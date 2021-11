Escrivá acepta un plus para prejubilados con 40 años cotizados y pensión baja

Todo apuntaba a que era uno de los puntos que Seguridad Social iba a ofrecer para engrasar el trámite parlamentario de la reforma de las pensiones y así ha sido. El complemento salarial para prejubilados con largas carreras de cotización que Jose Luis Escrivá incorporó a última hora por su cuenta y riesgo al texto de reforma de las pensiones que se había pactado con los agentes sociales, que en principio se iba a limitar a aquellos pensionistas perjudicados por los coeficientes reductores a la jubilación anticipada que acreditaran más de 44 años y medio cotizados, se ampliará también como exigían de forma casi unánime las formaciones parlamentarias a la izquierda del PSOE a los pensionistasque tengan más de 40 años cotizados, aunque solo en caso de que perciban una prestación inferior a los 900 euros mensuales.

Los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno han acordado con ERC, Bildu, Coalición Canaria, Mas País, BNG, CUP y PdeCAT ensanchar el perímetro de acción de este 'plus para prejubilados' a los pensionistas jubilados de forma anticipada después del 1 de enero de 2002 con una carrera de cotización de 40 años o más, siempre que su prestación actual sea inferior a la que resulte de aplicar los nuevos coeficientes reductores previstos en la ley y que su cuantía no supere los 900 euros mensuales.

La presión parlamentaria ha hecho que Seguridad Social se haya avenido finalmente a reconocer ese complemento salarial también a los pensionistas con 40 años cotizados, pese a que hace apenas unos meses elevó un informe a la Comisión del Pacto de Toledo en el que aseguraba que dadas las carreras de cotización medias existentes en España no se podía considerar la acumulación de 40 años de carrera profesional como una larga carrera de cotización, consideración que solo reconocía a los que acreditaran más de 44 años y medio cotizados. Fue este informe precisamente el que le llevó a definir ese umbral para tener derecho al 'plus salarial para prejubilados'.

La frontera marcada por el Ministerio de Seguridad Social en su propuesta de reforma de pensiones no amilanó ni a los colectivos que defienden los intereses de los jubilados anticipados con más de 40 años cotizados ni a los grupos parlamentarios que los apoyan y las enmiendas a la reforma de pensiones incluyeron toda una batería de iniciativas para forzar al Gobierno a reconocer los derechos de este colectivo. Seguridad Social ha aceptado sus reivindicaciones con matices, ya que ha restringido su aplicación a las pensiones más bajas. El informe elaborado en su día por Seguridad Social enarbolaba como uno de los argumentos para no generalizar esa compensación a todos los pensionistas jubilados anticipadamente con más de 40 años cotizados el hecho de que la pensión media de los trabajadores en esa situación era superior a la pensión media del sistema.

Complemento salarial de hasta 82 euros al mes

La enmienda pactada por Seguridad Social en este sentido, cuya aprobación definitiva dependerá de la votación de este lunes, abre a miles de pensionistas la posibilidad de recibir a partir del próximo mes de marzo un complemento mensual en su pensión de entre cinco y 82 euros, según se precisa en la Memoria Económica del proyecto de ley de reforma de las pensiones remitida por el Gobierno al Congreso de los Diputados. En ese documento no se daba una cifra exacta del número de beneficiarios, ya que ésta dependería de las discrepancias detectadas en el momento en que entren en vigor los nuevos coeficientes reductores a la jubilación anticipada previstos en la ley, si bien el Gobierno ya descontaba que del universo de 237.000 prejubilados con más de 44 años y medio cotizados que se había definido al menos 24.000 no tendrían derecho a este plus por estar percibiendo ya la pensión máxima del sistema.

El Ministerio había estimado en unos 45 millones de euros el coste anual que tendrá para el sistema público el pago de este complemento mensual en las nóminas de los prejubilados afectados por las penalizaciones de los coeficientes reductores anteriores al proyecto de ley en curso y en más de 765 millones los compromisos de gasto a futuro para el sistema, cifras que experimentarán una cierta subida con la ampliación de su perímetro de acción a los prejubilados con 40 años cotizados y pensiones bajas.