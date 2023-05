Moreno avisa de que va a dar la batalla por el agua e impondrá su política hídrica.

El agua, o más bien la falta de lluvias, es la principal preocupación del campo español, con Andalucía como una de las regiones más afectadas. Estra mañana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que desde la comunidad andaluza van a "dar la batalla por los intereses de esta tierra", para que "de una vez se ejecuten las infraestructuras hídricas que necesitan ganaderos y agricultores" y "para que el agua fluya" pues no se puede "cortar la capacidad de generar progreso y bienestar".

Moreno se ha pronunciado de este modo en un acto público celebrado junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Parque Federico García Lorca de Granada, donde han trasladado su respaldo a la candidata a la Alcaldía de esta ciudad andaluza para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, Marifrán Carazo.

Allí, Moreno ha agradecido la labor que está desarrollando Feijóo para "sacar del Gobierno al sanchismo" y ha incidido en la importancia de que el líder del PP sea presidente del Gobierno "cuanto antes" porque "esto no hay quien lo aguante", ha dicho, argumentando que "es muy difícil trabajar cuando desde el Ejecutivo, que debe ser leal con todas las autonomías, se limitan a poner palos en la rueda de todos los proyectos".

Moreno ha censurado así que Pedro Sánchez haya desoído las advertencias que desde que llegó a la presidencia de la Junta le viene haciendo respecto a que "Andalucía tiene un problema con el agua" y "no haya ejecutado "ni uno de los compromisos" que tenía con esta comunidad respecto a infraestructuras hídricas.

Ha afeado igualmente que para "el sanchismo todas las obras públicas tengan ideología". "Si no podemos hacer trasvases, nos han cortado el del Tajo-Segura y hemos tenido que hacer obras de urgencia para abastecer a la zona; si no hacen desaladoras ni pantanos, de qué quieren que vivamos en Andalucía cuando somos la primera potencia agrícola", se ha preguntado, advirtiendo de que "si nos meten palos en la rueda", no sólo a Andalucía le va a ir mal sino al conjunto de España, porque esta comunidad es "determinante" en la economía española.

"¿Dónde está el presidente de nuestro país?", ha clamado Moreno, que ha recomendado a Sánchez que "aproveche uno de sus viajes en Falcon para sentarse con agricultores y ganadores, dar la cara y explicaciones de por qué no ha hecho lo que tenía que hacer". Ha contrapuesto esta gestión del agua con lo realizado por el Gobierno andaluz, con tres decretos ya de sequía por más de 300 millones de euros, o el Plan SOS Sequía que prevé destinar otros 4.000 millones a la falta de recursos hídricos esta legislatura.

Socialistas moderados

El líder del PP andaluz ha considerado en ese punto que el próximo 28 de mayo se decide no sólo "tener o no futuro" en los municipios, sino "si se avalan o no las políticas de Sánchez" y ha lanzado un llamamiento a aquellos votantes socialistas de otras etapas, como las pasadas municipales de 2019, que "hoy se revuelven en sus sillas cuando ven al máximo responsable del sanchismo en Andalucía, Juan Espadas, decir que el pacto de Sánchez con Bildu y los independentistas ha valido la pena plenamente".

"A esos socialistas moderados, que no coinciden con el sanchismo que está pactando con partidos que no quieren ni pueden ni van a apoyar a un proyecto común de España, les digo que es el momento de coger otra papeleta y mandar a Sánchez a la oposición" para "ayudar al cambio". Moreno ha apelado a que ese cambio llegue también a Granada, "después de años de desgobierno", el próximo 28 de mayo de la mano de Marifrán Carazo, para que sea la primera alcaldesa de esta ciudad andaluza.