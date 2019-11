¿Qué hacen y cuánto ganan los ex presidentes Aznar, González y Zapatero?

Con el triunfo de la moción de censura que ha convertido a Pedro Sánchez en presidente de gobierno, Mariano Rajoy se convierte en el cuarto expresidente vivo de la democracia. ¿Cuáles son los derechos y a qué se podría dedicar?

Todos los ex presidentes de la democracia pudieron elegir en su momento entre percibir el sueldo vitalicio que fija el Estado de 80.000 euros anuales o el puesto en el Consejo de Estado. Aznar y Felipe González renunciaron a este último, pero Zapatero eligió los 100.000 euros como Consejero Permanente de Estado y Consejero Nato de Estado, con carácter vitalicio.

El puesto de Zapatero en la Fundación alemana es remunerada y en principio lo ocupará durante dos años. No obstante, el ex presidente socialista podría solicitar volver a cobrar la pensión vitalicia a la que renunció cuando dejó la presidencia.

En el Real Decreto 405/1992 del 24 de abril se establece el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno y tanto a Rodríguez Zapatero, como a Adolfo Suárez (1932-2014), Leopoldo Calvo Sotelo (1926-2008), Felipe González y José María Aznar, les corresponde un sueldo vitalicio que en estos momentos según lo fijado en los Presupuestos Generales del Estado es de 79.336 euros brutos al año, lo que significa cobrar más de lo que percibe Rajoy como Presidente del Gobierno que es en la actualidad de 78.185. Además del salario, el Real Decreto establece en su artículo 3 que los Ex Presidentes tendrán derecho a contar con dos funcionarios (un asistente personal y un secretario), con una dotación para gastos de oficina "atenciones de carácter social y, en su caso, alquiler de inmuebles…", un automóvil con chófer y escolta y seguridad. Y como último apartado en las dispensas a recibir Zapatero podrá viajar a León gratis o a donde quiera. Así lo dice el artículo 5 que establece que tendrán pase libre "en el transporte aéreo, marítimo y terrestre".

¿A qué se dedican los ex presidentes?

Zapatero hasta ahora no ha tenido presencia conocida en la empresa privada, y es José María Aznar es, sin duda, el que más puestos ha ocupado de los tres presidentes de la democracia que quedan vivos, desde que dejó el cargo. Al margen de los 80.000 euros que recibe del Estado, el ex dirigente popular lleva muchos años inmerso en la empresa privada. Es de 2004 asesor de News Corporation, el gigante mediático de Murdoch, y de todas sus publicaciones como The Wall Street Journal, The Times o las cadenas CNBC y Fox News, donde cobra 133.000 euros. En mayo de 2007 fue nombrado presidente de la división para América Latina de J.E. Robert, empresa dedicada a grandes operaciones inmobiliarias en Estados Unidos y en Europa.

Desde 2007 también fue miembro del Comité Asesor de Centaurus Capital, una firma de capital riesgo. En 2011 entró como asesor externo de Endesa, empresa de la que percibiría unos 200.000 euros anuales. También es Presidente de la FAES (Fundación para el Análisis y los estudios sociales), cargo por el que no percibe retribución. Luego están las conferencias por las que puede llegar a cobrar, según el foro y la ciudad, entre 60.000 y 90.000 euros. También ha impartido 'clases magistrales' en la Universidad de Georgetown. Y como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero también se ha dedicado a escribir sus memorias. Los tres tomos de su vida política publicados en la editorial Planeta le supusieron 600.000 euros.

Aznar factura sus actividades a través de la empresa FAMAZTELLA (acrónimo de familia Aznar-Botella, cuyo objeto social es: "La explotación de los derechos de propiedad intelectual de Doña Ana Botella Serrano y de Don José María Aznar López en todas sus manifestaciones, como libros, escritos, discursos, alocuciones, conferencias y análogas".

El socialista Felipe González también cobra su salario vitalicio como expresidente del Gobierno y después de la política ha fundado empresas como Ialcon Consultoría en 2001 y Tagua Capital en 2011. En 2010 fichó también fichó por una empresa dedicada a la energía entrando como Consejero en Gas Natural Fenosa, donde estuvo desde 2010 a 2015. Su retribución en el año 2014 fue de 127.000 euros. Felipe González también se dedica a las conferencias con un caché cercano que oscila entre los 30.000 y los 40.000 euros de media y es asesor del multimillonario mexicano Carlos Slim. El político socialista también ha obtenido ingresos por los libros que ha escrito, un total de cinco.