El euríbor hoy baja a otro mínimo de mes y reduce la subida de las cuotas hipotecarias

El euríbor hoy baja al 3,658%, anotando un nuevo mínimo en marzo. Este dato diario ayuda a que la media mensual del euríbor, acrónimo de Euro Interbank Offered Rate, baje hasta el 3,72, pero no es todavía suficiente como para que todos los hipotecados que tienen que renovar su cuota hipotecaria en marzo paguen menos. Sí muestra el camino a que las renovaciones de las hipotecas referenciadas a tipos de interés variables bajen en el mes de abril. En el horizonte, la bajada de tipos que llegará por parte del Banco Central Europeo, que convierte en larga la espera para notar las primeras bajadas del euríbor. Por ahora, la media de marzo del euríbor, a día 25, es superior al que se anotaba hace un año (3,647%), por lo que las hipotecas a tipo variable que renuevan cuota anual ahora volverán a subir. Los primeros créditos hipotecarios que sí notarán una bajada serán los que renuevan de forma semestral, con descensos de hasta 900 euros al año en algunos casos.

¿Cuánto sube la hipoteca si es revisión anual?

Desde iAhorro han hecho los cálculos de cómo afectará el euríbor de marzo a las revisiones de las hipotecas variables anuales. En un supuesto de hipoteca a 30 años con euríbor más un diferencial de 0,99% el incremento anual es de 85 euros si hablamos de 150.000 euros. Si la hipoteca es del doble sube a 170 euros al año -14,23 euros al mes-.

¿Cuánto baja una hipoteca si es revisión semestral?

Como decíamos antes, los únicos que por ahora se llevarán una alegría serán los que renuevan hipoteca con revisión semestral. En el caso de una hipoteca de 150.000 euros se ahorran 40 euros al mes, hasta 480 al año. Si es del doble dejan de pagar 80 euros al mes, hasta 962 euros al año.

¿Qué es el euríbor?

El euríbor (en inglés, Euro Interbank Offered Rate) es un tipo de interés de referencia del mercado sin garantías para distintos plazos de vencimiento (una semana y uno, tres, seis y doce meses). El euríbor es calculado por el EMMI. Esta institución define el euríbor como “el tipo de interés al que las entidades de crédito de países pertenecientes (o antiguos pertenecientes) a la Unión Europea y a la Asociación Europea de Libre Comercio pueden financiarse en el mercado mayorista sin garantías”.

¿Va a bajar el BCE los tipos?

El día más esperado para los hipotecados era el pasado 7 de marzo, cuando el Banco Central Europeo (BCE) anunció que mantenía los tipos en el 4,5%. Cumplía así todos los pronósticos. Según el asociado senior de Welcome Asset Management Fernando Gómez de Barreda, todo apuntaba a que los tipos se mantendrán en los niveles actuales pero indicaba estar atentos a la comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, por si adelantaba alguna postura sobre las decisiones que se tomarán en las próximas reuniones. El economista jefe de Bank of America para Europa Rubén Segura-Cayuela señaló que el BCE aún no está listo para comprometerse en firme en las bajadas de tipos, pero veía probable que pusiera sobre la mesa una "orientación suave" en el sentido de que ya casi se va a llegar a los recortes de tipos. Y así fue. Las rebajas llegarán, pero hay que esperar unos meses.

¿Cuándo bajará el euríbor según los expertos?

Ante estos datos… ¿Hay que alarmarse? “El euríbor es un indicador volátil y que suba o baje un poco cada mes es esperable. Lo que no esperamos es que vuelva a situarse por encima de la barrera del 4% o que baje de repente a niveles más cercanos al 3%; esto no sería lógico a menos que se produzca un cambio macroeconómico inesperado (una guerra, una pandemia, una bajada de los tipos de interés oficiales…)”, explica Simone Colombelli, director de hipotecas del comparador iAhorro.

Colombelli añade además que, “pese a que el euríbor haya subido levemente, si miramos su evolución a largo plazo, seguimos en un momento de estabilidad dentro de la bajada que se prevé que registre este indicador”. El dato positivo es que, pese a que el euríbor haya cerrado el mes al alza, los bancos mantienen la tendencia del mes anterior, es decir, estabilidad o mejora de los intereses de sus productos hipotecarios.

Mejores hipotecas a tipo fijo de marzo

De hecho, en cuanto a los préstamos a tipo fijo se refiere, cada vez son más las entidades que ofrecen una hipoteca con el TIN fijo por debajo del 3%. Sabadell cuenta con una de las mejores hipotecas fijas en estos momentos. Ofrece un TIN del 2,80% y una TAE del 3,92%. Cogiendo de ejemplo una hipoteca fija de 200.000 euros a 30 años la cuota que pagaría un usuario sería de unos 821 euros mensuales. Todo ello a cambio de domiciliar la nómina o pensión y adquirir tres seguros (de hogar, vida y protección de pagos).

Santander también comercializa una hipoteca fija con el mismo TIN que Sabadell: 2,80%. En este caso la TAE es del 3,39%. En cuanto a las vinculaciones, será necesario domiciliar la nómina, pensión o pago de autónomos; usar hasta seis veces la tarjeta de crédito; contratar cuatro seguros (hogar, vida, accidentes e incapacidad); tener el renting de un sistema se seguridad de Movistar Prosegur Alarmas y contar con una vivienda con un certificado de eficiencia energética A+, A o B.

Tampoco hay que olvidarse de EVO. Domiciliando la nómina, prestación por desempleo o pensión superior a los 600 euros y contratando dos seguros (de hogar y vida) el TIN de su hipoteca fija se queda en 2,90%. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo anterior, una persona que firme esta hipoteca pagará una mensualidad de unos 832 euros.

Las mejores hipotecas mixtas de marzo

Pese a que algunas entidades hayan mejorado las condiciones de sus hipotecas fijas, lo cierto es que las hipotecas mixtas se mantienen como la solución para aquellos usuarios que quieran una cuota fija, pero con un TIN menor.

La hipoteca mixta de Abanca dispone de una hipoteca mixta en la que los cinco primeros años el futuro propietario pagará un TIN fijo del 2,50%. Esto se traduce en una cuota mensual de unos 790 euros al mes si adquiere una financiación de 200.000 euros a 30 años. A cambio será necesario domiciliar la nómina, realizar 24 compras al año con la tarjeta de crédito de la entidad y contratar dos seguros (vida y hogar). Ibercaja, por su parte, cuenta con una hipoteca mixta a 10 años. Esto significa que, durante esa década, el TIN fijo será del 2,55% que, siguiendo el caso expuesto con Abanca, se traduce en una mensualidad de unos 795 euros.

Mejores hipotecas variables de marzo

En el caso de las hipotecas se puede aplicar este principio. En el caso de que una persona prefiera decantarse por una hipoteca variable existen opciones atractivas a tener en cuenta. Una de ellas la tiene EVO. Su hipoteca variable está compuesta por un TIN del euríbor +0,48% (2,30% durante los dos primeros años) y una TAE del 4,26%. Los requisitos que habrá que cumplir en este caso son la domiciliación de la nómina, prestación por desempleo o pensión superior a los 600 euros y contratar un seguro de hogar.

Kutxabank sigue una línea parecida. El TIN de su hipoteca variable es del euríbor +0,49% (2,53% durante el primer año) y la TAE es del 4,38%. Si una persona quiere contratar este préstamo tendrá que aceptar las siguientes condiciones: domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 mensuales), realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar seguro de hogar.