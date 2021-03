El sorteo del Euromillones en el que hay varios premiados millonarios a la vez

Este martes 30 de marzo, el sorteo del Euromillones pone en juego un bote de 125 millones de euros. La cifra sigue subiendo ya que en los últimos sorteos no hubo acertante de primera categoría. Cada vez que esto sucede, el bote acumulado se incrementa en 15 millones de euros con respecto al que había en el sorteo anterior hasta poder llegar a un límite máximo de 250 millones de euros. Sin embargo, antes de alcanzar esa cifra existe un tipo de sorteo del Euromillones que garantiza varios premiados multimillonarios.

Para ello se tienen que dar dos circunstancias. En primer lugar, el bote tiene que alcanzar los 220 millones de euros. Cuando se llega a tal cantidad ya no crece más durante cuatro sorteos. El bote acumulado se destina al fondo de la categoría de premios de cinco número y una estrella, que puede pasar de los 2,1 millones a superar los 7,1 millones de euros.

En segundo lugar, es necesario llegar al quinto sorteo sin acertante de primera categoría con bote de 220 millones. Si nadie gana al bote en los anteriores este sorteo es el final y se denomina 'Must Be Won' o 'RollDown', es decir, que el bote se premiará a los apostantes, haya o no haya acertante de primera categoría.

Así son los premiados del 'Must Be Won' Euromillones



​Si hay acertante de primera categoría, el dinero irá para él, pero los de segunda categoría también serán multimillonarios: la estimación es que el premio acumulado en segunda categoría sea de 17,1 millones de euros.

Si no hay acertante de primera categoría, el bote se reparte entre los acertantes de segunda categoría: cinco números y una estrella.

Si no hay ganadores de primera ni de segunda categoría, el bote se repartirá entre los de siguiente nivel: los que hayan acertado cinco números.

El bote continuará repartiéndose entre ganadores de rango inferior si todavía no se encontró acertante. El bote se distribuye obligatoriamente en este sorteo de la siguiente manera:

Solo ocurrió tres veces en la historia

No es sencillo que un sorteo del Euromillones 'Must Be Won' tenga lugar. De hecho, desde la creación de este juego de loterías en 2004, únicamente ha ocurrido en tres ocasiones. La última vez, el 8 de octure de 2019, tal y como señala 'euro-millions-com'.