El presidente del Eurogrupo pide completar cuanto antes la Unión Bancaria

El ministro de Finanzas de Irlanda y presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, no se ha andado con tapujos e instado a sus homólogos de la moneda única a no ser complacientes y completar la Unión Bancaria, cumpliendo con los acuerdos ya alcanzados, informa EFE. Todo ello, en un día en que el Deutsche Bank se desploma en Bolsa cayendo alrededor de un 12% y tras las turbulencias provocadas por la caída de bancos como el Silicon Valley Bank (SVB) y el Credit Suisse. Una inquietud que ahora llega al corazón de la Eurozona por la situación complicada en la que se encuentra una entidad considerada sistémica como el Deutsche Bank, que ha iniciado la sesión con fuertes caídas.

Donohoe ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha matizado que "creo que tenemos reservas y resiliencia para asegurar la estabilidad de nuestro sistema bancario en este momento y esto se debe a las decisiones políticas que se tomaron y han funcionado, pero no podemos ser complacientes y por ello nuestros reguladores siguen monitorizando los eventos en nuestro sistema bancario". Unas declaraciones que ha realizado en la segunda jornada de la cumbre de jefes de EStado y de Gobierno que se celebra desde ayer.

El titular de Finanzas irlandés ha querido templar los ánimos y ha asegurado que los buenos niveles de liquidez de la banca europea y la resiliencia construida a partir de las políticas acordadas tras la recesión de 2008, que "le han permitido capear los retos" planteados por la pandemia y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, Donohoe tiene muy claro que hay que avanzar para completar la unión bancaria, implementando los acuerdos ya logrados y cumpliendo la hoja de ruta marcada por el Eurogrupo el pasado mes de junio. En la misma se instó a reforzar el marco de gestión de crisis y los fondos de garantías de depósitos nacionales, aunque esta hoja de ruta dejó aparcado el proyecto de construcción de un sistema europeo de garantías, que lleva casi una década estancado por las resistencias de algunos países.

En este sentido, Donohoe ha mostrado su confianza en que la Comisión Europea presente "pronto" sus propuestas sobre el marco de gestión de crisis, pero ha insistido también en finalizar la ratificación de la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad para que pueda proporcionar a partir de 2024 una línea de seguridad al Fondo Único de Resolución, que intervendría como último recurso para hacer frente a reestructuraciones de entidades bancarias antes de acudir a un rescate público.

Donohoe toma parte de la cumbre del euro en formato inclusivo -con los 27 Estados miembros de la UE a la mesa- en la que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, informará sobre la situación del sector bancario tras las últimos 'sustos' y , en una jornada, en que el Deutsche Bank está pasando por un calvario en la Bolsa.