España vuelve a los centros comerciales, que recuperan las ventas prepandemia. 

Son las 18.00 horas del viernes 25 de noviembre de 2022. Y más allá de que sea ‘Black Friday’ las casi 100 tiendas del madrileño centro comercial de Príncipe Pío están a rebosar de gente. “Es una tendencia que vamos viendo casi todo el año. Cada vez viene más gente”, asegura un dependiente de una tienda de artículos deportivos del centro comercial. “Parece que con la crisis y la subida de precios la gente tiene que tocar y ver el producto antes de comprarlo. Asegurarse bien antes de pagar. Y esto es algo que se nota más ahora que se acerca la Navidad”. Tras la pandemia de la Covid-19 y con el histórico alza de la inflación, los españoles vuelven al centro comercial, a la compra presencial, a la vez que se produce un parón en el crecimiento del comercio electrónico.

Tras la pandemia, el fin de las restricciones de movilidad y la llegada de la crisis de precios debido, sobre todo, a la invasión rusa de Ucrania, el parón en el comercio electrónico en España es evidente y, como síntoma, no hay más que mirar los últimos resultados de Amazon en España, con una caída de ventas cercana al 30%. En contrapartida, según Según los datos de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) “en el primer semestre de 2022 se han alcanzado las ventas registradas en el mismo periodo del año 2019, antes del estallido de la pandemia”.

Un sector que, tras el fuerte impacto que sufrió en 2020 por la pandemia, ya elevó sus sus ventas un 21,4% en 2021 respecto a 2020, hasta llegar a 40.399 millones de euros, según los datos de AECC. Un año, el pasado, en el que se inauguraron hasta un total de cinco nuevos centros comerciales en España: Los Patios de Azahara (Córdoba), el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo (Vigo), el Parque Comercial Reino de León (León), Oasiz Madrid (Torrejón de Ardoz, Madrid) y el Parque Comercial Adeje Shopping (Adeje, Tenerife).

Lo cierto es que los centros comerciales vuelven con fuerza como lo demuestran los datos que acaba de hacer públicos Lar España, que cuenta con 14 centros comerciales, y cuyo principal accionista es la socimi Castellana Properties que consigue, en los primeros nueve meses del año 2022, superar los niveles prepandemia en sus centros y parques, logrando 58,6 millones de visitas, un 4,3% más que en el mismo periodo de 2019, y un 9,9 superiores a las del 2021. Por otro lado, las ventas de sus activos llegaron a los 730,2 millones de euros, un 16% más que en 2021, y también superiores a las de 2019 en un 10,1%. El CEO de Castellana Properties, Alfonso Brunet, destaca que, pese a la situación de incertidumbre por el momento económico que vivimos, “todos los retailers están creciendo a doble dígito en los centros comerciales”.

"Todos los 'retailers' están creciendo a doble dígito en los centros comerciales"

El sector se recupera pues tras la pandemia y de aquí a 2024 hay prevista la apertura de 30 nuevos espacios en toda España. En la actualidad, nuestro país tiene 570 centros que suman un total de 16,5 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable y que dan cabida a 33.400 comerciantes y generan 794.000 empleos. Además, la actividad de estos centros aportó más de 11.454 millones de euros al PIB español, lo que significa el 1% del total y el 10,8% del PIB del sector servicios de España. Así, con estas nuevas inauguraciones en dos años España contará con una cartera de 600 centros comerciales y 790.000 m2 nuevos de superficie bruta alquilable.

Entre los 30 nuevos centros que se abrirán los tres mayores serán el Solia Live Center (Madrid), Infinity (Valencia) y Breogán Park (A Grela, Coruña). Los dos primeros tienen 90.000 metros cuadrados y están promovidos por Mackintosh Mall y AQ Acentor, respectivamente, y el de La Coruña, con 60.000 metros, está promovido por Pelayo Capital.

Lo cierto es que el sector del retail ha liderado la inversión inmobiliaria en España en el primer semestre, con un volumen total por encima de los 2.917 millones de euros, la mejor cifra desde 2015, y ocho veces mayor que en el primer semestre de 2021. Y por segmentos, los centros comerciales y supermercados concentraron el 58 por ciento del total de la inversión, los locales de calle superaron el 23% y un 19% se centró en las medianas superficies.

"Los centros comerciales se están reposicionando como uno de los activos mejor valorados en retail. Sin duda, durante los próximos meses los datos arrojados seguirán siendo positivos, junto con una demanda activa, tanto internacional como nacional y con un interés creciente por los centros comerciales prime", afirma Gonzalo Senra, director nacional de Retail en CBRE España.

Más allás de estas ‘macrocifras’, a pie de calle, o mejor dicho a pie de tienda, en uno de estos centros comerciales se palpa esta vuelta al comercio presencial. Rosa reconoce que está “haciendo los regalos navideños” en el centro comercial antes citado de Madrid “aprovechando las rebajas del Black Friday”. El “año pasado hice las compras por internet”, pero “ahora ya no hay restricciones por Covid y me gusta más la compra presencial, como toda la vida, y así ver, comprobar y tocar lo que compro. Yo lo prefiero así antes que comprar viendo el artículo por foto en una pantalla”, confiesa. Eso sí, reconoce que el presupuesto para regalos este año para ella, su marido y sus dos hijos adolescentes, no ha subido y será el mismo que el año pasado, “unos 300 euros”, con los que “evidentemente podré comprar menos cosas que hace un año porque todo está mucho más caro”.