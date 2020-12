España promocionará sus destinos en Italia para aumentar el turismo en 2021.

España promocionará sus destinos menos conocidos y sus costumbres gastronómicas como las tapas y los pinchos en un evento virtual de tres días que ha comenzado este martes y que contará con foros de debate, clases magistrales y pabellones que ofrecerán información al público que quiera participar.

Se trata del evento 'SPAGNA VIRTUALE 2020', promovido por Turespaña a través de sus Oficinas de turismo en Roma y Milán. "Esta feria reproducirá durante tres días encuentros informales que normalmente desarrollamos en unas jornadas de turismo. La hemos querido abrir al público para que viva esta experiencia y visite los pabellones", ha destacado en la presentación virtual el director general de Turespaña, Miguel Sanz.

Sanz ha subrayado que esta feria ofrecerá a las empresas italianas "un amplio programa educativo con ponentes de gran prestigio". Hay más de 1.000 inscritos que podrán participar en estas tres jornadas, que pondrán la atención en tres cuestiones: seguridad, digitalización y sostenibilidad, ejes en los que España basa su estrategia de promoción turística en Italia.

"El 2021 esperamos que sea el año en el que por fin podamos decir que hemos superado esta crisis de la Covid-19 y qué mejor que un Año Santo para celebrar la salida de una de las peores crisis sanitarias que hemos vivido en los últimos 100 años", dijo, recordando que en 2021 España celebra su Año Santo Jubilar Compostelano.

El evento abordará asuntos como la seguridad de los turistas para que puedan viajar en tiempos de coronavirus, pero también cómo va a evolucionar el sector en los próximos años y cómo cambiará una vez que el mundo haya superado la pandemia de Covid-19.

También descubrirá destinos menos conocidos, como por ejemplo en el caso de Ibiza, se enseñará que la isla no solo ofrece un turismo de fiesta, sino que también dispone de extraordinaria gastronomía y naturaleza para que otro tipo de viajero pueda visitarla. Se mostrarán cuáles son los mejores escenarios de España para hacerse fotos para las redes sociales y también se promocionará el turismo rural, de naturaleza y sostenible, en comunidades como Andalucía, que tiene uno de sus mayores atractivos en el parque de Doñana.

Se debatirá de las características y denominaciones de origen de los vinos españoles, de los secretos de la paella y de la diferencia entre las tapas y los pinchos. En la presentación también ha participado el embajador de España en Italia, Alfonso Dastis, quien ha defendido el turismo como uno de los sectores fundamentales para las economías.

"A veces se habla del turismo como un sector de poco valor añadido, que no representa una economía del futuro, un sector que no debe tener el impacto que tiene en el producto interior bruto (PIB) de nuestros dos países", ha dicho. "Me permito discrepar con esa opinión, para mí el turismo es un sector fundamental para la economía, un sector multiplicador, el tractor que permite activar muchos otros sectores de la economía de nuestros países y, por tanto, un sector a cuidar y fomentar", ha concluido.