Escrivá arranca un autobús para llevar el Ingreso Mínimo a 140.000 familias más

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que capitanea José Luis Escrivá buscará por toda España nuevos perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella en materia social del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no hasta ahora no ha dado los resultados esperados, y que se ha saldado con cientos de miles de denegaciones por exceso de renta, falta de documentación o problemas con el empadronamiento. Mientras quienes no cumplen los requisitos, se han lanzado en tromba a pedir la ayuda, que oscila entre 491 euros a 1.081 dependiendo de la configuración del hogar familiar, y han visto rechazados sus expedientes, los ciudadanos a los que realmente va dirigido el IMV se enfrentan a unos trámites que son incapaces de cumplir y a la falta de información.

Para evitar estas últimas situaciones, el ministerio ya tiene en marcha un plan para que sus funcionarios acudan a comedores sociales y 'colas del hambre' para llegar a sus potenciales beneficiarios del IMV, que hasta ahora suponen algo más de medio millón de hogares en los que viven poco más de 1,3 millones de personas. Mientras, el objetivo del Ejecutivo es llegar a 2,3 millones perceptores, solo una mínima parte de los 12,5 millones de personas que viven en España bajo al umbral de pobreza. Junto a esto, la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Instituto Nacional de Estadística y que arroja datos como que el 10,4% de los hogares españoles experimenta mucha dificultad para llegar a fin de mes y que el 36% de las familias no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

🚌 El ministro @joseluisescriva, la SG de Inclusión, Milagros Paniagua, y la DG del INSS, Carmela Armesto, han presentado el autobús informativo del #IngresoMínimoVital que recorrerá toda España para atender a personas vulnerables y en riesgo de exclusión#ErradicacionPobreza pic.twitter.com/fFdZ75X8F3 — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) October 17, 2022

La última iniciativa sobre la mesa para llegar en 2023 a 140.000 nuevos hogares y que las familias que cumplen los requisitos obtengan la ayuda, es un autobús que recorrerá todo el territorio para dar información. También participarán en la nueva estrategia diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG), muy cercanas a los potenciales beneficiarios. Admite el Ministerio que se acudirá a los lugares en los que la personas más vulnerables suelen estar, como comedores sociales y centro de reparto de ropa y comida para los más necesitados.

Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital

Los presupuestos del próximo año prevén un aumento del 13,3% de las partidas para proteger a los más vulnerables y ensanchar la base de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en los dos años y medio que lleva en vigor ha alcanzado a 510.000 hogares y a más de 1,4 millones de personas. Para ello, los Presupuestos de 2023 contemplan un incremento del 8,5% de las cuantías del IMV, en la línea de la subida de las pensiones y de las prestaciones no contributivas.

La prioridad es incrementar la cobertura de los potenciales perceptores que todavía no han accedido a esta prestación continuando con la implementación de los 34 itinerarios de inclusión aprobados en el último año y medio -que cuentan con 212 millones de euros de financiación del PRTR-; desplegando el Sello de Inclusión Social, que implica a las empresas en la integración social y laboral de los beneficiarios e incentivando a la integración sociolaboral de los beneficiarios del IMV con la puesta en marcha, desde el 1 de enero de 2023, del incentivo al empleo, que garantiza a los perceptores que encuentren un trabajo o que mejoren el que ya tienen un aumento de su renta disponible.