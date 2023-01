Solo un 15% de los españoles se plantea pedir un aumento de sueldo este 2023. 

El 85% de los españoles no pedirá un aumento salarial en 2023, frente a un 15% de los trabajadores que sí se plantea solicitar una revisión salarial, según ha informado InfoJobs este miércoles. La intención de pedir un aumento de sueldo es mayor entre los hombres que entre las mujeres. El 18% de los trabajadores se plantea negociar su salario, frente a un 12% de las mujeres.

El principal motivo por el que los españoles descartan pedir un aumento de salario es porque saben que su empresa no se lo subirá, según un 21% de las respuestas, seguido de un 15% que apunta que no pedirá un incremento porque ya ha tenido una revisión salarial reciente. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, la subida salarial pactada en los convenios colectivos fue del 2,78%, mientras que la inflación media fue del 8,4%.

InfoJobs señala que aquellos que pedirán un aumento de forma activa lo harán por una cifra bruta anual (3.638 euros) que duplica la de aquellos que no lo solicitarán, pero lo esperan (1.815 euros). La media ha aumentado un 14% respecto al año pasado (3.195 euros) y el portal inmobiliario lo relaciona con el contexto de inflación de los últimos meses.

Los hombres piden más aumentos que las mujeres

La intención de pedir un aumento de sueldo es un 6% mayor entre los hombres que entre las mujeres. Entre aquellos hombres que no pedirán una revisión de su sueldo, un 17% no lo hará porque ya ha tenido una subida reciente y un 22% tampoco lo solicitará porque sabe que su empresa no lo hará.

Por su parte, un 21% de las mujeres descarta pedir una revisión salarial en 2021 porque su empresa no subirá salarios y un 12% no lo hará porque ya ha tenido una actualización reciente de su sueldo, según la encuesta de InfoJobs.

El portal de empleo recuerda que, según los datos de la Agencia Tributaria sobre ingresos brutos en 2021, la brecha salarial de género en España se sitúa en un 8,35%. La oficina de estadística comunitaria, Eurostat, también señala que en la Unión Europea las mujeres ganan, de media, un 13% menos que los hombres.