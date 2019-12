España pedirá medidas de compensación a Europa por los aranceles de Trump 

Francia y España pedirán a la Comisión Europea (CE) en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del 16 y el 17 de diciembre en Bruselas medidas adicionales de compensación para ayudar a los sectores afectados por los "injustos" aranceles de Estados Unidos y que complementen los actuales mecanismos como las medidas de promoción o el almacenamiento privado de aceite de oliva.

En concreto, el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, pedirá a la CE una respuesta "contundente" y una actitud de firmeza ante esta situación. Planas ha calificado la medida unilateral de los aranceles como "completamente injusta", ya que proviene de un conflicto que no tiene que ver con la agricultura. Por todo ello, ha asegurado, en un encuentro con el ministro de agricultura de Francia, Didier Guillaume, que pedirá acciones de remedio ante Bruselas.

Asimismo, respecto a las licitaciones en el sector del aceite, Planas ha destacado que la primera, tanto en volumen como en precios ha sido insuficiente, aunque ha puntualizado que en el conjunto de las cuatro partidas deberán ser efectivas para intervenir en el mercado.

Asimismo, ha calificado las medidas de promoción como "absolutamente necesarias" para mantener mercados y para ampliarlos, por lo que no se se debe excluir ningún tipo de medida compensatoria para el conjunto de los sectores afectados. Además, el ministro en funciones ha destacado que estas licitaciones no son la única herramienta, puesto que también existen medidas de promoción. También ha puntualizado que no se debe excluir ningún tipo de medida compensatoria para el conjunto de los sectores afectados.

Respecto a la Política Agraria Común (PAC), el ministro ha defendido que el presupuesto de esta tiene que mantenerse y preservar los fondos de la PAC 2014-2020, además de los logros obtenidos. También ha dicho que la agricultura del futuro "será sostenible o no será", y que Francia y España están apostando por esa sostenibilidad para todo el sector agroalimentario.

Mira también China ataca ahora a Trump con HP, Dell y Microsoft para evitar nuevos aranceles

También considera que la PAC debe buscar sinergias con otras políticas y acciones europeas y nacionales, para enfrentar los desafíos de la próxima década y lograr cumplir con los ODS de la Agenda 2030. En este contexto, ha mencionado el 'European Green Deal' (Pacto Verde Europeo) que hoy presentará la Comisión Europea.

El ministro se ha referido a la integración de los objetivos de la Iniciativa 4x1000 en las reglas de aplicación de la futura PAC. En este ámbito, la futura arquitectura medioambiental de la PAC busca involucrar al mayor número de agricultores que quieran ir más allá en sus prácticas, produciendo mayores beneficios para el medio ambiente, la adaptación al cambio climático y su mitigación.