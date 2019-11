Examen económico a Cs: plan liberal para armonizar Sociedades y ayudas a familias

Ciudadanos consiguió el pasado mes de abril su mejor resultado. Los de Albert Rivera se dispararon hasta los 57 escaños y estuvieron a punto de 'sorpassar' al PP. Lo hicieron gracias a un discurso liberal en lo económico y mejorando algunas de las propuestas que ya les hicieron decisivos en 2015 y 2016. En esta repetición electoral han cambiado algunos candidatos (han salido Toni Roldán y Francisco de la Torre) y han ascendido otros, como Marcos de Quinto. Pero el ideario sigue siendo el mismo. El equipo económico naranja responde al cuestionario económico de La Información en vísperas del 10-N, una cita con las urnas decisiva para ellos.

La Información ha pedido a Ciudadanos y a las otras cinco fuerzas con más posibilidades de sacar un mejor resultado que respondan a una serie de preguntas en materia económica. Por el partido de Rivera ha respondido el equipo económico que lidera Marcos de Quinto, el nuevo responsable del área en sustitución de Roldán.

- Los datos apuntan a que estamos ante un enfriamiento de la economía. ¿Qué tres medidas impulsarían para contenerlo?

- En Ciudadanos nos negamos a asumir con resignación la nueva crisis económica. Sánchez ha hecho lo mismo que Rajoy con el 'procés' y está haciendo lo mismo que Zapatero con la crisis: negar la realidad y esperar que le explote en la cara. Nosotros no vamos a poner parches ni tiritas: vamos a hacer todas las reformas necesarias para afrontar la desaceleración global desde una España más fuerte y más competitiva. En Cs queremos más competitividad, más innovación, más reformas, más libertad y más oportunidades para la economía española. Lo que nos diferencia de los viejos partidos no es decirse de derechas o de izquierdas: la única diferencia es que ellos son inmovilistas y nosotros, reformistas.

Desde Cs queremos plantar cara a la desaceleración y por ese motivo pretendemos poner en marcha un ambicioso plan de medidas para la mejora de la competitividad de las empresas españolas, eliminando trabas administrativas y barreras que frenan el crecimiento, la internacionalización y limitan la unidad de mercado. En paralelo, desarrollaremos una acción decidida para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, garantizando un marco de competencia justa y leal que permita obtener nuevas fuentes de ingresos sin subir los impuestos.

- ¿Cuáles son las medidas que propone para que el sistema de pensiones sea sostenible?

- Desde Cs creemos que cualquier solución para corregir el déficit actual de la Seguridad Social y para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo paso debe pasar necesariamente por recuperar el consenso del Pacto de Toledo. En la XII Legislatura estuvimos a punto de alcanzarlo, pero Podemos reventó cualquier posibilidad de acuerdo por motivos puramente electoralistas. Por eso mismo, aspiramos a retomar el diálogo y garantizar entre todos unas pensiones dignas tanto ahora como en el futuro.

En cualquier caso, hemos de ser conscientes de que para que las reformas surgidas de este consenso sean eficaces es necesario que se den una serie de condicionantes. El primero, más evidente, es que, si no somos capaces de invertir la actual evolución de nuestra tasa de dependencia, con políticas que fomenten la natalidad y reduzcan la proporción de la población inactiva sobre el total, difícilmente podremos lograr la sostenibilidad a largo plazo del sistema. En Cs somos conscientes de ello y por eso hemos anunciado algunas de las propuestas más ambiciosas hasta la fecha para promover la natalidad y apoyar a todas las familias españolas, como la extensión de los beneficios de las familias numerosas a todas las familias con dos hijos y a todas las familias monoparentales con uno, y los beneficios de las de categoría especial a todas las familias con tres o más hijos y a todas las monoparentales con dos o más hijos.

En segundo lugar, difícilmente podremos hablar de pensiones dignas sin vidas laborales dignas, y eso pasa por ser capaces de crear oportunidades laborales para todos nuestros jóvenes, un colectivo que ha sido sistemáticamente abandonado por el bipartidismo. En Cs creemos que es necesario que todos ellos tengan la oportunidad de demostrar lo que valen y labrarse su propio futuro, y por ello, entre otras medidas, planteamos bonificar al 100% el primer contrato laboral que celebren durante 1 año, para facilitar esa primera entrada al mercado laboral.

- ¿Qué propuesta tiene para el mercado de trabajo y atajar la precariedad en el empleo?

- El mercado laboral español presenta una serie de anomalías. La primera, más destacable, es su elevada tasa de paro, ahora del 14%, la mayor de la UE sólo después de Grecia, y que más que duplica la media europea que en estos momentos está ligeramente por encima del 6%. En segundo lugar, la pronunciada precariedad del mercado de trabajo español, la más alta de la UE, que se traduce en elevados niveles de temporalidad, cercanos al 30%, y también elevados niveles de subempleo involuntario. Esta precariedad, por otra parte, no se ha corregido pese al crecimiento de los últimos años, más bien se ha agravado, y todavía hoy 9 de cada 10 nuevos contratos celebrados en España son de naturaleza temporal.

En Cs somos plenamente conscientes de estas anomalías, que queremos revertir, y para hacerlo hemos de ser capaces de seguir generando empleo y cada vez de mayor calidad. Pero los empleos sólo se crean de dos maneras: o bien las empresas crecen y demandan más empleo, o bien se establecen nuevas empresas que generan nuevos empleos. Por eso nuestro Programa recoge un ambicioso paquete medidas para facilitar la atracción de inversiones y talento, favorecer el emprendimiento y mejorar la competitividad de nuestras empresas, en distintos frentes: simplificando trámites administrativos que afectan a nuestras empresas, eliminando barreras al crecimiento empresarial y a la unidad de mercado, por citar algunas.

Por otra parte, en cuanto a la normativa laboral, no se trata de qué reforma queremos, sea Cs o cualquier partido, sino qué reforma necesita nuestro país para poder seguir generando empleo y que éste sea cada vez más estable y de mayor calidad. Y eso sólo puede conseguirse favoreciendo una mayor competitividad y un mayor emprendimiento, como se ha señalado antes, y también eliminando los incentivos legales que favorecen artificialmente el recurso a una contratación laboral abusiva frente al empleo indefinido. No es posible generar valor añadido si no es desde un marco de relaciones laborales estable basado en la confianza mutua y en una formación continua de los trabajadores que genere cada vez mayor productividad.

- ¿Cuál es su propuesta de reforma fiscal para España?

- Hasta la fecha, el bipartidismo ha ofrecido a los ciudadanos dos modelos en materia fiscal, ambos completamente contrarios a sus intereses. Por un lado, hay un partido, el conservador, que promete que a quienes cumplen les van a bajar los impuestos, pero la realidad es que al final, cuando gobiernan, siempre se los suben; y otro partido, el socialista, que promete que a quienes cumplen no les van a subir los impuestos, pero la realidad es que al final siempre también se los suben. En ambos casos, siempre hay unos damnificados, que son las familias y las empresas españolas, que acaban pagando de su bolsillo los resultados de una gestión bipartidista irresponsable y que elude abordar con decisión los problemas estructurales de la economía española.

En Cs hemos demostrado que se pueden bajar los impuestos a las familias y a las empresas españolas: ya lo logramos en la XII Legislatura y cuando estemos en el Gobierno lo seguiremos haciendo. Entre otras medidas, en primer lugar, hemos anunciado un gran alivio fiscal para todas las familias, con el que todas las familias con 2 hijos y las monoparentales recibirán 1.200 euros. Asimismo, aprovechando al máximo el margen fiscal que permitan nuestras cuentas públicas, apostamos por una bajada progresiva del IRPF, reduciendo el número de tramos impositivos y limitando los tipos máximos para asegurar unos impuestos moderados y no confiscatorios en línea con el resto de países de nuestro entorno.

Albert Rivera ya tiene estrella: Marcos de Quinto, ex vicepresidente de Coca-Cola / Cs

Además, desde Cs hemos defendido la necesidad de suprimir el injusto Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre parientes directos en toda España, siguiendo el camino que ya hemos marcado en Canarias, Murcia, Andalucía y Castilla y León. Queremos que nadie tenga que renunciar nunca más a una herencia por no poder pagar este impuesto injusto.

Por último, abogamos por impulsar en el seno de la Unión Europea una acción decidida para armonizar las bases imponibles del Impuesto de Sociedades, con el fin de conseguir un impuesto más justo y eficiente y evitar la elusión fiscal entre Estados miembros de la UE.

- Sobre el SMI, ¿a cuánto debería ascender al final de la próxima legislatura?

- Cs es un partido liberal, y como tal, entendemos que en lo relativo al SMI debe respetarse el acuerdo que alcancen los interlocutores sociales en el marco del diálogo social. Así ha sido siempre, por otra parte, y así creemos que debería seguir siendo. Los interlocutores sociales son quienes mejor conocen la realidad, las necesidades y el margen de maniobra de nuestras empresas.

