El simple error por el que perderás el Euromillones pese a acertar el boleto

Nuevo martes, nueva jornada con sorteo del Euromillones. Este 9 de marzo, el Euromillones pone en juego un bote de 43 millones de euros, una cifra que continúa en ascenso tras no haber acertantes de primera categoría en los últimos sorteos. El último gran bote dio 210 millones a un acertante suizo y ahora los apostantes tienen ante sí la posibilidad de conseguir uno nuevo. Eso sí, para hacerlo no deberán cometer el error que presentamos a continuación.

La semana pasada salía a la luz el drama vivido por Rachel Kennedy (19 años) y Liam McCrohan (21), una pareja británica que acertó la combinación ganadora del gran bote del Euromillones del viernes 26 de febrero, pero que lo perdió por un problema en el juego online.

Ambos tenían activada la apuesta automática con la misma combinación para jugar al Euromillones cada martes y cada viernes, pero en ese sorteo el boleto no se emitió porque no tenían fondos suficientes en su cuenta en el portal de loterías británico. Su error fue no revisar su cuenta para asegurarse tener dinero para el sorteo y ahora lo lamentarán toda la vida.

En España, Loterías y Apuesta del Estado también permite y aconseja el juego online con apuesta automática, haciendo hincapié en el hecho de comprobar periódicamente que hay saldo suficiente en la cuenta. Revisar la 'lotobolsa' es fundamental para evitar errores dramáticos como el mencionado.

Cómo funciona una apuesta automática del Euromillones

En el caso de tener activada una apuesta automática semanal, esta se generará durante la madrugada del primer día en el que se pueda jugar, después de los sorteos anteriores. En ese momento, ha de haber dinero suficiente en la cuenta.

El apostante puede comprobar fácilmente si se ha realizado la apuesta, ya que en cada sorteo recibirá un correo electrónico con su resguardo virtual. Si antes de un sorteo del Euromillones próximo no se recibió el comprobante, lo más seguro es que haya habido un problema.

La forma de activar las apuestas automáticas es sencilla. Basta con hacer una apuesta en la web o en las Apps oficiales, y en el segundo paso se dará la opción de activar esa apuesta automáticamente en futuras ocasiones. La combinación elegida puede ser fija o automática. "Solamente tendrás que acordarte de ingresar periódicamente saldo suficiente en tu lotobolsa", recuerda Loterías.