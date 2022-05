Escrivá avanza 217.000 afiliados más en mayo por el tirón del empleo privado

La Seguridad Social cerrará el mes de mayo con 217.000 afiliados más gracias al tirón del empleo privado y una aceleración de la contratación indefinida, según ha avanzado este jueves el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. En rueda de prensa, el ministro ha explicado que esta creación de empleo de mayo será "el tercer mejor dato de la serie histórica" con la que "se mantendrá el enorme dinamismo del mercado de trabajo". En datos desestacionalizados, la Seguridad Social ganará este mes 37.000 afiliados, situando el aumento de la ocupación en lo que va de año en 200.000 y en 550.000 desde que comenzó la pandemia.

Escrivá ha explicado que, respecto al nivel prepandemia, la afiliación ha aumentado más en el sector privado, hasta representar el 92 % del empleo creado en 2021 y lo que va de 2022, sobre todo en sectores innovadores, como la alta tecnología, la informática o las comunicaciones. Asimismo, en los cinco primeros meses se han realizado un millón de contratos indefinidos más que entre los años 2017 y 2019 de media, principalmente en sectores con mucha temporalidad y siendo los jóvenes aquellos entre los que más ha aumentado el peso de los indefinidos (concretamente en 20 puntos), desde el 39% hasta el 59%.

Este comportamiento, que el ministro ha atribuido a los efectos de la reforma laboral, se evidencia también al observar la duración de los contratos, ya que aumentan "con fuerza" los de más de un mes de duración y se desploman los de muy corta duración. De esta forma, la duración media de los contratos firmados y extinguidos hasta el 17 de mayo se ha situado en los 16,3 días, tres días más que en el periodo 2017-2019. A 17 de mayo había 22.450 trabajadores acogidos a un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), 1.097 a uno de fuerza mayor y 2.961 a uno RED sectorial para las agencias de viajes. "No se está notando nada los efectos económicos por la guerra de Ucrania ni la subida de la inflación. Es un efecto despreciable", ha asegurado Escrivá, quien ha apuntado a la necesidad de "acostumbrarnos a tener un nivel de ERTE friccional".

Sobre el último informe del Banco de España y sus consideraciones en pensiones, Escrivá ha considerado que le falta "sofisticación" y ha defendido que la reforma de pensiones incluye un mecanismo "semiautomático", en alusión al mecanismo de equidad intergeneracional, que contribuye a garantizar la sostenibildiad del sistema. "Las reglas automáticas tienden a fallar", ha incidido Escrivá, que también ha querido señalar que el informe del Banco de España no ha hecho nuevos análisis sobre las medidas ya tomadas y sus referencias son los estudios de la Airef y de la Unión Europea. "Que me hable a mí de reglas", ha zanjado. Sobre la reforma del sistema de autónomos para que coticen por ingresos, ha señalado que no están "compelidos" por plazos pero que las posturas comienzan a converger y hay "proclividad a cerrar pronto" un acuerdo.