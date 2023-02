El Eurogrupo celebra su cónclave con la reforma energética en el punto de mira.

Este lunes los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo vuelven a encontrarse para analizar las últimas previsiones para la economía europea. Tras la estabilización del mercado energético, dónde los precios han comenzado a bajar y el mercado laboral, por su parte, registra datos de empleo récord, las previsiones se esperan más optimistas dado el cierre en positivo de 2022.

Este diagnóstico de la economía, más benigno de lo proyectado hace solo unos meses, será la base para que los veinte socios sigan coordinando las políticas económicas, con la vista puesta en focalizar e, incluso, retirar algunas de las medidas de apoyo adoptadas por la guerra y prestar ya más atención al control de las finanzas públicas.

Previsiones de la Comisión Europea

El debate de los ministros se apoyará en las Previsiones macroeconómicas de Invierno que la Comisión Europea publicará la misma mañana del lunes y que, como ha avanzado públicamente, revisarán al alza su estimación del PIB del pasado noviembre después de que la economía creciese más de lo proyectado en el tercer y cuarto trimestres de 2022, un 0,3% y 0,1%, respectivamente.

"No se ha entrado en recesión, la inflación está cayendo y la situación del mercado laboral es bastante buena", resume un alto cargo europeo, en un momento en el que la inflación acumula dos meses de descensos, hasta el 8,5% en enero, y la tasa de desempleo (7,7%) es la más baja de los últimos quince años.

Aunque Bruselas no actualizará las estimaciones de deuda y déficit públicos, el ángulo fiscal formará parte del debate de cara a que la Comisión presente en marzo directrices para elaborar los presupuestos de 2024, toda vez que las normas de disciplina fiscal siguen suspendidas. La discusión será la antesala del debate sobre la reforma de estas reglas el martes a Veintisiete (Ecofin). "La resiliencia (de la economía) significa que hay menos necesidad de apoyo fiscal y esto debería tenerse en cuenta para tomar medidas para mejorar el balance presupuestario", apuntan fuentes europeas.

Situación del mercado energético

Por otra parte, los ministros departirán con el director de la Agencia de Cooperación de Reguladores Energéticos (ACER), Christian Zinglersen, sobre la situación del mercado energético, dónde el precio del gas ha bajado al entorno de los 60 euros el megavatio/hora a principios de año, frente a los casi 340 euros que alcanzó en octubre pasado, y las reservas europeas se encuentran al doble de capacidad que hace un año.

Aunque la situación sigue siendo "incierta y frágil", para el Eurogrupo el escenario "relativamente más benigno" abre una "ventana" para que los países acoten aún más sus ayudas para paliar la carestía a los más vulnerables y las "retiren en línea con la reducción de la presión en el mercado energético", algo sobre lo que hay consenso entre los socios desde hace tiempo, explican las mismas fuentes.

Por último, los ministros analizarán la situación del mercado laboral, que se ha recuperado mejor de lo previsto tras la pandemia de covid, en buena medida gracias a programas como los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) o el fondo europeo contra el desempleo por la pandemia (SURE), y de momento no muestra signos de una espiral de subidas de salarios que empuje aún más al alza la inflación, como temían las instituciones, si bien no es descartable que el aumento todavía pueda llegar.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aprovechará este punto para explicar la reforma laboral española, que "está teniendo efectos estructurales en términos de cantidad y calidad del empleo", indican desde el Ministerio que dirige.