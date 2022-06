Escrivá acelera la subida de las bases de cotización comprometida con Bruselas

El Gobierno ha acordado incrementar las bases máximas de cotización del sistema en la segunda parte de la reforma de las pensiones. Fuentes de gubernamentales confirman a La Información que se ha llegado a un acuerdo para elevar el tope por el que se puede cotizar para calcular la prestación. La medida está comprometida en el Plan de Recuperación acordado con Bruselas, aunque en ese documento se habla de poner en marcha un "incremento gradual" de la base de cotización máxima del sistema, no de destoparla. En todo caso, no se ha acordado destopar la pensión máxima, sino aumentar las citadas bases, según matizan las fuentes consultadas.

La diputada de Unidas Podemos Isabel Franco ha avanzado el acuerdo durante su intervención en el Pleno del Congreso en el que se votaba el proyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo. "Es el mejor acuerdo al que podríamos llegar", ha afirmado en relación a un pacto alcanzado con el Ministerio de Seguridad Social para "destopar las pensiones públicas". Sin embargo, fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá niegan tal acuerdo y explican que se mantiene la hoja de ruta del Plan de Recuperación, es decir, el "incremento gradual de la base de cotización máxima del sistema, acompasada de una adaptación de la pensión máxima".

Y es que no es lo mismo destopar la base máxima de cotización que eliminar el límite a la prestación máxima que pueden percibir los pensionistas. En la reforma comprometida con Bruselas el Gobierno explica que "el aumento de los salarios en la cola superior de la distribución no es adecuadamente trazado por la mera indexación de la base máxima del sistema al IPC y requiere de una adaptación que tenga en cuenta la evolución de toda la distribución. De esta forma, se logra además reforzar los ingresos del sistema, contribuyendo así a su equilibrio y sostenibilidad". Y añade que "la adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema".

En el denominado 'Componente 30' del Plan de Recuperación, que es el documento en el que el Gobierno detalla a la Comisión Europea las reformas que va a llevar a cabo en el sistema público de las pensiones, se incluye esta medida -acordada, por cierto, en el Pacto de Toledo- y se explica que el hecho de que la evolución de las bases máximas se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano permite adaptarse a los agentes económicos adecuadamente. También se detalla que la reforma estará lista antes de que acabe 2022, pero que su implementación será gradual, durante los próximos 30 años, y que, en todo caso, se abordará en la mesa de diálogo social.

La diputada de UP ha anunciado un acuerdo para "destopar las pensiones públicas", lo que implicaría eliminar el límite actual de la prestación máxima, que en estos momentos se sitúa en 2.819,19 euros mensuales. Sin embargo, desde el departamento que dirige Escrivá matizan que no se ha alcanzado ningún acuerdo en ese sentido y que el Gobierno mantiene intactos los planes plasmados en el Plan de Recuperación y ya conocidos de antemano por los agentes sociales. Fuentes gubernamentales explican que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha negociado con la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, para dejar constancia del acuerdo en el seno del Gobierno para llevar a cabo un incremento gradual de las bases máximas de cotización y de las pensiones máximas, pero no su destope.

Hay que recordar que el proyecto de ley de planes de pensiones llegaba este jueves al pleno del Congreso con más de cien enmiendas vivas y más de cuarenta introducidas en el trámite en la Comisión de Trabajo, entre ellas y aprobada por error del PSOE, una de Unidas Podemos que destopa las cotizaciones sociales. En concreto, en la enmienda, el grupo parlamentario confederal plantea incorporar una disposición final al proyecto de ley para establecer que "las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus regímenes, no tendrán tope máximo y como tope mínimo se establecen las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario".

El PSOE registró un voto particular para enmendar el error y el Congreso lo ha corregido, suprimiendo el destope de las cotizaciones. Sin embargo, Isabel Franco ha lanzado un anuncio en la tribuna que desde el Ministerio insisten en negar y ella misma ha reconocido su equivocación minutos después en su cuenta de Twitter. Para UP, "la supresión de los topes máximos de cotización supone un mecanismo redistributivo de los recursos de la Seguridad Social, de modo que las rentas más altas contribuyan de forma proporcional a su renta al sostenimiento del sistema", según explican en la enmienda validada inicialmente por error. La medida serviría para paliar los desequilibrios estructurales en cuanto a la financiación, cumpliendo a la vez con el factor de sostenibilidad, ya que el aumento de cotizaciones supone el aumento de los fondos propios del sistema", tal y como defienden en el texto en el que en ningún momento hablan de destopar la pensión máxima del sistema.