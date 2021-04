Euromillones: tres errores que te harán perder el dinero aunque ganes el bote

Este viernes 23 de abril, el sorteo del Euromillones reinicia su bote y pone en juego una suma de 17 millones de euros. Se trata del bote mínimo de este juego de lotería, que aún así es una cantidad estratosférica prácticamente inigualable por la mayoría de juegos de lotería de España. Para tener posibilidades de embolsarse los millones hay que jugar al Euromillones y, sobre todo, estar atento a no cometer estos tres errores en caso de premio.

Faltan solo dos semanas para que un ganador del Euromillons francés pierda su premio por no reclamarlo a tiempo. En cada país participante hay un plazo estipulado para reclamar los millones. En España es de tres meses, al igual que en Bélgica, Irlanda y Portugal, mientras que en Francia y Luxemburgo optan por los 60 días. Por su parte, Reino Unido y Suiza dejan 180 días de plazo y Austria tres años.

Cualquier ganador del Euromillones tiene que tener esto en cuenta, ya que una vez pase ese plazo no será posible cobrar el dinero. Por increíble que parezca, esto ocurre a menudo. De hecho, al menos 31 apostantes franceses han perdido sus premios así, lo mismo que ocurrió con decenas de británicos.

Por este motivo, los responsables de loterías urgen a los apostantes a comprobar los boletos lo antes posible tras la celebración de los sorteos y fomentan el juego online: si hay premio, el ganador recibirá una notificación en su correo electrónico.

El error de no revisar la cuenta en loterías

A principios de marzo, una pareja de británica acertó los números premiados para llevarse el bote histórico de 210 millones de euros. No obstante, nunca cobrarán el premio por no revisar su cuenta de loterías online.

Tenían seleccionada la opción de apuesta automática para todos los sorteos eligiendo los mismos números. El problema es que se olvidaron de comprobar que había dinero suficiente para el sorteo del viernes 26 de febrero. Desgraciadamente, la cuantía no era suficiente para pagar el boleto y este no se emitió. Un error imperdonable.

El deterioro del boleto del Euromillones

En caso de reclamar a tiempo el premio también podrías perderlo si el boleto no se presenta en buen estado. Si esto sucede, un centro de la ONCE o la LAE deberá comprobar que sea original y que se corresponde con el número premiado. Sin este análisis previo no será posible cobrarlo.