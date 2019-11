Examen económico a Vox: redistribución del gasto, bajar impuestos y más familia

La repetición electoral del 10-N será una fecha que marcará la historia de Vox. El partido que lidera Santiago Abascal acude a las urnas con unas altas expectativas, al estar situada como la formación que más apoyo ganará con respecto a las elecciones del pasado mes de abril. Al haber contado con un gran respaldo por sus políticas en inmigración o estructura territorial, la formación ha reforzado sus apuestas sobre modelo económico. Un plan marcado por una reducción drástica del gasto público o una bajada masiva de impuestos, con la desaparición de algunos de ellos.

La Información ha pedido a Vox y a las otras cinco fuerzas con más posibilidades de sacar un mejor resultado que respondan a una serie de cuestiones en materia económica. Por el partido de Abascal ha respondido a este cuestionario Víctor González Coello de Portugal, vicepresidente económico del partido y responsable del programa económico.

- Los datos apuntan a que estamos ante un enfriamiento de la economía. ¿Qué tres medidas impulsarían para contenerlo?

- En el mes de abril advertimos en la introducción de nuestro programa económico de la desaceleración de la economía española y que esta sería de mayor intensidad sin un giro en la política económica española. Hoy constatamos este estancamiento y anunciamos que la puesta en marcha del programa del PSOE conducirá a una recesión el año próximo o, a mucho tardar en el primer trimestre del 2021. Nunca una política de subida de impuestos (5.600 millones el PSOE y 26.000 millones de euros Unidas Podemos) y del gasto público han servido para bajar la deuda de un país o traer prosperidad a sus ciudadanos. No ha ocurrido nunca en ninguna parte del mundo.

Pero esta desaceleración es evitable si se dinamiza el modelo económico. Por eso proponemos una restructuración de las políticas de gasto público y un rediseño de nuestro sistema fiscal bajando impuesto y reduciendo el gasto. No se trata de gastar más sino de gastar mejor.

Respecto a las tres medidas por las que pregunta, proponemos anticipar la crisis permitiendo a las familias ahorrar y crear una reserva de capital. Generar un sistema fiscalmente atractivo para atraer empresas (eliminando además el exceso de normativas) y, por último, ayudar a las empresas en las creación de empleo para combatir la crisis.

- ¿Cuáles son las medidas que propone para que el sistema de pensiones sea sostenible?

- El Pacto de Toledo sólo ha servido para el bienestar de los políticos, que han visto incrementada su retribución en una media de 1.400 euros/mes. Hablábamos antes del empleo; y es que el empleo y las pensiones son vasos comunicantes, por lo que el déficit de 18.000 millones de euros se irá incrementado anualmente si aumenta la tasa de dependencia. Las cotizaciones sociales y el sistema de reparto ya no son suficientes. Hay quien quiere financiar las pensiones subiendo los impuestos y/o emitiendo deuda, como el año pasado. Una deuda que seguirán pagando nuestros hijos dentro de 20 años.

Este es un asunto de Estado al que los partidos de siempre han sido incapaces de dar solución y por eso nosotros decimos que o Autonomías o pensiones. O subvenciones a chiringuitos y plataformas ideológicas o pensiones. Además, hay que fomentar una política a largo plazo que fomente la natalidad y permita así recuperar una pirámide poblacional sostenible con una base amplia de generaciones jóvenes que contribuyan al sostenimiento de los mayores.

- ¿Qué propuesta tiene para el mercado de trabajo y atajar la precariedad en el empleo?

- En España la creación de puestos de trabajo es una emergencia nacional de ello depende el mantenimiento de nuestro estado del bienestar. Los puestos de trabajo los crean las empresas y por eso necesitamos más emprendimiento y un ecosistema extremadamente atractivo para producir un efecto llamada por una baja fiscalidad, por una simplificación administrativa, etc.

Olvidamos que las administraciones públicas no crean empleo. O entendemos que son las empresas y los pequeños empresarios los que generan empleo y facilitamos su labor, o seguiremos por la misma senda. Por eso incidimos: el Estado no tiene que gastar más, tiene que gastar mejor. Hay que ser valientes porque las medidas tomadas en los últimos 10 años no han servido para romper el paro estructural.

- ¿Cuál es su propuesta de reforma fiscal para España?

- Bajar impuestos-bajar el gasto. No se trata de gastar más sino de gastar mejor. Debemos ganar en eficiencia recaudatoria. Cada euro que el Estado recauda cuesta entre 1,4 y 2,15 euros (Coste Marginal de los Fondos Públicos). Es decir, para poder gastar 1 euro el Estado en construir una carretera o en ayuda sanitaria, desperdicia por el camino entre 40 céntimos y 1,15 euros.

En VOX pensamos que hay que pagar impuestos, pero sólo los necesarios para garantizar unos servicios públicos de calidad. Nuestros cálculos muestran que los españoles podrían pagar 30.000 millones de euros menos anuales si se acomete la debida reducción del gasto público superfluo. Proponemos:

- Reducción de los tramos sobre el IRPF a dos, hasta 60.000€ y más de 60.000€.

- Rebaja del tipo general del Impuesto sobre Sociedades al 21%.

- Liquidación del impuesto por criterio de caja. Sólo la diferencia entre el IVA cobrado y el IVA pagado debe ser ingresado en las arcas públicas.

- Derogación definitiva del Impuesto sobre el Patrimonio, porque grava doblemente la renta no consumida, dificultando el ahorro y no debe ser utilizado, como se ha venido haciendo, en función de necesidades extraordinarias de las Administraciones Públicas.

- Derogación de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana porque atacan los patrimonios familiares.

Impuestos sobre el consumo (IVA e impuestos especiales)

En relación a los impuestos sobre el consumo, la elevada presión fiscal que han soportado los españoles con las reformas de 2010 Y 2012, constituye una servidumbre inevitable para VOX, limitando las opciones de reforma de estos impuestos. No obstante, proponemos:

- La rebaja del IVA para la adquisición de la primera vivienda y, en su caso, del impuesto de admisiones patrimoniales.

- Reducir a un 4% en el IVA a aquellos productos que puedan catalogarse de uso exclusivo geriátrico o infantil.

- Sobre el SMI, ¿a cuánto debería ascender al final de la próxima legislatura?

- El SMI sólo podrá subir si acometemos las reformas que defendemos, para que se vuelva a crear empleo.

