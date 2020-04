¡Prepárese para cobrar tarde! Las CCAA se saltan los plazos de Díaz en los ERTE

A vueltas con los ERTE. Por si no era suficiente con la avalancha de solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo que ha provocado la crisis sanitaria y económica del coronavirus, algunas comunidades autónomas han decidido saltarse los plazos impuestos por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y duplicar el tiempo de resolución y notificación de los procedimientos. Esta dilatación en la tramitación está estrechando todavía más el cuello de botella que se ha generado en las oficinas de empleo y es en parte responsable del retraso que se está produciendo en el cobro de las prestaciones por desempleo.

Al menos siete comunidades autónomas han publicado órdenes en sus respectivos boletines regionales por las que amplían de 5 a 10 días el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor derivada del Covid-19. Según los boletines chequeados por La Información, se trata de Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Todas ellas, de manera unilateral, han aprovechado un vacío legal para dar más tiempo a las autoridades laborales autonómicas para resolver los ERTE.

Mira también Las empresas preparan otra avalancha de ERTE cuando finalice el estado de alarma

Los gobiernos autonómicos alegan que el gran volumen de solicitudes presentadas hace imposible la tramitación en 5 días y que es necesario duplicar el plazo, porque de lo contrario muchos expedientes serían aprobados por silencio administrativo y esto generaría inseguridad jurídica para las empresas. Fuentes del Ministerio de Trabajo, sin embargo, explican que en esos casos la situación sería subsanada por la revisión de los ERTE a posteriori por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en caso de detectar fraudes invalidará los expedientes y hará devolver a los empresarios "hasta el último céntimo de euro", según afirmó Díaz cuando anunció esta medida.

Desde el departamento de Trabajo explican que por este motivo muchos de los ERTE de la primera oleada, la que se produjo tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, no pudieron tramitarse a finales de ese mes, de manera que los afectados no han entrado en la última nómina, que se abonó a partir del 10 de abril (en algunos casos incluso antes, gracias a un acuerdo con las entidades bancarias) pero que ya estaba cerrada el día 1. Aunque varios responsables regionales han culpado al Gobierno central del retraso en las prestaciones asegurando que en el momento en que se presenta un ERTE la empresa tiene la obligación de remitir un código al Sepe para que gestione los pagos, desde el Ministerio de Trabajo aclaran que los funcionarios no pueden tramitar estas prestaciones hasta que no tienen el visto bueno de la autoridad laboral.

Funcionarios desbordados

De cualquier manera, más allá de las dilataciones que se puedan producir por estas decisiones autonómicas, lo cierto es que los servicios públicos de empleo están viviendo una situación sin precedentes. Yolanda Díaz prefiere no hablar de "colapso", sino de "saturación", pero lo que es evidente es que el volumen de expedientes ha desbordado a los trabajadores del Sepe, tal y como han explicado algunos de ellos en primera persona a La Información. Ayer mismo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguraba que los servicios públicos de empleo están alcanzando un "nivel de esfuerzo y de carga administrativa extraordinarios" durante esta crisis.

teletrabajo Sin infraestructura tecnológica Uno de los problemas a los que han tenido que enfrentarse los servicios públicos de empleo es a la falta de la infraestructura tecnológica necesaria para teletrabajar desde sus domicilios, toda vez que las oficinas están cerradas al público por el estado de alarma. Un portavoz de CCOO en el Sepe explicaba a La Información que cuando todo empezó el organismo sólo tenía licencias para que un 10% de la plantilla pudiera teletrabajar. "El asunto se resolvió con cierta rapidez, pero en un primer momento nos creó muchos problemas". A día de hoy, más de la mitad de la plantilla -unos 3.500 trabajadores- está teletrabajando en condiciones de normalidad.

Tras los habituales bailes de cifras que suele traer este tema, Escrivá cifraba ayer por la tarde los afectados por ERTE en cuatro millones de trabajadores. Apenas horas antes y en el mismo Congreso de los Diputados, la ministra de Trabajo se había limitado a hablar de "más de tres millones de personas" y el presidente del Gobierno había aportado una cantidad precisa: 3.889.000 trabajadores. En torno a la mitad de ellos sufrieron el ajuste en marzo y no a todos se les pudo tramitar la prestación a tiempo (solo a unos 620.000, según las cifras facilitadas por Trabajo). El resto, y también los que se han visto afectados por ERTE en abril, cobrarán su prestación correspondiente ya en mayo.

"No hay problemas de liquidez"

Hay que recordar que los ERTE de marzo afectaron a los trabajadores, como mucho, durante la segunda quincena del mes, por lo que deben haber recibido su salario correspondiente por los días trabajados por parte de la empresa. Mientras, los ERTE de abril entrarán en la nómina que debería abonarse como habitualmente a partir del día 10 de mayo. Pero fuentes de Trabajo garantizan además que se están haciendo todos los esfuerzos para que estas personas puedan cobrar sus prestaciones incluso antes de esa fecha, "el día 2 o 3 de mayo", gracias al mencionado acuerdo alcanzado con las entidades bancarias para adelantar los pagos.

Las mismas fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz aseguran que "todos los trabajadores van a cobrar las prestaciones que les corresponden, de manera que los afectados por un ERTE en marzo que no hayan cobrado en abril, recibirán la parte correspondiente a primeros de mayo". Explican que los ERTE están llegando al Sepe "de manera escalonada" y se están tramitando según se van recibiendo de las comunidades autónomas. Garantizan que en estos momentos no existe "ningún problema de liquidez" en la Seguridad Social y adelantan que a finales de este mes de abril el Ministerio tiene previsto hacer públicos todos los datos de expedientes tramitados y prestaciones concedidas.