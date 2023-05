Espirituosos de España impulsa su propio etiquetado QR para ganarse a Bruselas

El sector de las bebidas espirituosas toma la iniciativa en el terreno del etiquetado e impulsará el suyo propio, a través de un código QR, incluyendo información sobre el valor nutricional, el listado completo de ingredientes, así como nociones adicionales sobre consumo responsable, nutrición y sostenibilidad. Los fabricantes españoles de bebidas alcohólicas adoptan esta autorregulación en un contexto complejo, y mirando de reojo a lo que se cuece en Bruselas. En concreto, ven con inquietud la tibia reacción de la Comisión Europea ante la iniciativa de Irlanda - en la que se ha reafirmado este martes su ministro de Salud Stephen Donnelly - de obligar a la introducción de advertencias saludables en las etiquetas de todas las bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país en una línea similar a la del tabaco. Una reforma que ya ha consechado la oposición de los bodegueros y cerveceros europeos, a los que ahora se une Espirituosos España.

La patronal, que representa a una actividad que exportó por un montante de 1067 millones de euros en 2022 a países como Francia, Alemania o México, presentará una queja formal ante la Comisión Europea en línea con las remitidas por el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (Comité Vins - CEEV) y la Federación Española del Vino (FEV) la semana pasada. Su principal argumento, en el que también coinciden con los sectores vitivinícola y el de la producción de cerveza, es que la reforma irlandesa supone una ruptura del mercado único europeo. Además, los productores de bebidas espirituosas, también critican que la regulación irlandesa prentenda igualarlos al tabaco relacionando sus productos directamente con el cáncer o las enfermedades hepáticas. En cualquier caso, la futura ley irlandesa entraría en vigor en 2026.

El director ejecutivo de Espirituosos España, Bosco Torremocha, asegura a 'La Información' que "más allá de que se trate de 'warnings' o no que más o menos nos gusten el mercado único es algo que si dejamos de defenderlo es como si los partidos políticos anulasen las elecciones y no fuéramos a votar el domingo". Para Torremocha "no es un problema de forma sino que en el fondo no puede haber rupturas de mercado". A su juicio, la Unión Europea no se puede permitir que este tipo de temas se legislen "fuera del entorno europea". En cualquier caso, Torremocha cree que la existencia de diferentes etiquetas en cada país comunitario significaría que ya no existe ningún mercado Unico y defiende que "la apuesta por la autorregulación es, sin duda, un valor de éxito".

Tecnología QR propia o de proveedores

En esta línea, los productores de bebidas alcohólicas apuestan por un etiquetado digital, a través de un código QR, siguiendo la estela del vino y cuya implementación aseguran que será paulatina "desde este momento" y que, cuando las empresas del sector, soliciten nuevas etiquetas estas ya incluirán la nueva información (valor nutricional, listado completo de ingredientes, consejos sobre consumo responsable, salud, nutrición y sostenibilidad, entre otros datos). Un 'modus operandi' que será compatible con aquellas compañías que dispongan de sus propias plataformas de etiquetado a nivel internacional. Es decir, se abrirá la posibilidad de utilizar para estas etiquetas tecnología QR binaria que desarrollen las propias empresas así como la de utilizar la aportada por uno de los proveedores especializados con los que trabaja Espirituosos España.

Torremocha apunta que con la tecnología disponible les permite ser "100% accesibles" al consumidor, así como elegir el idioma en el que leer toda la información tanto si se trata de lenguas cooficiales en España como en el extranjero. "Si la botella viaja a Francia, Alemania, Polonia o a Italia esta tecnología le permite acceder a toda la información que sea relevante en ese mercado", apunta abriendo la puerta a que el etiquetado se adapte a cada mercado. "Un consumidor informado es capaz de tomar las mejores decisiones", resume el director ejecutivo de Espirituosos España quien también destaca la inclusión de nociones sobre la sostenibilidad relacionadas con su actividad en el etiquetado.

Solo el 19% de las etiquetas con código QR

Según una auditoría realizada por Mercadinámica, previa a la introducción de este nuevo modelo de etiquetado, sobre unas 7.000 referencias auditadas en los lineales de supermercados y tiendas el 70% de las etiquetas revisadas ya disponen de datos nutricionales y un 65% ya incluían pictogramas contra el consumo de alcohol en embarazadas. Mientras que apenas un 19% contaban con un código QR adherido con información extra para el consumidor.