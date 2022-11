El sector eólico pide revisar los precios para evitar otro fracaso en las subastas

El sector eólico ha pedido acelerar la tramitación de instalaciones renovables y seguir impulsando la transición energética, a pesar de los resultados de la última subasta organizada por el Gobierno, en la que se han adjudicado menos del 1,5% de los 3.300 megavatios (MW) disponibles.

En un comunicado, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha advertido este miércoles de la necesidad de tener en cuenta el contexto energético actual a la hora de realizar futuras subastas, ya que el precio máximo de esta no ha conseguido capturar el coste real actual de la energía renovable. En este sentido, cree necesario que no se pierda el volumen no otorgado en esta subasta y que en el futuro reflejen el precio real de la energía, incorporando mecanismos que reduzcan el riesgo para los participantes.

"Los mayores precios de las materias primas y de la logística de la cadena de valor del sector, así como la inflación acumulada, han impulsado el aumento de los valores de las ofertas hechas en la subasta. Como afirman algunos de los principales fabricantes de aerogeneradores, la industria eólica no puede ser ajena a la subida de los costes de las materias primas y de la logística de transportar los componentes de esta tecnología. Como cualquier otro sector productivo no puede funcionar en números rojos", ha argumentado AEE.

No obstante, aseguran que el ritmo de tramitación de proyectos renovables representa un factor cada día más importante en la toma de decisión de los participantes en las subastas. Así, considera que si no se acelera en la tramitación, el objetivo de alcanzar 40 gigavatios (GW) eólicos en 2030 se plantea "complicado".

Una subasta casi desierta

La cuarta subasta de renovables bajo el nuevo régimen retributivo a la que reacciona el sector, quedó prácticamente desierta debido al bajo precio que finalmente se se ofertó para la adjudicación de la potencia a desarrollar, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector. El bajo precio de reserva finalmente fijado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha cortado a la mayoría de aspirantes que acudieron a la puja, ya que, a pesar de que el interés no fue el mismo que en las ocasiones anteriores, sí que se produjo competencia, aunque a precios por encima del establecido.