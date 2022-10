La empresa familiar remarca la ausencia de Sánchez y ataca su ofensiva fiscal

El presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, ha clausurado esta mañana el XXV Congreso de la Empresa Familiar sin antes lanzar un dardo al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez por su ofensiva fiscal y, en concreto, al presidente del Gobierno por su ausencia durante estos días, pese a la invitación de la organización. Una cita a la que sí acudió el líder de los populares, Alberto Nuñez Feijóo, pero también la ministra de Educación, Pilar Alegría, como representante del Gobierno.

"No nos han podido echar las pandemias. Ni podrá con nosotros la inflación, ni la crisis energética y espero que tampoco la marejada fiscal que vivimos estos días", aseguró Sendagota. Una afirmación que la adornó, unos minutos después, con una alusión directa a Pedro Sánchez. "No quiero obviar un hecho que parece suscitar el interés general, me refiero a la ausencia del presidente del Gobierno, al que quiero confirmarles que hemos invitado. Nos hubiese gustado contar su presencia. El año que viene lo volveremos a invitar".

Además, Sendagorta se hizo eco de unas declaraciones pasadas de Sánchez para defender a la empresa familiar. "Esto es lo que somos, lo que hacemos y como lo hacemos. Como ven ustedes, nada que ver con leyendas negras de puros y chisteras que algunos tratan de difundir". Por otro lado, instó a "evitar la polarización" y "apostar por la moderación" como la mejor vía tanto para el país como para las empresas. "Huyamos de las ocurrencias y apostemos por el rigor".

"Huyamos de las ocurrencias y apostemos por el rigor"

Sendagorta pidió "reflexión y análisis riguroso" al Gobierno para que "no se creen barreras competitivas que nos pongan en posiciones desfavorables respecto de las que existan en otros países de nuestro entorno". Para ello, dejó claro que "no pretendemos imponer nada, pero sí que se nos escuche" y, para ello, destacó que "de automoción aquí hay algunos que saben, pero también de infraestructuras sostenibles, de turismo, de moda, de hospitalidad, de energías renovables, de siderurgia o de ingeniería".

El presidente del IEF aprovechó también el discurso para ensalzar a la empresa familiar. "Son más que el impulso creador. También cobijan el esfuerzo y la dedicación de muchos hombres y mujeres que, día a día, con su trabajo contribuyen a hacer realidad los proyectos empresariales. En las empresas familiares se forjan y se desarrollan las expectativas de progreso personal y profesional de los trabajadores y colaboradores. El conjunto de personas que hacen día a día las empresas, proyectan su talento y colman sus aspiraciones; de tal manera, que la empresa se convierte en un proyecto común que conecta, por vocación y necesidad, con el latido de la sociedad española".

Por último, Sendagorta afirmó que "las empresas familiares reflejan mejor que nadie la realidad de España, su potencial y su compromiso con la sociedad que queremos construir para las nuevas generaciones. Debemos contarlo alto y claro, con respeto pero con pasión y sin complejos". Antes de concluir quiso confirmar el lugar donde tendrá lugar el próximo congreso de la empresa familiar. "Nos vemos el año que viene en Bilbao", apuntó.