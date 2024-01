El euríbor hoy: una nueva subida complica la rebaja de las hipotecas variables

El euríbor hoy sube y se sitúa en el dato más alto del mes de enero. Este jueves 18 de enero de 2024 alcanza el 3,660%, cifra que no se veía desde mediados del mes de diciembre, y aleja los sueños de los hipotecados que revisan su crédito hipotecario este mes de enero de poder rebajar la letra mensual de la hipoteca. Eso sí, la subida que afrontarán este año no será tan grande que la sufrida el 2023.

El euríbor en enero de 2023

Tras la subida de hoy del euríbor, la media mensual del indicador al que se vinculan la mayoría de las hipotecas en España se sitúa en el 3,5976% de media. Si toca renovar con la media del primer mes del año no hay que olvidar que en 2022 cerró en el 3,3337%. Todo lo que sea por encima de ese dato se refleja en la subida. Por ahora sería de 0,26%.

¿Cuánto sube la hipoteca en enero 2024?

Así, para una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años con un diferencial de euríbor +0,99 y que tenga que revisar su préstamo este mes de enero notará un aumento en su cuota mensual de poco más de 22 euros Si lo que se debe es el doble, el aumento mensual supera los 45 euros, según datos del comparador iAhorro.

Los hipotecados sufrieron en 2023 el alza continua del euríbor tras las subidas de los tipos del Banco Central Europeo. Ahora viven calculadora en mano a la espera de que llegue la primera bajada, que según avanzaba ayer Christine Lagarde podría ser en verano.

Tal declaración puede invitar a los bancos a empezar a renovar sus ofertas hipotecarias a la baja, de cara a los nuevos créditos, y dar esperanza a los que a día de hoy la pagan. Hasta que llegue ese momento, el mes a mes lo va marcando un indicador que sitúa marzo como el primer mes en el que se podría hablar de bajada de las hipotecas para todos los vinculados al tipo variable. más después de la subida de este jueves.

Cambiar de hipoteca este año es gratuito

La última semana del pasado 2023 el Gobierno aprobó las medidas para aliviar los efectos de la inflación, siendo las hipotecas uno de los puntos centrales. Así vio la luz uno de los cambios más destacados: el incremento del umbral de renta para acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas. La nueva cifra se sitúa en los 38.000 euros anuales, un aumento significativo desde los previos 29.500 euros. Además se continuará durante todo este año con la supresión de las comisiones por amortización anticipada en créditos hipotecarios a tipo variable. También quedó prorrogada la gratuidad de la subrogación de las hipotecas variables a fijas y además se sumó la opción de poder cambiar a una hipoteca mixta.

Mejores hipotecas variables de enero

A la espera de cómo se vaya desarrollando este primer mes del año, las hipotecas variables se han mantenido estables. Desde el comparador iAhorro destacan que en estos momentos EVO es uno de los bancos a tener en cuenta al buscar una hipoteca variable. Su TIN es del euríbor +0,48% (2,30% durante el primer año) y una TAE del 4,60%. Las condiciones que habrá que cumplir son la domiciliación de la nómina, prestación por desempleo o pensión superior a 600 euros y la contratación de un seguro de hogar. No hay que olvidarse de la hipoteca variable de Sabadell. Su TIN es del euríbor +0,50% (2,89% durante el primer año) y su TAE del 5,54%. A cambio será necesario domiciliar la nómina o pensión y contratar seguros de hogar, vida y protección de pagos.

Plazo para reclamar gastos hipotecarios

Por ahora, los hipotecados que firmaran su crédito antes de 2019 pueden reclamar parte de los gastos de la formalización de la hipoteca en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como la mitad de los gastos notariales. Podrían llegar a recuperar una media de 1.000 euros y el plazo acaba en seis días.

Documentación necesaria para reclamar los gastos hipotecarios

En cuanto a la documentación que deberá aportar, además del DNI del afectado, tendrá que incluir la escritura del préstamo hipotecario, la factura del notario y la factura del registro de la propiedad. También la factura de la gestoría y de la tasación de la vivienda así como el importe del registro de la propiedad. En cuanto a dónde localizar los documentos, normalmente se llevan a cabo a través de una gestoría, por lo que sería posible pedir una copia a la misma.

Pese a que se puede reclamar los gastos de constitución de hipotecas no está tan claro en lo relativo a la comisión de apertura de hipoteca. Precisamente, el Tribunal Supremo estableció también en 2019 que la comisión de apertura no era abusiva. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que este cargo, para ser válido, debe ser transparente; en otras palabras, serán los tribunales los que se encarguen de valorar si el consumidor ha podido evaluar las consecuencias económicas que supone pagar una comisión de apertura y entender que su objeto es compensar los gastos de estudio y de tramitación de una solicitud de préstamo.