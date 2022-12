Escrivá aplaza ahora a 2065 la subida del 30% para las pensiones máximas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones continúa retocando la propuesta de la segunda parte de la reforma de las pensiones para intentar atraer a la patronal y a los sindicatos a un acuerdo antes de que acabe el año. El tiempo apremia y, para conseguirlo, José Luis Escrivá está tocando por aquí y por allá, sin terminar de convencer todavía a los agentes sociales. Y el consenso se aleja aún más con el último texto, al que ha tenido acceso La Información, en el que el Ministerio retrasa al año 2065 la eventual compensación de la subida de las cotizaciones a las pensiones más altas.

Hay que recordar que en la anterior propuesta se planteaba una subida de las cotizaciones de los sueldos más altos de hasta el 30% adicional a la inflación entre 2025 y 2050, mientras se proponía un incremento de las pensiones más altas de apenas el 3% en el mismo periodo. Y ponía negro sobre blanco que a partir del año 2050, en el marco del diálogo social, "para determinar el importe de la pensión máxima inicial se aplicará cada año un incremento adicional, que se establecerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%".

Pues bien, el nuevo borrador retrasa el momento de alcanzar ese incremento real acumulado del 30% hasta 15 años después. En concreto, lo que plantea ahora el Ministerio es que a partir de 2050 y hasta 2065 el incremento anual adicional de la pensión máxima se guiará por una fórmula preestablecida en la nueva ley y que no será hasta el final de ese periodo, es decir, hasta dentro de 42 años, cuando el Gobierno de turno "valorará, en el marco del diálogo social, la conveniencia de mantener el proceso de convergencia hasta alcanzar un incremento total de 30 puntos porcentuales".

Fuentes del diálogo social catalogan este giro como "una patada hacia adelante" de Escrivá y ponen en duda los cálculos del Ministerio. Desde la patronal mantienen su oposición a la nueva propuesta por considerar que supone "tanto un recorte de derechos como un encarecimiento de los costes laborales que perjudicarán el mercado laboral" y que conlleva una "vulneración de los principios de contributividad y equidad intergeneracional". En definitiva, los empresarios no consideran que estos planteamientos permitan mejorar la sostenibilidad del sistema y exigen que el Ministerio presente una memoria económica y de impacto que han reclamando con "reiterada insistencia".

A los sindicatos tampoco les gusta, en general, el planteamiento del departamento de Seguridad Social, porque lo que ellos exigen es, directamente, el destope de las bases máximas. A juicio de CCOO, es una propuesta "claramente insuficiente en relación con el incremento de ingresos derivado de la actuación del destope de las bases máximas y de los salarios más altos". En un comunicado, desde el sindicato evitan hacer referencia a las pensiones máximas. Mientras, desde la UGT insisten en el "destope absoluto" y consideran "escasa" e "insuficiente" tanto el alza de cotizaciones como el incremento de las pensiones más altas.

No es la única novedad que incorpora el borrador debatido este lunes en la mesa de diálogo social. En su intento de atraer a la patronal y a los sindicatos a un acuerdo, Escrivá ha puesto una nueva oferta sobre la mesa. Se trata de la reforma de la jubilación parcial, que tanto CEOE como CCOO y UGT le han venido reclamando. Si bien, por el momento, el ministro solo se ha comprometido a negociar con los agentes sociales y plantear los cambios al Pacto de Toledo antes del 31 de marzo de 2023, que es la fecha que ha puesto de límite para llevar una propuesta "que garantice un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión; que preserve la calidad del empleo de los relevistas; y que equilibre el coste que esta modalidad de pensión tiene para el sistema".

En cualquier caso, los agentes sociales no están conformes con este compromiso de Escrivá y exigen al Ministerio concreción en este punto del borrador. La patronal y los sindicatos coinciden en la necesidad de que se prorrogue la jubilación parcial en el sector manufacturero para mantener esta modalidad más allá del 31 de diciembre. Y en paralelo exigen que se permita la jubilación parcial para todos los sectores. Desde la CEOE, en concreto, reclaman que la jubilación parcial en el sector manufacturero se prorrogue "de inmediato y sin mezclarlo con debates que podrían dilatarse en el tiempo". Es decir, que no aceptan los plazos impuestos por Escrivá.

Reducir la brecha de género

Por otro lado, Escrivá se ha mantenido en sus trece en la propuesta de aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, respecto a la cual no ha hecho modificaciones en este borrador, en el que se ha centrado en propuestas para reducir la brecha de género en las pensiones. Entre ellas, el refuerzo de la cobertura de lagunas, elevando hasta el 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo. También ha mejorado la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos y ha propuesto un alza adicional a la revalorización anual del 10% del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025.

Pero todos estos avances resultan insuficientes para los agentes sociales. Desde la CEOE cuestionan que la propuesta perjudica a las mujeres porque se limita la posibilidad de cubrir lagunas de cotización al periodo entre los 35 y los 45 años de edad. Mientras, los sindicatos hablan de avance "parcial", pero "insuficiente", que aleja la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del 31 de diciembre. CCOO y UGT también echan en falta una nueva propuesta sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que ha puesto en duda la Comisión Europea y exigen al Ministerio que no convoque la mesa de negociación si no es para poner encima una nueva propuesta que recoja sus peticiones y elimine otras que no cuentan con consenso social ni político, como la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión.