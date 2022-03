El reto (imposible) de comprar aceite de girasol: los 'súper' se quedan sin stock

Es lunes por la mañana y Manuel se dispone a hacer la compra semanal cuando se encuentra con una sorpresa: no queda ni una botella de aceite de girasol en el supermercado. La invasión de Rusia a Ucrania ha desatado a su vez otras crisis, como la de abastecimiento de ciertos productos que se exportan a nuestro país. Es el caso del aceite de girasol, ya que casi el 50% de la cantidad que consumimos en España proviene de Ucrania. Ocurre algo similar con el cereal, cuyo porcentaje se sitúa en el 42%. Todo esto provoca estampas insólitas en los supermercados de nuestro país, aunque la pandemia y la crisis de suministros por la Covid han hecho que no sea infrecuente ver estantes vacíos en los pasillos de las tiendas de alimentación.

En La Información visitamos un establecimiento de Mercadona e intentamos hacernos con una garrafa de 5 litros de aceite de girasol: imposible. No queda ni una. Probamos suerte con una de menor tamaño: tampoco podemos. Fuentes de la compañía indican que debido al conflicto entre Rusia y Ucrania están teniendo problemas de abastecimiento, principalmente con aquellos productos derivados de la semilla de girasol: "Estamos esperando una remesa para esta tarde, aunque lo mismo llega mañana". Desde Mercadona ya tomaron medidas hace unos días, de forma que cada cliente podía llevarse como mucho cinco botellas de un litro o una garrafa de cinco litros.

No es el único supermercado con 'sequía de girasol'. No desistimos e intentamos obtener el demandado líquido en Hipercor, de El Corte Inglés, esta vez a través del método habilitado de 'compra online'. Sin éxito: un letrero con "producto agotado" destaca entre las ofertas predeterminadas de la web, que sugiere que nos decantemos por botellas o garrafas de aceite de oliva. Aun así, intentamos adquirirlo físicamente en un supermercado de la marca: "No tenemos nada de aceite de girasol. Lo que había se ha agotado", dice una encargada del centro bajo la estupefacción de los clientes que escuchan la respuesta.

Dia ha sido una de las empresas más perjudicadas desde que estalló el conflicto. Su dueño, Mijaíl Fridman, ha sido incluido en la 'lista negra' de empresarios rusos que la UE ha sancionado por sus vinculaciones con el Kremlin. Además de esta crisis reputacional, la cadena también nota el desabastecimiento de estos productos, aunque por suerte para ellos, aún es posible comprar aceite de girasol a través de su web. Eso sí, desde la compañía advierten de que el cliente puede adquirir como máximo una garrafa de 5 litros o tres de un litro. En la tienda física un encargado reconoce a este periódico que el consumidor puede llevarse como mucho dos botellas, a pesar de que el estante 'brilla por la ausencia' de este producto.

También es el caso de Eroski, donde fuentes de la compañía cuentan a La Información que aún no han detectado un problema de desabastecimiento, aunque se muestran cautos: "Evidentemente nos movemos en un escenario de incertidumbre y no sabemos en qué va a desembocar ni cuáles serán las consecuencias últimas". Aún así, reconocen que han tomado medidas: "Hemos limitado, eso sí, la venta de aceite de girasol a 5 litros por persona y día, como una medida para garantizar el suministro a todos los consumidores".

En un establecimiento de Alcampo no hay ni rastro de aceite de girasol: "Acabo de reponer una estantería con garrafas y en seguida se han agotado. ¡No nos queda ni una!, confiesa una trabajadora de la cadena. Además, en caso de que 'un afortunado' encuentre botellas o garrafas disponibles en un estante de esta compañía, solo podría comprar un producto como máximo. En Carrefour reconocen que es un problema común: "Aquí también tenemos restricciones. Un cliente puede llevarse como máximo una cantidad de 5 litros"- admite a este medio un empleado.

Ahorramás sube la apuesta y en uno de sus centros, cuyo estante de aceite de girasol presenta un aspecto desolador, las normas son claras: "Dos botellas de 1 litro o una de 5 litros como mucho". Donde aún no tienen un tope es en Aldi, aunque no ocultan que no les sorprendería que la empresa anunciara una medida similar en las próximas horas: "Por ahora no tenemos ninguna orden. En todo caso la recibiríamos mañana".

Las empresas que distribuyen alimentos no se quedan atrás. En Getir basta con intentar realizar un pedido y escribir en el buscador "aceite de girasol" para comprobarlo. En los resultados, latas de atún con aceite de girasol o aceite de oliva, pero ni rastro de nuestro 'demandado' producto. Lidl también restringe la compra: "Como mucho puede adquirir 5 litros".

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ya anunció este viernes que algunas empresas de distribución alimentaria estaban limitando la venta de aceite de girasol debido al "comportamiento atípico del consumidor que se ha producido en las últimas horas". La asociación confiaba en la capacidad de abastecimiento de la cadena alimentaria española: "Es extraordinariamente eficiente y tiene suficiente capacidad para proveer al mercado de dichos productos". A pesar de ello, lo cierto es que son muchos los supermercados donde es imposible adquirir aceite de girasol, y que, prácticamente la mayoría de ellos ha establecido un 'tope' en las compras.