Euromillones: causas por las que puedes perder el premio aunque lo ganes

El Euromillones pone en juego este viernes un bote de tres cifras. Al no haber ganador en los últimos sorteos, la lotería más jugada de Europa acumula un premio total de 110 millones de euros, uno de los más altos de este año. Como es habitual cuando hay tal cantidad en juego, el número de apostantes crece, por lo que es importante recordar las causas por las que puedes perder el dinero del premio aunque lo hayas ganado acertando los números.

Cuando una persona afortunada gana el Euromillones, Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) deberá comprobar que es el verdadero ganador hasta el más mínimo detalle. Esto puede parecer una cuestión superficial ya que con el DNI y el boleto premiado se suele acceder al cobro del premio, pero ya ha habido casos en otros países como Escocia en que un apostante que reclamó el bote del Euromillones no recibió el pago todavía tras meses por dudas de su identidad por parte de la empresa de loterías.

Asimismo, un boleto del Euromillones puede perderse, provocando que otra persona lo encuentre y decida reclamarlo. En Francia, el verdadero poseedor de un boleto premiado y una persona que lo halló en la calle fueron a juicio y la segunda se llevó 12 millones de euros del premio.

Por estos motivos, todas las empresas de loterías de los países en los que se juega el Euromillones solo reconocen a una persona como propietaria legítima del boleto y pueden requerir datos adicionales a los ya mencionados en caso de no estar seguros de la verficación de identidad. Asimismo, se reservan el derecho a no realizar el pago mientras no se complete este proceso.

El caso del boleto deteriorado

A la hora de ir a cobrar un premio del Euromillones hay que cuidar el boleto además de aportar la prueba de identidad. El boleto es "el único instrumento válido" para poder solicitar el dinero, por lo que llevarlo roto o deteriorado puede imposibilitar el cobro del premio, al menos en un principio.

Si sucede esto, lo que debe hacer el apostante ganador es ponerse en contacto con Loterías y Apuestas del Estado con el fin de comprobar que ese que está en el boleto es el número premiado. Cobrar el dinero dependerá de que puedan verificarlo.

El plazo para reclamar el premio

A un ganador del Euromillones en Reino Unido le faltan solo cuatro semanas para poder reclamar el premio. Asimismo, hay ocho premios no reclamados en lo que va de año.

Siempre que se juegue al sorteo es fundamental comprobar el boleto lo antes posible ya que se corre el riesgo de no reclamar el premio a tiempo. En España, el plazo es de hasta tres meses desde el día siguiente al sorteo. Este aumenta un día más si el último día del periodo es festivo en la localidad donde se vendió el boleto.