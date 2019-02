ERC da largas a Sánchez con los PGE: "No ha aguantado el chaparrón de la derecha"

Más de 24 minutos sin entrar en el fondo de la cuestión: ni su opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado, ni sobre si mantendrá o no su enmienda a la totalidad. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà ha dedicado la mayor parte de su intervención en la Cámara Baja para valorar la situación política en Cataluña y el juicio del procés. "Es una oportunidad perdida y trabajaremos para que no sea definitiva. Señora ministra no nos merecemos que nos llamen chantajistas. Cuantifique las veces que hemos votado a favor de iniciativas socialistas", ha recalcado Tardà. "Ahora teníamos en la mano y no han sido capaces de aguantar el chaparrón de la derecha", ha asegurado durante su intervención.

"Les pedíamos que no se amedrantaran ante la derecha. No se puede construir ninguna solución al margen del principio democrático y uno de ellos es el derecho a autodeterminación. Ustedes no se han atrevido. ¿Saben lo que haremos nosotros? Insistiremos. Si no ha condiciones para una negociación, trabajaremos para que ese escenario se dé". El portavoz de ERC dejaba así la puerta abierta al diálogo a pesar de que la legislatura se aproxima, si no hay cambios, a sus últimas semanas.

Por su parte, el PDeCAT ha acusado a Pedro Sánchez, de haber "cedido al chantaje" Felipe González y Alfonso Guerra, exlíderes socialistas, y de querer la convocatoria de elecciones tanto como Pablo Casado y Albert Rivera. Ferrán Bel, portavoz económico del PDeCAT, así lo ha asegurado en su intervención en el Pleno del Congreso, en la que ha defendido la enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado presentada por su formación.

Bel ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno aún está a tiempo de volver a la posición que mantenía el pasado miércoles, cuando, ha señalado, se estaba "cerca" de cerrar las negociaciones abiertas con la Generalitat. Además, el portavoz catalán ha garantizado que retirarán la enmienda si consiguen cerrar "lo poco que falta" en las negociaciones. Según el PDeCAT, "algo pasó el jueves" que impidió alcanzar un acuerdo.

Así las cosas, Tardà ha recalcado que, en estos meses, han tratado de llegar a pactos con el PSOE. "Abalos [actual ministro de Fomento] me preguntó qué pedís para votar la moción de censura. "Mi respuesta fue nada. Hicimos una apuesta republicana y democrática para construir escenarios de diálogo y negociación, que desembocaran en escenarios de acuerdo", ha argumentado sobre la votación que llevó a Sánchez a Moncloa. "Para empezar habrá que encontrar un marco en el que no nos hagamos trampas". "A pesar de todo, desde el principio hemos tenido mano tendida, un Gobierno del Partido Socialista soportado por Podemos siempre será más dialogante que uno del Partido Popular suportado por Ciudadanos", ha repetido.

En una intervención crítica con la actuación judicial contra los líderés del procés, Tardà asegura que el juicio que ha empezado este martes en el Supremo provocará un fractura a largo plazo en la sociedad catalana. "No se puede segregar Cataluña de España si no es democráticamente. Les puede doler que la realidad catalana de hoy no es la hace 40 años. Ni yo mismo me creo que el independentismo [en Cataluña] haya pasado de tener un respaldo del 12% al 48%.

"Si no encontramos una solución democrática al conflicto la sociedad española no encarará los retos del siglo XXI", ha asegurado Tardà. "Un conflicto entre demócratas solo puede resolverse en las urnas.

No de Montero a la autodeterminación

En su respuesta al portavoz de ERC, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a recalcar que si la tramitación de las nuevas cuentas públicas depende de que el Gobierno acepte hablar del derecho de autodeterminación de Cataluña "no habrá Presupuestos", y ha tildado de "error histórico" el rechazo de los republicanos catalanes al proyecto de ley.

Durante su intervención en el debate a las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos, Montero ha respondido al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, que el Gobierno central ha sido "claro desde el primer momento" respecto a su rechazo a negociar sobre el derecho de autodeterminación.

"Sabe y conoce que no pondremos en ningún orden del día el derecho de autodeterminación, lo saben desde el primer día", ha indicado Montero, quien ha dicho que con esa exigencia "no dejan margen para la negociación", ya que "hay camino de diálogo en el marco de los límites que el Ejecutivo ha planteado", que pasan por el autogobierno.