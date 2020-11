El Euríbor está en negativo, ¿me devolverán dinero por mi hipoteca?

Y ya van 57 meses en negativo. El euríbor continúa con su senda negativa desde que en febrero de 2016 cambiara el signo positivo por el negativo por primera vez en su historia. Desde entonces, los ciudadanos españoles con hipotecas variables han visto como las cuotas de sus préstamos bajaban. Dependiendo del mes que les tocaba calcular su nuevo importe esta disminución en las mensualidades bajaba más o menos.

En los últimos meses, el índice ha caído tanto que se ha dado el caso de ciudadanos con diferenciales más bajos que el dato que marcaba el euríbor en ese mes. Muchas de estas hipotecas se firmaron en torno a los años 2008 y 2011. En esos años, el euríbor estaba en torno al 5% y el 2% y las entidades financieras ofertaban variables a tipos entre el 0,25% y el 0,50%. En ese momento, nadie podía imaginar que el euríbor podría alcanzar una tasa negativa del 0,46% como la que ha registrado este mes de octubre de 2020.

¿Están devolviendo dinero los bancos?

¿Qué pasa en los casos de los hipotecados con diferenciales del 0,25%? ¿Les están devolviendo dinero sus bancos? ¿Están dejando de pagar intereses? Usando las matemáticas, en el caso de préstamos con diferenciales con 0,25% los bancos deberían 'devolverles' un 0,21% de la cuota de su hipoteca durante los meses siguientes hasta la próxima revisión. Sin embargo, la cláusula suelo impide este hecho.

La mayoría de los contratos hipotecarios tienen una cláusula suelo que se sitúa en el 0%. Esto quiere decir que si él índice se sitúa por debajo de esta cifra el banco no daría dinero a los clientes, simplemente se amortizaría deuda o lo que es lo mismo no pagarían intereses. Este punto también está contemplado en la Ley de Crédito Inmobiliario de junio de 2016, en esta norma se establece que las hipotecas no pueden tener intereses negativos por lo que volvería haber un suelo de un 0%.

¿Qué pasa si en mi contrato no tengo cláusula suelo?

También nos podemos encontrar contratos hipotecarios en los que no se hace mención a esta cláusula suelo, en este caso las entidades financieras deberían aplicar los intereses negativos y descontar esta cantidad de las mensualidades de la hipoteca. En los últimos meses se está hablando mucho de este tema porque las entidades se niegan a pagar la diferencia ya que argumentan que no tiene sentido pagar a alguien que ha pedido dinero prestado.

Los ciudadanos que se encuentran en esta situación pueden acudir a los juzgados para reclamar esta diferencia en sus cuotas. De momento, no hay ninguna sentencia en firme sobre este punto y el hipotecado deberá calcular si realmente la diferencia de dinero es tan alta como para iniciar el proceso judicial. También todo dependerá de cómo vaya evolucionado el euríbor en los próximos meses ya que está situación podría alargarse en el tiempo y aumentar el número de hipotecados afectados por esta cláusula suelo.