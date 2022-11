El Eurogrupo pide acotar el apoyo a los vulnerables ante la subida de precios.

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el Eurogrupo, han apostado por garantizar que las medias nacionales para paliar la subida de precios derivada de la crisis energética sean "fiscalmente asequibles", que preserven las señales de precios y que acoten sus medidas fiscales a los más vulnerables.

Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, ha anunciado que se han calculado que "alrededor del 70% de las medidas adoptadas por los Estados miembros hasta la fecha no son específicas, lo que significa que benefician a todos, o a una parte muy grande de la población, y no sólo a los más vulnerables". Sin embargo, ha declarado que es "consciente de que la focalización no siempre es fácil, ni política ni técnicamente" y ha explicado que el dato "supone un avance comparado con hace un par de meses, cuando alrededor del 80% de las medidas no eran específicas".

Aunque no ha habido referencias a ninguna experiencia precisa, esta posición llega semanas después del plan anunciado por Alemania para destinar 200.000 millones de euros a reducir la factura de la energía del consumidor final, el cual despertó el recelo de varios socios. "El sentimiento económico se ha deteriorado desde el verano y los datos de las encuestas apuntan a una contracción de la actividad económica este invierno", ha detallado Gentiloni, mientras que "el principal punto positivo sigue siendo la situación del mercado laboral".

En cuanto a las previsiones económicas, en las que la Comisión Europea entrará en detalles el viernes, Gentiloni ha avanzado que "muchos indicadores muestran que una contracción de la economía es probable" y ha animado a "trabajar para evitar que esa contracción de los meses de invierno se convierta en un prolongado periodo de recesión". Para lograrlo, ha abogado por trabajar juntos para mejorar los resultados en este frente, sobre todo porque es esperable que los precios de la energía sigan siendo altos durante algún tiempo. Todo ello en un momento en que la inflación en la zona del euro ha subido al 10,7%, impulsada principalmente por los altos precios de la energía.

Coordinación y nuevo presidente

En este sentido, el presidente del Eurogrupo y ministro irlandés, Paschal Donohoe, ha llamado a la coordinación para incentivar la transición energética, al tiempo que ha destacado, como punto positivo, la resiliencia del sector bancario: "Es una ventaja para nuestras economías, aunque no es inmune". Por su parte, el jefe del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Rolf Strauch, ha destacado que la posición común de los Estados miembros es la "claridad" en las reglas fiscales, además de que estas sean "realistas y asequibles".

El mensaje lanzado por Gentiloni y Donohoe apelando a la unidad y la coordinación de los Estados miembros ante la crisis energética y la elevada inflación lo han compartido también algunos ministros de finanzas de los Diecinueve. Así, el ministro de Finanzas belga, Vincent van Peteghem, ha solicitado que, en estos tiempos de retos, se pueda "predecir lo que va a ocurrir", para lo que ha pedido "una buena brújula". "Es importante que demostremos unidad, que actuemos de manera coordinada", ha agregado, al tiempo que ha pedido enfocarse en lo que ha llamado "santa trinidad", en referencia a la suma de la reducción de deuda, la inversión y las reformas estructurales.

En términos similares se ha expresado el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, que ha pedido "perfecta coordinación entre la política monetaria y fiscal" y ha apelado a sus homólogos a mantenerse "claros, unidos y fuertes desde el principio". "No es momento de dar lecciones a ningún Estado miembro sino de tener una coordinación fuerte entre los Estados miembro", ha zanjado.

Finalmente, los ministros han dado por abierta la convocatoria de candidatos para tomar el relevo de Donohoe al frente del Eurogrupo cuando caduque su mandato de dos años y medio el próximo enero, si bien el irlandés ha expresado a su llegada a la reunión su disposición a renovar en el cargo si cuenta con el apoyo del resto de socios. Las elecciones serán el 5 de diciembre, en la próxima reunión de los Diecinueve, y los ministros que deseen optar al cargo deberán informar de su intención antes del 24 de noviembre.