España puede convertirse en un gran ‘hub’ europeo de energías renovables

España puede convertirse en un gran hub europeo de generación de energías limpias y renovables y recuperar la posición dominante que llegó a tener en los inicios del desarrollo de este tipo de generación 'verde', según los participantes en el foro sobre las energías renovables en España, organizado por La Información, con la colaboración de Naturgy. Además, los expertos destacaron la importancia que tienen para conseguir este objetivo la financiación, el avance en la tecnología y los nuevos proyectos empresariales, así como el aprovechamiento de los fondos Next Generation, procedentes de la Unión Europea.

En el encuentro estuvieron presentes Juan Ferrero, responsable de Desarrollo de Renovables España de Naturgy; Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE); Pablo Ayesa, director general de CENER (Centro Nacional de Energías Renovables); y Fernando Gutiérrez Martín, director del Departamento de Química Industrial y Polímeros de la Universidad Politécnica de Madrid.

Juan Ferrero, de Naturgy, comenzó su intervención recordando que en 2021 las renovables representaron ya un 46% de la producción eléctrica en España, frente al 37,5% de 2019. Así, afirmó que “estamos en una senda de crecimiento” y añadió que el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 es llegar al 74%, aunque advirtió que antes “debemos solucionar algunos problemas que están ralentizando el desarrollo adecuado”. Por otra parte, destacó también la positiva evolución que están experimentando las renovables en otros países, sobre todo del norte de Europa, aunque insistió en que el objetivo de España es uno de los cuatro más ambiciosos del continente.

Juan Virgilio Márquez,de la AEE, puso en valor que la energía eólica ha llegado a convertirse en el último ejercicio en la primera fuente del mix eléctrico, tanto por generación de energía como por potencia instalada. “En junio del año pasado ya llegamos a la primera posición, superando la potencia que tienen los ciclos combinados; es decir, hemos pasado en poco más de 20 años de ser una tecnología incipiente, que tenía que ganar curva de competitividad y de eficiencia en costes, a convertirnos en ‘mainstream’ en la generación eléctrica de nuestro país, con un 23,3% de cobertura del mix”.

Según este experto, la gran sintonía entre todos los actores relacionados con el sector ha hecho posible que la eólica haya superado ya los 28 GW instalados. En este sentido, indicó que Europa, y España en concreto, deben trabajar para ser líderes en el desarrollo económico y climático con tecnologías renovables. Y apuntó que el PNIEC adjudica a la eólica la mayor responsabilidad en 2030, llegando a los 50,3 GW.

Industrialización de las renovables

Pablo Ayesa, de CENER, se mostró optimista por la evolución de las renovables en España. “Venimos de una gran historia de éxito, en la que han jugado un papel fundamental sobre todo en el ámbito de la industrialización, donde se ha creado un nuevo modelo de explotación que antes no existía”. Aunque se refirió también a algunos problemas surgidos en el sector, como el de la moratoria para los promotores de energías limpias, hizo un balance positivo de la situación actual, en la que “contamos con grandes campeones internacionales y nos encontramos en un periodo muy emocionante, porque estamos volviendo a construir toda esa potencia que teníamos y el mundo cuenta con las renovables para solucionar el problema del cambio climático”. Por otra parte, destacó la responsabilidad de los investigadores en la creación de la tecnología necesaria para conseguir los objetivos de descarbonización previstos por Europa para 2030 y 2050.

Fernando Gutiérrez, de la Universidad Politécnica de Madrid, afirmó que “España es una potencia mundial en energías limpias y cuenta con el mayor recurso solar europeo, además de destacar en eólica, donde aún nos falta por explotar la parte marítima”. A ello, se une una importante cadena de valor industrial, porque “fabricamos un buen porcentaje de los componentes de la fotovoltaica y, sobre todo, de la eólica”. Por otra parte, “somos el tercer país de la Unión Europea en I+D de renovables, y lideramos la integración de estas energías en el sistema eléctrico en relación a nuestro tamaño”. Junto a esta buena situación de partida, “tenemos también la capacidad de multiplicar la potencia instalada, sobre todo de eólica y solar, siempre y cuando logremos casar oferta y demanda”, algo que se convertirá en un reto cuando nos aproximemos a un 100% de renovables en el sistema eléctrico.

Tecnologías de transición

Uno de los últimos debates surgidos en la propia Comisión Europea es la equiparación de la nuclear a las renovables, teniendo en cuenta su consideración de energía limpia porque no emite CO2. Para Juan Ferrero (Naturgy) se trata de un problema que surge de la coyuntura y de la situación actual que tienen, en particular, algunos estados miembros de la Unión Europea. “Sin duda, son tecnologías de transición que tienen que estar presentes y no podemos renunciar a ellas, pero no veo más discusión que esa”. Sin embargo, donde este experto sí ve un escollo para las renovables es en el horizonte de inversión a 2030 que plantea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de nuestro país, que ronda los 240.000 millones de euros, de los que 90.000 millones corresponden en exclusiva a las energías renovables, y que prevé que se realicen mayoritariamente por parte del sector privado.

Por eso, afirmó que “es fundamental acelerar el despliegue de las renovables para cumplir los objetivos”, pero también advirtió de algunos problemas relacionados con “la falta de estabilidad regulatoria que puede afectar a las decisiones inversoras, la necesidad de simplificar y agilizar la tramitación administrativa de expedientes, y la aceptación social de las renovables que se ha convertido en un aspecto clave para el desarrollo de los proyectos”.

En cuanto al debate sobre la nuclear, Juan Virgilio Márquez (AEE) afirmó que “la eólica es una tecnología clave para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de renovables en Europa y, por lo tanto, no tiene por qué verse afectada por un artificio documental para permitir que un determinado tipo de inversiones se puedan seguir realizando en determinados ámbitos energéticos que no son renovables”. Dicho esto, apuntó que “el objetivo es llegar a una neutralidad de carbono en 2050”, y en este sentido añadió que “el plan de España es uno de los más ambiciosos de la Unión Europea, y en el mismo la eólica tiene un Papel fundamental”. A su juicio, entre las cuestiones que deben superar las renovables se encuentran las relacionadas con algunos debates locales sobre su aceptación social, la complejidad en la gestión del cambio y la transición ecológica, que requieren mucha “pedagogía, sensibilidad, rigor y proactividad por parte de las empresas”.

Según Márquez, otro de los desafíos tiene que ver con la generación de la tecnología necesaria para mantener la capacidad de producción en la industria y la cadena de valor de los componentes, de la que España dispone en un 100%. “Nuestro país es el tercer exportador del mundo de componentes eólicos y cuenta con más de 220 centros de fabricación integrados en la cadena de valor”.

Entre los desafíos de las renovables, Pablo Ayesa (CENER) citó también el del almacenamiento, “sobre todo el de medio y largo plazo, porque para el de corto plazo existen soluciones técnicas”. Y se refirió, asimismo, a los modelos de simulación de mercado contemplados en los proyectos empresariales, que están basados en tratar de optimizar el mínimo coste, cuando sus cálculos quedan contrariados posteriormente debido a las circunstancias del mundo real, como el aumento de precios. Por su parte, Fernando Gutiérrez (UPM) se refirió a otras dificultades relacionadas con el despliegue de la tecnología, que requiere importantes flujos de materiales que van a tener que multiplicarse y que pueden verse afectados también por el aumento de precios.

Gas natural

Los expertos participantes en el foro de La Información destacaron también el importante papel que seguirá teniendo el gas natural en el respaldo de las energías renovables en España. Juan Ferrero señaló que “además del objetivo de independencia energética, es también necesaria la fiabilidad del sistema”. Citó también el papel del hidrógeno verde y destacó la importancia de aprovechar los fondos Next Generation para desarrollar nuevos proyectos.

Por su parte, Pablo Ayesa se hizo eco de los “senderos” proyectados por la Unión Europea, en algunos de los cuales sigue presente el gas natural. Mientras que Fernando Gutiérrez aseguró también que “tenemos que seguir contando con el gas natural”. Además, afirmó que “España puede convertirse en un gran ‘hub’ europeo de generación limpia, eléctrica, renovable, y además de hidrógeno verde, por su potencial de renovables y por su gran capacidad gasista”. Según concluyó Ferrero, España cuenta con todos los mimbres para conseguir los objetivos en renovables: “financiación, proyectos y tecnología”.

