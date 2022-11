España lidera la lista de receptores de cereal ucraniano desde el mes de agosto. 

De las diez millones de toneladas de productos agrícolas que atraviesan el Mar Negro exportados por Ucrania, España se registra como el país al que han llegado la mayor parte de los buques cargados, según los datos de Naciones Unidas, que se han hecho públicos este viernes. Tras tres meses de la salida del primer carguero por el corredor acordado entre Moscú y Kiev en julio, después de meses en los que los puertos ucranianos sufrieron el bloqueo por la invasión rusa, el volumen de cereales y otros productos agrícolas transportados llega a 10.067.175 toneladas.

Este valor se puede consultar en la web del Centro de Coordinación Conjunta (JCC), el organismo establecido en Estambul y compuesto por expertos rusos, ucranianos, turcos y de Naciones Unidas. Encargados de inspeccionar los barcos que llegan desde Ucrania o que se dirigen al país en busca de cargamento. Con un 43% del total, el maíz ocupa la mayor parte de los productos exportados en buques, seguido del trigo, con un 28%, los productos de girasol, un 12% y semillas de colza, un 7%.

Los buques que al pasar por Estambul fueron registrados oficialmente con destino a España transportaron un total de 1,9 millones de toneladas de cereales y otros alimentos, lo que equivale a casi la quinta parte del total. No obstante, el JCC advierte en su web de que los países de destino que figuran en la declaración de ruta de los cargueros cuando se inspeccionan en Estambul no necesariamente corresponden al lugar de descarga real. No es raro que un buque, una vez en alta mar, decida cambiar de ruta y llevar su carga a un puerto distinto, si las consideraciones comerciales así lo aconsejan.

España figura a la cabeza de los países destino de los cargueros, con 1,9 millones de toneladas de llegadas en los barcos, de las que 864.000 toneladas fueron de maíz, 740.000 de productos de girasol y 730.000 toneladas de trigo. En segundo lugar está Turquía, con 1,3 millones de toneladas, seguida de China, con 1,1 millones de toneladas en total, Italia con 893.000 toneladas, Países Bajos, con 647.000 toneladas, Egipto, con 428.000 toneladas, Bangladesh, con 269.000 toneladas, Alemania, India y Rumanía. Entre 150.000 y 250.000 toneladas de productos se enviaron también a Israel, Libia, Francia, Corea del Sur, Túnez, Indonesia, Argelia y Bélgica.

El ministro español de Agricultura, Luis Planas, ha confirmado este viernes en París que desde que en agosto Ucrania pudo sacar su producción agrícola por vía marítima, España se ha convertido en su primer comprador. A día de hoy, España tiene cubiertas las necesidades de importación de cereales y oleaginosas, que se dedican sobre todo a la fabricación de piensos, aseguró Planas a la prensa.

"Las necesidades españolas están cubiertas" porque durante el periodo en el que Ucrania no pudo sacar grano por vía marítima "España se ha abastecido básicamente con compras en Canadá, en Estados Unidos y en Brasil. No ha habido un problema de cantidad. En todo caso, de elevación de precios", ha indicado. Antes de la guerra, España era uno de los grandes compradores de grano a Ucrania, con unos dos millones de toneladas anuales entre cereales y oleaginosas.