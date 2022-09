Una huelga de estibadores en Tarragona amenaza con falta de cereales y piensos

La huelga de estibadores como consecuencia de la liberalización de la estiba en el puerto de Tarragona está generando problemas de desabastecimiento de cereales y piensos en Cataluña y Aragón, importantes zonas ganaderas. Comerciantes, almacenistas y fabricantes de piensos han alertado de graves problemas de suministro de estos bienes, derivados de este conflicto laboral en Tarragona, el puerto más importante para la entrada de grano a España.

Por los muelles del puerto de Tarragona entran tres de los 14 millones de toneladas de grano que España importa cada año, lo que le convierte en el primer puerto español en recepción de cereales destinados a alimentos o piensos. Según fuentes consultadas por Efe, los cereales disponibles están en los barcos a la espera de ser descargados debido a la falta de portuarios: "No se descargan los buques, hay demoras, dilaciones", según apuntan.

Varias patronales del sector han alertado, en una nota conjunta, de que "el conflicto está a punto de llegar a un límite crítico insalvable para los animales de las granjas. Si en los próximos días no hay solución no se podrá fabricar pienso ni tampoco alimentar a los animales, arriesgando su seguridad y su bienestar". Esta nota está firmada por la patronal de piensos Cesfac, la patronal de comerciantes de cereales Accoe, las asociaciones de comerciantes (Aecec) y de empresas de oleaginosas (Afoex) y la Lonja de Cereales de Barcelona.

"El conflicto de la estiba se está enconando", según las citadas fuentes, que han mostrado su preocupación por una inminente rotura de "stock" en las explotaciones ganaderas. Cada mes se consumen 200.000 toneladas de maíz procedente del puerto de Tarragona. Las asociaciones de los sectores agrícolas afectados han apuntado que el conflicto agravará la inflación de los productos agroalimentarios y su escasez en el mercado, en medio de la crisis por la guerra de Ucrania, que ya de por sí ha encarecido la oferta.

A esta situación se unen la volatilidad de los precios de los cereales y a las tensiones por las amenazas del presidente ruso, Vladímir Putin, de cortar de nuevo la salida de grano de los puertos ucranianos. No obstante, en lo que va de mes y en la primera semana completa de septiembre los precios en las lonjas mayoristas españolas han reflejado una tendencia a la baja, tanto en trigo blando (-0,25%) como maíz (-0,22%), trigo duro (-0,67%) y cebada (0,05%), según datos remitidos a Efe por Accoe. En París, las transacciones reflejadas por el operador europeo de mercados bursátiles Euronext muestran una tendencia a la baja del maíz y del trigo, pero la colza ha repuntado este lunes hasta un 7%. Los futuros de materias primas en la bolsa de Chicago (Estados Unidos) también reflejan caídas en los cereales y aumentos de hasta un 9% en las cotizaciones de soja.

Las empresas estibadoras del puerto de Tarragona (socias de Estarraco Centro Portuario de Empleo del Puerto de Tarragona S.A. en liquidación) y la dirección del CPE, por su parte, han hecho público un comunicado para instar a los trabajadores a dialogar y retomar sus actividades. Aseguran no entender que la respuesta a su oferta de subrogación de los puestos de trabajo, mantenimiento del empleo, las condiciones laborales y salariales y el convenio "sea reducir la productividad en las operaciones". Estas empresas no ven motivo para que el trabajo no continúe tras la disolución de Estarraco y señalan que "si los trabajadores aceptan la subrogación en las empresas accionistas de Estarraco, tendrán garantizado el empleo".

Aunque advierten: "Si continúa la situación actual de atasco en el puerto, esa previsión de que el trabajo va a continuar podría incumplirse, pues ya hay clientes que están desviando tráficos. Las empresas socias han acordado disolver la sociedad a causa de los cambios normativos, derivados a su vez de decisiones de liberalización de la Unión Europea (UE), pero aseguran que "el acuerdo de disolución supondrá que actuarán directamente a partir de ahora como empleadoras, y que lo harán con el compromiso de mantener el empleo, sus condiciones laborales y retributivas y su convenio".