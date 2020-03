ATA pide a Sánchez que frene "la cuota de autónomos para todos y evite confusión"

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido al Gobierno que "no cree más confusión" entre los autónomos y que congele la cuota "para todos". Así lo ha señalado en un comunicado, donde ha resaltado que el Ejecutivo no ha atendido por ahora al "clamor" de los trabajadores por cuenta propia de suspender la cuota.

"Muchos autónomos, que han cerrado su actividad o cuyas ventas han caído 75%, no podrán pagar su cuota sin ingresos y sin liquidez, generando recargos y morosidad que dificultarán el cobro de su prestación", ha añadido.

Suspendan la cuota de autónomos de marzo.

Un respeto... No más fake news. Todos los autónomos, todos tendrán que pagar la cuota el 31 de marzo si el gobierno no lo impide...Y cada día queda menos.#AutónomosNoSePaga pic.twitter.com/58hLaa7fti — Fed. Autónomos 𝗔𝗧𝗔 (@autonomosata) March 24, 2020

ATA ha insistido en que todos los autónomos van a pagar su cuota el 31 de marzo "si no se impide". "Los autónomos están asfixiados, pero merecen un respeto y que se les cuente la verdad", ha apostillado. No obstante, ha valorado que las líneas de crédito y financiación que se ponen en marcha cuenten con un 80% de aval estatal, ya que "facilitará el crédito a autónomos".

No es la primera vez que la Asociación se dirige al presidente desde que el brote cobró relevancia en nuestro país. Amor ya solicitó hace una semana al Gobierno central que "rectificase" las medidas que anunció para el colectivo de trabajadores autónomos que no contemplaban la suspensión de las cotizaciones y que, en su opinión, deja a los autónomos "en la cuneta". En un vídeo difundido a los medios de comunicación y recogido por 'Europa Press', Amor subrayó que los primeros anuncios de Sánchez "no son nada" para el colectivo porque las novedades que explicó que "ya están en la ley".