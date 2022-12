ERC apura los plazos para presentar su reforma del delito de malversación

Hace un par de días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejo abierta la puerta a reformar el delito de malversación si sus socios de ERC daban un paso al frente, y, en principio, la organización republicana presentará este viernes sus propuesta de enmienda a la reforma del delito de sedición con la idea de "desjudicializarlo" para evitar la persecución a los independentistas. El líder del Gobierno española fue tajante en que no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción en el caso de que hay que reformar la malversación, pero todo parece indicar que arropará a sus socios si su 'propuesta' tiene sentido. Este viernes finaliza el periodo de enmiendas y de la Sedición y habrá que ver la propuesta de diferenciación entre la malversación con lucro propio y sin ella.

El PSOE y Unidas Podemos impulsan el cambio legal para que el delito de sedición se convierta en uno de desórdenes públicos agravados, también apura plazos y prepara sus enmiendas al texto de reforma del Código Penal sin avanzar detalles sobre los retoques que proponen. Fuentes socialistas consultadas por EFE, sí han adelantado que entre sus enmiendas a la reforma de la Sedición prevén incluir modificaciones legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Para la malversación se esperan movimientos tanto de ERC como de JxCat.

Sánchez ha marcado como línea roja que no haya ningún retroceso en la lucha contra la corrupción, aunque la reforma de aprobarse también podría afectar a José Antonio Griñán. Este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, incidía en esta idea en Bruselas. El titular de Interior se ha mostrado cauto y ha dicho que prefiere "esperar a que cualquier posibilidad de enmienda se presente", añadiendo que el Gobierno no contempla "ninguna relajación" en la lucha contra la corrupción. La firmeza contra los casos de corrupción, ha sostenido el Marlaska, es una de las "señas de identidad" del Gobierno de Sánchez y del PSOE, por lo que asegura que "no se está rebajando ni se van a rebajar las penas por delitos graves".

En concreto, JxCat quiere "derogar" su artículo 219 que el PP reformó para "penalizar a los que habían preparado" la consulta soberanista del 9N de 2014, que habría sio un compromiso del "programa electoral" del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. "No es lo mismo beneficiarse o beneficiar a terceros a costa del dinero público que, simplemente, dar a este dinero un uso que puede ser considerado ilegítimo por la oposición" o por un juez, pero que responde al cumplimiento de un programa electoral validado, defienden los de Puigdemont.

Modificar la malversación de forma "quirúrgica"

ERC ha avanzado también su idea de modificar la malversación de forma "quirúrgica" y con el objetivo de "avanzar en la desjudicialización" y "limitar las arbitrariedades" del Estado, según confirmaron fuentes de la formación republicana. La propuesta de enmienda que presentará Esquerra quiere evitar que el delito de malversación se pueda volver a usar de "forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista", pero recalcan al mismo tiempo que ninguna reforma puede ser utilizada para rebajar penas en casos de corrupción.

Por otra parte, Más País ya ha registrado sus enmiendas en las que propone, entre otras cuestiones, eliminar las penas de inhabilitación para las personas que cometan esos delitos de desórdenes públicos que según la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos está castigado con penas de prisión e inhabilitación en cargo público de tres a cinco años. En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso EFE, el partido de Íñigo Errejón también quiere limitar las penas de prisión previstas en la proposición para los casos de violencia grave "solamente cuando ocasionen un peligro grave para la vida pública o las personas", de forma se supriman de este tipo penal los actos de intimidación.