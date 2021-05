Escrivá subirá el Ingreso Mínimo Vital a 140.000 familias en la recta final del año

El Gobierno prepara una subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la recta final del año que tendrá como potenciales beneficiarios a 140.000 familias. Así figura en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, en concreto, en el denominado 'componente 22', que contiene el 'Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión'. En ese documento, elaborado por el departamento que dirige el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el Ejecutivo se compromete con las autoridades europeas a acometer esa mejora de la prestación en el cuarto trimestre de este ejercicio.

"En el corto plazo (finales de 2021) se mejorarán los umbrales de renta garantizada del Ingreso Mínimo Vital para los hogares con menores a cargo", reza el texto. Esto significa que se elevará -en una cuantía aún por determinar- el nivel de ingresos máximos que puede percibir una familia que tenga menores a su cargo para acceder a la prestación. Así, no solo se mejorará la cuantía que reciben los que ya cobran el IMV, sino que también se dará acceso a un mayor número de beneficiarios en esta situación, ya que la prestación se calcula como la diferencia entre los ingresos mensuales de la unidad de convivencia y la renta garantizada por el IMV para cada caso.

Por ejemplo, si la renta mínima garantizada se sitúa en estos momentos en unos 750 euros para una unidad de convivencia formada por dos adultos y un menor, una familia con unos ingresos mensuales de 500 euros está percibiendo 250 euros de IMV. Si ese umbral se elevase, por decir, hasta los 900 euros, la prestación se incrementaría en 150 euros, hasta 400 euros. Al mismo tiempo, dos adultos con un menor cuyos ingresos alcanzan los 800 euros, ahora se quedan fuera de la prestación y, con la eventual subida, tendrían acceso a un IMV de 100 euros. Son cifras aproximadas, calculadas en base a estimaciones sobre el umbral de renta garantizada en 2021.

La mejora podría beneficiar potencialmente de manera directa a unas 140.000 familias, dado que según la última nómina de la Seguridad Social, del pasado mes de marzo, de un total de 200.000 hogares beneficiarios del IMV, el 70% cuentan con menores a cargo. Sin embargo, fuentes de Inclusión matizan que "se harán simulaciones con distintos niveles de renta y con distinto número de hijos", dentro de un "planteamiento amplio que va en la línea de tomar medidas para mejorar la prestación", de manera que no está definido por el momento el impacto total real de la medida. Está previsto que el ministro Escrivá comparezca a lo largo de la próxima semana para detallar los pormenores de esta y otras reformas planteadas por su departamento.

Escrivá lleva tiempo estudiando elevar el umbral de renta para aumentar el número de beneficiarios del IMV, una prestación que nació de manera precipitada en plena pandemia para amortiguar el impacto económico de la crisis sobre los colectivos más vulnerables y que todavía está lejos de desplegar todos sus efectos. De hecho, ya se han producido varios ajustes para ampliar su alcance, pero el principal problema es que muchos solicitantes no pueden acceder a la ayuda porque superan los requisitos de renta, de ahí la importancia de elevar los umbrales. Así se va a hacer, empezando por los que tienen menores a cargo, según la hoja de ruta que ha remitido el Gobierno a la Comisión Europea.

Objetivo: reducir la pobreza infantil

La mejora de la prestación para familias con menores a cargo figura como una de las prioritarias del Ministerio en materia de Inclusión, dado que la herramienta del IMV está pensada desde su diseño inicial para proteger a la población más vulnerable, con el foco en los hogares con niños. Las cifras son sangrantes: en 2019, España era el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, un 27,4%, solo superado por Bulgaria (27,5%) y Rumanía (30,8%). Y eso sin tener en cuenta el impacto económico de la pandemia sobre los colectivos más vulnerables, lo cual hace aún más necesaria esta herramienta en el marco de Recuperación europeo.

Para acometerla, el Gobierno modificará la Ley del Ingreso Mínimo a través de una "auto-enmienda" que introducirá a lo largo del último trimestre del año, según se ha especificado a las autoridades europeas. Lo que no se concreta en el citado documento es si entrará en vigor de manera inmediata o la mejora no se trasladará a las nóminas hasta 2022. En cualquier caso, esta medida se enmarca dentro de una reforma integral para mejorar el sistema de prestaciones no contributivas de la Administración General del Estado y se producirá en una primera fase del proceso de reordenación y simplificación del sistema, para maximizar la eficiencia de las prestaciones sociales, evitando solapamientos. En esta línea, hay que recordar que el IMV ya incorporó a principios de este año la prestación por hijo a cargo.

En paralelo, con el objetivo de mejorar el apoyo a las familias para reducir la pobreza infantil, y adicionalmente a la mejora de umbrales para la percepción del IMV, el Gobierno revisará las deducciones fiscales por menores a cargo en el marco del grupo de expertos para la reforma fiscal. Y, sobre la base de ese trabajo, las deducciones "podrán ser reforzadas en la nueva Ley de Protección de Familias", añade la ficha. El Ejecutivo aclara que no utilizará los fondos europeos para acometer la medida, ya que la reforma propuesta no implica ayudas de estado, puesto que, de acuerdo con la normativa de la Comisión, "las normas sobre ayudas estatales solo se aplican cuando el beneficiario de la medida de ayuda es una empresa".

No son los únicos cambios que va a experimentar el IMV. De acuerdo con el calendario de implementación de la reforma remitido a Bruselas, en este segundo trimestre de 2021 se va a llevar a cabo la definición y puesta en marcha del modelo de gobernanza para la inclusión, a partir del desarrollo reglamentario de la Comisión de seguimiento del IMV y del Consejo Consultivo previstos en la ley. Ya en 2022 se desarrollará el reglamento pendiente y se presentará el plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones no contributivas de la AGE. Asimismo, para finales de ese año se prevé tener listo el desarrollo reglamentario del incentivo al empleo vinculado al IMV y en 2023 se modificará la normativa para integrar en el Ingreso Mínimo las prestaciones previstas en el plan de reordenación.