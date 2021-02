Euromillones: cuánto dura el bote y cómo ganarlo sin todos los números

El bote del Euromillones sigue creciendo después de que el pasado viernes no hubiera ningún acertante de primera categoría (5+2), cuando estaba en juego por primera vez en la historia del sorteo una cantidad que superaba los 200 millones (202). Esto hace que hoy un único acertante de máxima categoría pueda ganar hasta 210 millones de euros. Desde Loterías y Apuestas del Estado puntualizaban ya el pasado día 26 que de no haber un máximo acertante "dicha cuantía se mantendría en juego durante cuatro sorteos consecutivos. Si en el quinto no hubiera acertantes de primera categoría, se repartiría el bote entre los de la siguiente categoría inferior que tenga ganadores". Y para los que quieran tentar a la suerte un dato: los españoles están entre los más afortunados porque el premio grande ha recaído en nuestro país en 97 ocasiones.

A lo largo de sus diecisiete años de trayectoria, España ha sido, junto a Francia, uno de los países más afortunados en Euromillones: en 97 ocasiones el bote ha tocado en nuestro país. Hasta la fecha, el mayor premio repartido en España se dio el 6 de octubre de 2017, entonces un acertante de Las Palmas de Gran Canaria ganó 190 millones de euros. El último gran premio que acabó en España se repartió hace unas semanas, el 22 de enero, en la localidad madrileña de Alcorcón, donde un acertante ganó un premio de más de 80 millones de euros.

Desde septiembre de 2016, los números más repetidos en boletos premiados del Euromillones son el 20 (58 veces), el 15 (56 veces), el 23 (56 veces), el 27 (54 veces) y el 17 (54 veces). De hecho, el 20 y el 27 salieron en el sorteo del 4 de diciembre, cuando se pusieron en juego por primera vez los 200 millones. Asimismo, en el caso de las estrellas (se seleccionan dos por sorteo), los números más galardonados fueron el 2 (94 veces) y el 3 (84 veces).

El ranking de cifras que menos salen está copado por el 18, 40, 36, 22 y 35, los cuales no han salido entre 31 y 34 veces. Por su parte, el 1 y el 10 son los números de estrellas menos premiados. Por otro lado, las estadísticas del Euromillones desvelan los números que llevan mucho tiempo sin aparecer consecutivamente, como es el caso del 26 (no sale hace 167 días), el 22 (97 días), el 9 (93 días) y el 43 (90 días). Las estrellas 3 (41 días) y 10 (27 días) también están entre las menos premias últimamente.

La probabilidad de ganar el Euromillones es de una entre 139,9 millones. Una cifra baja típica de cualquier juego de lotería. Para reducirla, los expertos aconsejan jugar en grupo para comprar más boletos y hacer apuestas múltiples. Y como ya contábamos hace unos días, si aplicamos las matemáticas podemos mejorar nuestras opciones. La táctica del matemático Edvind Hiltner se basa en elegir los cinco números del boleto siguiendo combinaciones de números que tengan un mayor ratio de éxito que de fracaso en los sorteos.