Euromillones: el error común por el que puedes perder el bote de 200 millones

La jornada de este viernes 4 de diciembre será histórica para los apostantes del Euromillones. El juego de lotería más célebre de Europa pone en juego el bote más alto en toda su historia: 200 millones de euros. Una cifra acumulada que ha ido creciendo desde el bote especial del 20 de noviembre, y que busca coronar a algún apostante como nuevo millonario.

¿Será español el afortunado? Lo cierto es que el sorteo del Euromillones está siendo muy benévolo con España en 2020, ya que es el país en el que más ha caído el bote. Sin embargo, antes y después de jugar, los apostantes han de tener en cuenta un factor clave para no perder el dinero del premio.

Y es que casi 40 personas que habían ganado premios del Euromillones legalmente, perdieron todo el dinero de los mismos por un simple error: no saber que el boleto tiene fecha de caducidad.

Esta regla afecta a todos los premiados, desde los acertantes de primera categoría hasta los de la décimo tercera, y si no se reclama el premio a tiempo, este irá a parar a las arcas del Estado.

El plazo clave del Euromillones

En España, los afortunados pueden acudir a cobrar el premio del Euromillones en un periodo de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo. Asimismo, este periodo se ampliará un día más en el supuesto de que el último día del plazo sea festivo. A partir de ahí, el dinero estará perdido y no habrá nada que hacer.

Esta situación no es nueva y por ello conviene recordarla antes del bote de 200 millones en juego este viernes. En los años que lleva en funcionamiento esta lotería, al menos 31 personas no reclamaron en plazo el premio de 'El Millón', mientras que en 2020 dos británicos galardonados no llegaron a tiempo para ingresar su dinero.

Con el fin de que esto no suceda, los responsables de loterías urgen a los apostantes a comprobar los boletos lo antes posible tras el sorteo. Además, se recomienda jugar online ya que si los números y las estrellas son los premiados se recibirá una notificación vía correo electrónico.