo cines de verano” y abren los 365 días del año y es “una alternativa perfecta para los días fríos o lluviosos de invierno u otoño”. Que se lo digan a los propietarios de los tres autocines del Cantábrico, que disponen de viseras antilluvia para los coches en las habituales jornadas lluviosas del norte de España. “Aunque a veces el consumidor piense que a un autocine solamente se puede asistir en verano y primavera, la realidad es que estos autocines funcionan con un muy buen rendimiento en invierno. En Madrid pronto veréis que la experiencia es perfecta en una noche de frío y lluvia, y si es bien acompañado mejor”, asegura Tamara Istambul.

Imagen del Autocine de Madrid. / Iñaki Etxarri

El Autocine Gijón, por ejemplo, se inauguró en agosto de 1993 con una inversión inicial de 100.000 euros y abre todos los días excepto Nochebuena, Nochevieja y la noche de los fuegos artificiales de la semana grande, que es el día grande de Gijón. En Agosto de 1993, el Autocine Gijón abrió sus puertas con la intención de permanecer abierto solamente durante los veranos. Pero el éxito fue tal que trastocó los primeros planes. Tras solo dos meses de cierre para realizar algunas mejoras, el Autocine Gijón abría sus puertas definitivamente el 24 de octubre de 1993 para no volver a cerrar.

Y es que los autocines en España no son cosa del pasado sino, que muy al contrario, viven su particular periodo de esplendor. “Nuestro objetivo para 2019 es convertir Autocine Madrid RACE en un lugar de referencia cultural en la capital de España. Un lugar donde podamos fusionar cine, gastronomía, música y arte. También, entre otros objetivos para el 2019 perseguimos incrementar las ventas en un 30% y expandirnos a otras de las tres principales ciudades de España. De momento, no podemos dar más pistas”.

En 1933 Richard M. Hollingshead Jr. ‘inventó’ el autocine con la primera proyección en Candem, Nueva Jersey y a finales de los 50 llegó a haber alrededor de 4.000 en todos los Estados Unidos. Hoy existen unos 400. El primer autocine en España (se llamaba ‘motocine’) apenas duró unos meses por culpa de la censura y fue abierto cerca del aeropuerto de Barajas de la mano de Antonio Garrigues Díaz-Cañabete. Pero no fue hasta la transición cuando los autocines despegaron en España. Hoy no son muchos, pero el negocio florece, y además “son más baratos que un cine convencional”, resaltan sus propietarios, porque la entrada ronda los 5 euros. ‘American Way of life’ en España.