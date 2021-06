España abre sus fronteras a los turistas vacunados o que tengan PCR negativa

Los viajeros que acrediten estar inmunizados con la pauta completa de las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), o las chinas Sinopharm y Sinovac-Coronavac podrán entrar en España desde hoy, lunes. Así lo recoge la orden elaborada por los ministerios de Sanidad e Interior, encargados del control sanitario y de fronteras, y que exige que se acredite como requisitos para entrar en España haber recibido la pauta completa 14 días antes.

Hoy también empezarán a llegar los cruceristas a los puertos españoles. España se abre así al mundo siempre y cuando el país de procedencia no tenga un alto grado de incidencia del coronavirus como por ejemplo Brasil, India y Sudáfrica. De estos países solo podrán llegar los españoles o residentes en España. El sector turístico les espera con los brazos abiertos. Los que no estén vacunados con la pauta completa deberán presentar una prueba de PCR o antígenos negativa con 48 horas de antelación. También un certificado de recuperación si ya se ha pasado. Los menores de 6 años no necesitan certificados.

Esta orden fue publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado, que también publicó las nuevas restricciones para la hostelería y el ocio nocturno que se acordaron en el consejo Interterritorial de Salud de la semana pasada. Contra estas medidas votaron Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia, mientras que el País Vasco ni siquiera participó en la votación y Castilla y León y la Ciudad Autónoma de Melilla se abstuvieron.

Aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió en que estas medidas son de obligado cumplimiento, ayer, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, defendió que estas actuaciones para frenar la pandemia "deben adaptarse al territorio". Una posición que pone de manifiesto después de que Madrid, Andalucía o Euskadi anunciaran que mantendrían las limitaciones aprobadas por sus respectivos gobiernos.