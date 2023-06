El Estatuto del Becario, tocado de muerte con la convocatoria de elecciones el 23-J

El Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT llevan más de un año de conversaciones para sacar adelante el conocido como Estatuto del Becario sin ser capaces de cerrar un acuerdo tripartito. Yolanda Díaz se mostraba muy optimista hace apenas dos semanas hasta asegurar que el texto estaría publicado en el BOE en "breves momentos". Sin embargo, la inesperada convocatoria de elecciones por parte del presidente del Gobierno, ha alterado estos cálculos. El Gobierno mantiene la facultad de sacarlo adelante a través de un decreto ley que después sea convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, pero los representantes de los empresarios no parecen dispuestos a sellar acuerdos antes de la cita en las urnas.

El Estatuto es un fleco pendiente de la reforma laboral de 2021, que los agentes sociales acordaron abordar medio año después y así lo hicieron, sin demasiado éxito. El Ministerio cerró un acuerdo en el mes de octubre con los representantes sindicales, pero a comienzos de 2023 tiró por tierra este texto con el objetivo de sumar a los empresarios a la mesa, sin embargo, después de casi una decena de reuniones, los negociadores no han sido capaces de ponerse de acuerdo en el conjunto de medias que debe incluir la nueva norma.

Tanto CCOO como UGT insistían a finales de abril en que no era posible alargar más estas conversaciones y el equipo de Díaz daba por resuelta la mesa de negociación. La cartera se comprometió a enviar un último borrador vía email que debía recibir el respaldo o los 'peros' de los agentes sociales, pero la imposibilidad de acuerdo hizo convocar una última reunión, de la que los negociadores salieron con una perspectiva mucho más negativa. A días de las elecciones municipales y autonómicas, ninguno de los actores creía que este fuera el escenario propicio para sacar adelante una norma de estas características. El Ministerio cerró la reunión sin calendarizar ningún encuentro y fuentes sindicales transmiten a este medio que todavía no han tenido nuevas noticias.

CEOE descarta pactar antes de las elecciones

El anuncio de unas elecciones generales en pleno verano no mejora el escenario. Este miércoles, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, expresó que tras la convocatoria a las urnas "no tendría mucho sentido" que algún Ministerio citara ahora a sindicatos y empresarios para sentarse en una mesa de diálogo social y cerrar unos acuerdos que podían verse "interrumpidos" o incluso, a los que algunas formaciones políticas quisieran usar con fines electorales. Sin embargo, la cartera se ha mostrado determinada en todo momento a contar con el lado empresarial para el acuerdo, ya que serán los responsables de aplicar las condiciones pautadas para los estudiantes en prácticas no laborables.

En más de una ocasión, UGT ha advertido de que si CEOE y Cepyme abandonan la mesa o siguen reacios a cerrar el texto, instarán al Ministerio a recuperar el acuerdo de octubre, para que sea aprobado por el Consejo de Ministros y después convalidado en el Congreso de los Diputados. No obstante, fuentes sindicales advierten de que esto es solo una cortina de humo, dado que el ala socialista no estaba dispuesta a aceptar la eliminación de las prácticas extracurriculares -que no son evaluables ni son necesarias para completar la formación- por lo que entienden que el texto inicial tampoco tendría recorrido en el seno del Consejo de Ministros.

Quedan menos de ocho semanas para los comicios del 23 de julio, en los que el Gobierno puede celebrar hasta siete reuniones del equipo de Gobierno, pero todo apunta que en ellas se priorizarán temas con rédito electoral, como ya se hizo durante la campaña y precampaña de las elecciones del 28M. El Ejecutivo ha asegurado que la norma antisequía y las nuevas ayudas anticrisis, van a incluirse en la agenda, pero parece menos factible que las iniciativas del ala de Unidas Podemos tengan el mismo espacio antes de una cita electoral en la que si bien un refuerzo de la representación de ambos grupos -con Podemos previsiblemente integrado en Sumar- puede contribuir a reeditar el gobierno de coalición, las dos formaciones políticas compiten por un mismo espacio de votantes.

Las fuentes sindicales con las que ha podido hablar La Información apreciar un claro interés del Ministerio de Trabajo por sacar adelante el Estatuto del Becario, pero se preguntan por las opciones reales que tiene de hacerlo. La falta de respaldo de otras fuerzas progresistas como Esquerra Republicana de Catalunya o Eh Bildu e incluso por parte del Partido Nacional Vasco, es otro de los factores que han extendido las conversaciones entre los agentes sociales. Estas formaciones independentistas están arraigadas en comunidades con un gran peso de las universidades privadas, que no apoyan algunas de las medidas valoradas por los negociadores, por lo que su apoyo es una incógnita, aun en la Diputación Permanente.