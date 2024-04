El euríbor hoy baja: abril empieza con buenas noticias para todos los hipotecados

El euríbor hoy baja al 3,664% y enfila un mes de abril en el que todos los hipotecados que renueven este mes su cuota hipotecaria pueden tener una buena noticia. Marzo cerró con solo bajada para las renovaciones semestrales, pero en este cuarto mes del año la media se comparará con el dato de abril de 2023 y ese 3,756 de hace un año es la esperanza para que bajen todas las hipotecas vinculadas a un tipo variable porque marzo ya ha cerrado por encima: 3,7185%. Empieza así una comparativa para calcular las nuevas cuotas hipotecarias entre una tendencia ascendente y otra que baja o si sube, lo hace muy poco. Lejos quedan ya las subidas de hasta 600 euros mensuales que vienen aguantando muchos hipotecados desde hace un año.

El euríbor a 12 meses, que mide el interés al que se prestan los grandes bancos de la zona euro, en marzo deja una subida de una hipoteca media de 100.000 euros, a 25 años, de 4 euros la cuota mensual y casi 49 euros en términos anuales. Sólo las renovaciones semestrales bajan la cuota hipotecaria: hasta 25 euros menos al mes.

¿Cuándo bajará el euríbor?

Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, asegura que este dato no es motivo de alarma: “Estamos en un momento de estabilidad a nivel de tipos de interés, lo que implica que también el euríbor registre leves caídas entre un mes y otro, como las que vimos en noviembre y diciembre del año pasado, que se compensan después con nuevas subidas como las que estamos viendo ahora y hemos visto en febrero. Y es que, hasta que el BCE no baje los tipos, no habrá movimientos determinantes en el euríbor porque la diferencia entre ambos valores es ya muy elevada”.

De hecho, el pasado 7 de marzo el Banco Central Europeo (BCE) optó por mantener los tipos en el 4,5% y Christine Lagarde, la presidenta del organismo, dejó caer que es probable que la bajada se de en la reunión del 6 de junio. “Es muy probable que el organismo europeo baje tan solo 0,25 puntos los tipos de interés oficiales para dejarlos en el 4,25”, por lo que esta bajada tampoco cambiará mucho el panorama”, subraya Colombelli.

¿Cómo está la oferta hipotecaria?

Teniendo en cuenta este contexto… ¿Qué estrategia están llevando a cabo los bancos? ¿Han vuelto a subir el interés de sus hipotecas fijas o mixtas? ¿Vuelven a apostar por la hipoteca variable? “El año pasado las ofertas estaban estancadas y apenas había ‘guerra’ entre las entidades por captar clientes, pero en lo que llevamos de 2024 esta posición ha cambiado por completo: la banca tiene más hambre y hace ofertas muy competitivas, intentando posicionarse mejor que sus competidores para llevarse al mayor número de clientes posible”, asegura el director de hipotecas.

Las mejores hipotecas fijas de abril

En el campo de las hipotecas fijas Sabadell es una de las entidades con mejores condiciones. Ofrece un TIN del 2,75% y una TAE del 3,87% siempre que se domicilie la nómina o pensión y se adquieran tres seguros (de hogar, vida y protección de pagos).

La hipoteca fija de Santander le sigue de cerca. El usuario podrá disfrutar de un TIN del 2,80% y una TAE del 3,39%. Sin embargo, en este caso habrá que asumir más requisitos: domiciliación de la nómina, pensión o pago de autónomos; usar hasta seis veces la tarjeta de crédito; contratar cuatro seguros (hogar, vida, accidentes e incapacidad); tener el renting de un sistema se seguridad de Movistar Prosegur Alarmas y contar con una vivienda con un certificado de eficiencia energética A+, A o B.

Caixabank es uno de los bancos que ha decidido sumarse a la ‘guerra hipotecaria’ en este mes de abril. Comercializa un préstamo a tipo fijo con un TIN del 2,90% y una TAE del 4,27%. A cambio será necesario la domiciliación de una nómina de más de 600 euros y 3 recibos; realizar compras con las tarjetas de Caixabank; contratar dos seguros (vida, hogar) y adquirir una alarma Securitas Direct.

Las mejores hipotecas mixtas de abril

Pese a que las hipotecas fijas estén mejorando sus condiciones, no hay que olvidarse que las de tipo mixto siguen siendo una alternativa para aquellas personas que quieran un TIN fijo menor durante un periodo de tiempo concreto.

Sabadell, por ejemplo, dispone de una hipoteca mixta con un TIN fijo del 2,25% durante los tres primeros años y, después, del euríbor +0,85%. Todo ello siempre que se domicilie la nómina y se adquieran dos seguros (de hogar y vida).

Por su parte, Abanca ofrece una hipoteca mixta con un TIN del 2,50% los primeros 5 años de la vida del préstamo. A partir del sexto año el TIN pasa a ser del euríbor +0,60%. Las vinculaciones que habrá que asumir en este caso son la domiciliación de la nómina, realizar 24 compras al año con la tarjeta de crédito de la entidad y contratar dos seguros (vida y hogar).

Las mejores hipotecas variables

Para aquellos que estén planteándose optar por una hipoteca variable deben tener en cuenta la que comercializa EVO. Está compuesta por un TIN del euríbor +0,48% (2,20% durante los dos primeros años) y una TAE del 4,29%. A cambio habrá que domiciliar la nómina, prestación por desempleo o pensión superior a 600 euros y contratar un seguro de hogar.

Openbank no se queda atrás. Su hipoteca variable tiene un TIN del euríbor +0,60& (1,60% durante el primer año) y una TAE del 4,59%. Para poder disfrutar de estas condiciones será necesario domiciliar la nómina y adquirir dos seguros (de vida y hogar).