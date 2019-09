Este es el 'gurú' económico de Errejón que quiere subir los impuestos a los ricos

Íñigo Errejón sigue armando a contrarreloj su proyecto a nivel nacional para las elecciones generales del 10 de noviembre y su equipo ya empieza a deslizar algunas pistas de cómo será el proyecto económico con el que irrumpirán en el Congreso. Los planes de los errejonistas guardan destacadas similitudes con los del PSOE de Pedro Sánchez, en concreto, con las 370 medidas que el candidato de los socialistas presentó este mes y que serán el núcleo central de su programa electoral. En resumen: ambos plantearán una agresiva subida de impuestos a las rentas altas a la vez que propondrán disparar el gasto social.

El 'gurú económico de Errejón es Eduardo Fernández. Diputado en la Asamblea de Madrid es una de las personas más cercanas al líder que hoy será ratificado por sus bases como candidato al Congreso. También proviene de Podemos. Licenciado en Economía por la Universidad Complutense, fue empleado de banca industrial y asesor económico del gabinete confederal e interfederal de Comisiones Obreras. También ha ostentado diversos cargos de representación en el Servicio Público de Empleo (antiguo INEM) y ha sido miembro del Consejo Económico- Social.

Fernández se encargó de elaborar el programa económico de Más Madrid y ahora va a ser el ideólogo del proyecto que aspira a revolucionar la política nacional. La presentación del cerebró económico de Errejón en su perfil de Twitter es clara: "Justicia fiscal para una URGENTE Transición energética, ecológica, y socioeconómica". Es, además, portavoz en la Comisión de Economía, Hacienda, Presupuestos y Empleo de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, por lo que en esta legislatura aspira a convertirse en el 'azote' del consejero Javier Fernández-Lasquetty. Su especialidad: la lucha contra la corrupción (Canal de Isabel II y el caso Lezo). También ha sido uno de los responsables de la denuncia que Más Madrid ha presentado en la Fiscalía contra Isabel Díaz Ayuso por el caso Avalmadrid.

Más Madrid tiene claro que ese incremento del gasto social que plantean solo se paga subiendo los impuestos, la misma concepción que tienen en el PSOE. En la formación recurren al artículo 31.1 de la Constitución para dejar clara su postura: "Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad". En este sentido, en el programa con el que se presentaron a las autonómicas en Madrid, ya proponían "una reforma fiscal para rebajar los impuestos al 99% de los contribuyentes y que reducirá los privilegios que disfruta el 1% con mayor renta y patrimonio".

Para la Comunidad de Madrid, el partido de Errejón planteó reducir las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para 1.100 contribuyentes ricos. También proponían elevar el Impuesto sobre el Patrimonio a quienes tengan más de 6 millones de euros (3.100 madrileños) y elevar el tipo autonómico del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales por encima del 6% para cuantías superiores a 250.000 euros. Asimismo proponía crear tres nuevas tasas finalistas: una para quienes protagonicen "conductas perjudiciales con el medio ambiente (tasa verde al uso del plástico)", otra para luchar contra la ludopatía ("tasa al juego") y una más turística. Más Madrid cree que la capital es "un paraíso fiscal para los más ricos".

Eduardo Fernández, a la derecha, junto a la cúpula de Más Madrid. / EFE

La emergencia climática será otra de las principales ideas fuerza del partido de Errejón en la próxima campaña. En su programa para Madrid proponían crear hasta 90.000 empleos verdes en los próximos cuatro años relacionados con la rehabilitación de viviendas, el reciclado de residuos, el compostaje y las energías renovables. Eduardo Gutiérrez lo llama "Plan V" o "Green New Deal", un proyecto muy similar al que ha planteado Sánchez (y también Unidas Podemos) en sus diferentes propuestas para conseguir una investidura y que también está defendiendo esta semana en la ONU.

Más Madrid también apostaba en su programa para el 26 de mayo por crear más plazas de empleo públicas, por una defensa cerrada de los autónomos y por la creación de centenares de empleos de alta cualificación en aras de una transformación de la economía. Hay que tener que se trataba de unas elecciones autonómicas y, por tanto, debía centrar sus propuestas en la Comunidad de Madrid.

Fuentes del entorno de Errejón explican que la apuesta inicial es no elaborar un programa electoral al uso para el 10 de noviembre, sino acordar una serie de líneas de actuación en el terreno económico en forma de paquete de medidas a implementar a nivel nacional. No se espera, por tanto, una memoria económica. Afirman que el ganador de las próximas elecciones tendrá que negociar y acordar, por lo que no ven sentido a elaborar ese texto programático en cuestión de días.

