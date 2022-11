Estas son las peticiones que reclaman los transportistas con su nuevo paro. 

¿Qué quieren reivindicar con el nuevo paro? Los transportistas agrupados en la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte, que han convocado un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo al lunes, reclaman al Gobierno, entre otros aspectos, mayor control sobre el cumplimiento de la leyes de costes y de carga y descarga, extender su cobertura o establecer multas de hasta 90.000 euros.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha insistido este lunes en que el Gobierno hará "todo lo posible" para evitar que se produzcan los paros en el transporte de mercancías por carretera anunciados este lunes para el fin de semana. Durante su intervención en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, Sánchez ha asegurado que su Ministerio ya está trabajando con Interior para proteger a los transportistas que quieran trabajar esos días y evitar escenas de violencia como las ocurridas el pasado marzo.

El Gobierno ha cumplido los compromisos alcanzados con el sector después de los últimos paros, como la aprobación el pasado verano del Real Decreto para que no trabajaran a pérdidas, pero hay que dar un margen para que la norma "despliegue sus efectos", ha dicho. Y si se incumple la norma, como denuncia la asociación de transportistas que ha convocado el paro, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, "que lo denuncien", ha dicho Sánchez.

Tras ofrecer diálogo para "reconducir" los "pequeños desajustes" que puedan existir, hacía un llamamiento a los transportistas para que no vayan de nuevo a la huelga, sobre todo ante el "momento complejo" actual. La ministra ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia. Sus peticiones no han sido escuchadas. Y estas son las nuevas reivindicaciones:

Las reivindicaciones del nuevo paro del transporte