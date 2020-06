Euromillones: cree ganar un premio de 72.000 € pero en realidad gana 72 millones

Un apostante francés del Euromillones hizo historia en el sorteo del 15 de mayo. El jugador se llevo el bote más alto de la historia del Euromillones jugado a través de internet con una cifra de 72,9 millones de euros. Sin embargo, cuando comprobó su boleto por primera vez, pensaba que el premio del sorteo era mucho menor.

Al día siguiente del sorteo del Euromillones, el apostante consultó en su teléfono el resultado y creyó haber ganado "72.000 euros". Una cantidad elevada que se volvió estratosférica cuando comprobó el boleto de nuevo.

Tras certificar que el bote que había ganado en el Euromillones era en realidad millonario, el ganador que llevaba 10 años jugando online a esta lotería tomó la decisión de "no trabajar nunca más".

"Cuando tenía 20 años soñaba con trabajar en contacto con la naturaleza y, al final, pasé mi vida en un trabajo que no me gustaba. Ahora, con el premio del Euromillones, tengo la oportunidad de hacer lo que me plazca", explicó el premiado a Isabelle Cesari, responsable de servicio a los grandes premiados de Française des Jeux (FDJ), la empresa que gestiona los juegos de lotería en Francia.

Un premio del Euromillones histórico

Hasta la fecha, la cuantía más elevada ganada en Francia en premios de lotería online ascendía a 28,2 millones de euros y tuvo lugar en marzo de 2008. Por otro lado, el mayor premio repartido en el país galo comprado en un establecimiento físico data de noviembre de 2012, cuando un habitante de Provence-Alpes-Côte-d’Azur compró un boleto del Euromillones que resultaría premiado con 170 millones de euros.

Desde febrero de 2020, el bote máximo del Euromillones pasó de los 190 millones a los 250, aumentando en 60 millones el importe único que un acertante de primera categoría puede ganar. Por el momento nadie se ha llevado esa estratosférica cantidad de dinero.