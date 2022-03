"Es un antes y un después": empleadas del hogar celebran su derecho a paro

El colectivo de empleadas del hogar está de enhorabuena, después de años de reclamaciones y procedimientos judiciales, la Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a las asociaciones. Las trabajadoras tendrán derecho al cobrar el paro al considerar que la exclusión de estas de las prestaciones por desempleo, que recoge la normativa española, es contraria al derecho de la Unión.

Esta decisión ha sido celebrada por el colectivo, ya que llevaban más de diez años pidiendo al Gobierno y a las instituciones la actualización de la normativa para incluir a su sector en el Régimen General de la Seguridad Social. "Reclamábamos entrar como cualquier otro trabajador, tener derechos laborales, pagar por lo que cotizamos o poder acceder al fondo de garantía laboral" aseguraba la portavoz de la Asociación Xiara, Teresa Rodríguez. Del mismo modo, han solicitado cambios en la ley de extranjería porque "mucha población inmigrante forma parte del sector" y, sin un cambio en esta norma, las trabajadoras no podrán acogerse a los derechos.

"Es un avance muy importante, un antes y un después por todo lo que supone" defendía Rodríguez. Y es que, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha entendido que la norma suponía una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que según los datos de las asociaciones, las mujeres representan más del 90% del total de estos profesionales. En este sentido, la portavoz ha señalado que el número de hombres dedicados a este sector es "anecdótica" teniendo en cuenta las miles de trabajadoras.

El origen de la demanda

Una trabajadora del hogar de la ciudad de Vigo ha sido la responsable de que este procedimiento llegara hasta Europa. Apoyada por su empleadora, que aportó documentos y facturas de todos años de servicio, presentó una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo. Finalmente, este decidió elevar el escrito ante el TJUE para que interpretara la directiva sobre igualdad en materia de seguridad social y así poder saber si se estaba produciendo una discriminación por razón de sexo.

Desde las asociaciones ahora esperan que el Ministerio de Trabajo deje de dar largas y cumpla con la sentencia: "Dicen que están en ello, que están trabajando, pero llevan con ese proceso 10 años". Aseguran que Yolanda Díaz, ministra de esta cartera, no tiene "más remedio" que cumplir con lo dictado en Europa.

Desde el ministerio han asegurado que están analizando la sentencia del tribunal y que una de sus prioridades es cambiar la situación actual de las empleadas del hogar "sin demora", según Europa Press. Además, han explicado que eran conscientes de la incompatibilidad de la norma española con el ordenamiento jurídico europeo o el ordenamiento constitucional interno.

Hasta ahora, las mujeres que dejaban de trabajar no percibían ninguna prestación por desempleo. Desde las agrupaciones ayudaban ofreciéndoles herramientas para poder solicitar subsidios o ayudas, algo en muchas ocasiones no era suficiente. Desde las asociaciones critican no contar con los recursos suficientes para apoyar en las empleadas. A pesar de esto, en momentos puntuales como en la pandemia, crearon una caja de solidaridad para colaborar entre ellas.