Calculadora: ¿cuánto dinero cobraré de un ERTE durante el tiempo que lo sufra?

Los efectos que está teniendo el coronavirus sobre el mercado laboral están siendo devastadores. La cifra de parados en España ha iniciado desde el pasado mes de marzo una senda al alza, motivada especialmente por los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) a los que muchas empresas han tenido que recurrir para salvar sus negocios. Tan solo el pasado mes la Seguridad Social experimentó una caída de casi 900.000 afiliados y las cifras de parados subieron en 302.265 personas, lo que deja a España con más de 3,5 millones de desempleados.

Estas cifras reflejan especialmente el impacto de la segunda quincena del mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma en España. Desde entonces, la situación laboral en nuestro país ha ido empeorando hasta tal punto que la cifra de expedientes ya supera los 450.000 y afecta a tres millones de personas en la actualidad.

Mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tramita la avalancha de ERTES, son muchos los que se preguntan cuál será la prestación que les quedará durante los meses que no puedan trabajar (se puede calcular con el simulador que os proporcionamos al final del artículo). Esta prestación, que probablemente no empezará a cobrarse hasta mayo debido al aumento en el volumen de tramitaciones, variará en función del ERTE aplicado y de la base reguladora por la que cada persona esté cotizando, además de su situación personal.

Lo que no cambia es la prestación máxima a la que se puede acceder, que se cifra en 1.098,09 euros mensuales para aquellos que no tengan hijos. Esta cifra se eleva hasta los 1.254,86 euros si se tiene un hijo y hasta los 1.411,83 euros si se tienen dos o más. Además, también existe una prestación mínima, que se fija en los 501,98 euros si no se tienen hijos y en los 671,40 euros mensuales para quienes tengan uno o más hijos a su cargo.

¿Cómo se calcula la prestación?



Lo primero que habrá que tener en cuenta es si el ERTE aplicado es un expediente de regulación de empleo temporal o de reducción de jornada, ya que la cuantía que se percibirá por parte del SEPE será diferente. En ambos casos para calcular la prestación se utiliza la base reguladora, que es la media de las bases de los últimos seis meses de ocupación cotizada. Para consultarla, se puede solicitar un informe en la Seguridad Social o revisar la nómina, ya que existe un apartado en el que esta figura.

Una vez se tenga la base reguladora, el trabajador percibirá al menos el 70% de dicha base durante los seis primeros meses. Esta base se reducirá al 50% a partir del séptimo mes. Así, si se trata de un ERTE de reducción de jornada, el trabajador cobrará la parte proporcional de su salario por las horas trabajadas y la parte proporcional del paro por las no trabajadas. Es decir, si a un trabajador se le aplica un ERTE de reducción del 50% de su jornada y percibía un salario bruto de 1.000 euros, le corresponderán 500 euros, que cobrará por parte de la empresa, y el 70% de los otros 500 euros, que percibirá a través del Servicio Público de Empleo. Es decir, 350 euros. En total, el trabajador percibirá 850 euros mensuales.

Aunque este trabajador no sobrepasa la prestación máxima habrá que tener en cuenta que, en este caso, esta prestación será la mitad, puesto que no trabaja el 50% de su tiempo. Si no tiene hijos, la cuantía máxima sería de 1.098,09 euros para una jornada completa sin trabajar. En su caso, al ser el 50%, la prestación máxima por parte de la Seguridad Social alcanzaría casi los 550 euros.

Si se trata de una suspensión de empleo temporal el cálculo será más sencillo, ya que se tendrá que aplicar el 70% a la base reguladora del trabajador. En este caso, para el mismo ejemplo del caso anterior, un trabajador que perciba 1.000 euros brutos pasará a cobrar 700 euros mensuales durante los primeros seis meses. Si el ERTE se extiende más allá de esos 180 días, su prestación bajará hasta los 500 euros.

Para calcular cada caso concreto, en esta herramienta que te proporcionamos desde 'Finect' y 'La Información' es posible saber cuánto se percibirá de prestación en función de la base reguladora y de la situación personal de cada uno.